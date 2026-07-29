Z tego artykułu dowiesz się: Które województwa przeznaczają miliardy złotych na nowoczesny tabor i jaką rolę odgrywa w tym finansowanie unijne.

Czym charakteryzują się pociągi nowej generacji, które wyjeżdżają na trasy w czterech regionach Polski.

Jak inwestycje w tabor przekładają się na wzrost liczby połączeń, komfort podróży i rozwój regionów.

Dlaczego rozwój zaplecza technicznego jest równie ważny, jak zakup nowoczesnych składów kolejowych.

– Obecnie realizujemy największy projekt inwestycyjny w historii, który obejmuje zakup 75 nowoczesnych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ER160 Flirt, a całkowita wartość kontraktu to ponad 4,8 mld zł brutto – przekazał nam Mateusz Kamola z Kolei Mazowieckich.

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Dodał, że spółka jest jednym z największych beneficjentów środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej. Aż 64 EZT Flirt uzyskały dofinansowanie w kwocie ponad 1,5 mld zł.

Spójny transport to szansa dla regionu

Na trasy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej wyjechały pierwsze z 14 nowych składów Pesa Elf 3.0. Zakup kosztował ponad 455 mln zł, z czego 300 mln zł pochodziło m.in. z Krajowego Planu Odbudowy.

Każdy skład ma trzy człony, 162 miejsca siedzące i może przewieźć 354 pasażerów. – Długo czekaliśmy na ten moment, bo wiemy, że spójny transport to ogromna szansa dla rozwoju całego regionu. Kolej ma łączyć mieszkańców – mówi Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego.

Przypomina, że gdy w 2014 roku ŁKA rozpoczynała działalność, przewiozła nieco ponad 320 tys. pasażerów. W ubiegłym roku z jej usług skorzystało już 12 mln podróżnych. – Dzięki temu zakupowi będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia, zwiększać częstotliwość kursowania pociągów i docierać do nowych miejsc – podkreśla Maciej Sobieraj, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Od 3 sierpnia na linię Kutno–Skierniewice wrócą pociągi, które w większości zastąpią kursujące tam obecnie autobusy.

Mazowsze stawia na nowoczesny tabor

Także Koleje Mazowieckie pozyskują nowe składy. Do końca czerwca spółka odebrała 35 pojazdów. – Nowe EZT już kursują po wybranych trasach województwa mazowieckiego. Planujemy, że jeszcze w tym roku do parku taborowego dołączy kolejne 18 Flirt-ów – mówi Mateusz Kamola z Kolei Mazowieckich.

Do końca 2027 roku przewoźnik odbierze wszystkie zamówione pojazdy ER160. Tabor uzupełni także 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych Pesa dla linii w subregionie radomskim oraz 10 spalinowych zespołów trakcyjnych na linie niezelektryfikowane.

W kwietniu Koleje Mazowieckie otworzyły nową bazę w Radomiu, a jeszcze w tym roku rozpoczną rozbudowę zaplecza w Sochaczewie. – W ubiegłym roku z naszych usług skorzystało ponad 70 mln osób, co jest najlepszym wynikiem w 20-letniej historii spółki – podkreśla Mateusz Kamola.

Jego zdaniem nowoczesne pojazdy niewątpliwie wpływają na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży. – Warto podkreślić również ich aspekt ekologiczny – niskoemisyjny tabor wpływa pozytywnie m.in. na jakość powietrza – mówi przedstawiciel Kolei Mazowieckich.

Nowe centrum serwisowe i kolejne pociągi

Na Śląsku ruszył przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich w Gliwicach. Oferty można składać do 7 sierpnia. Kompleks obejmie halę o powierzchni ok. 9,5 tys. m kw., zaplecze techniczne i administracyjne oraz tory do obsługi pociągów. Inwestycja ma skrócić czas napraw i obniżyć koszty serwisowania stale powiększającego się taboru.

Obecnie po torach województwa śląskiego kursuje 15 z 35 zamówionych pociągów Impuls 2. Łączna wartość wszystkich umów na ich zakup wynosi blisko 1,5 mld zł. – W tym roku województwo śląskie skorzystało z prawa opcji i zamówiło kolejne cztery pociągi Impuls 2. Zamówienie jest warte 147,6 mln zł, z czego 127 mln zł pochodzi z KPO – przekazał Maciej Pezdek z Kolei Śląskich.

Koleje Małopolskie wraz z województwem małopolskim prawie dwa lata temu podpisały z firmą NEWAG S.A. umowę ramową na zakup 25 wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wartość projektu przekracza 1,3 mld zł. Obecnie realizowane są dostawy sześciu pociągów. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 301 mln zł, z czego ponad 185 mln zł stanowi dofinansowanie z KPO.

Pierwsze dwa nowe pociągi zostały już dostarczone do Małopolski. Kolejne dwa trafią do przewoźnika do końca lipca, a ostatnie dwa – do końca sierpnia 2026 roku.

Nowoczesny tabor zachęca do podróży koleją

Jak zauważa Maciej Pezdek z Kolei Śląskich, nowoczesny tabor poprawia jakość podróży i pozwala rozwijać ofertę przewozową. – Więcej pociągów oznacza częstsze kursy na najbardziej uczęszczanych trasach oraz możliwość uruchamiania nowych połączeń. Nowe pojazdy są bardziej komfortowe, energooszczędne i oferują szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi czy rowerzystów – podkreśla.

Podobnego zdania są Koleje Małopolskie. – Na rosnące zainteresowanie transportem publicznym wpływa nie tylko zakup nowoczesnego taboru kolejowego, lecz także konsekwentny i wielowymiarowy rozwój całej spółki. W lutym 2026 roku rozpoczęto budowę zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w stacji Oświęcim, co wzmocni możliwości techniczne i operacyjne przewoźnika – podkreślają przedstawiciele spółki.