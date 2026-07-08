Z tego artykułu dowiesz się: Na jakie konkretne działania samorządy mogą przeznaczyć 270 mln zł z nowego programu cyberbezpieczeństwa.

Jakie strategie w odpowiedzi na nowe możliwości finansowania przyjmują największe polskie miasta.

Z jakimi wyzwaniami organizacyjnymi wiąże się tworzenie skonsolidowanych centrów usług wspólnych.

Od czego kluczowe samorządy uzależniają decyzję o starcie w programie budowy Lokalnych Centrów Cyberbezpieczeństwa.

Nabór ma ruszyć w drugiej połowie lipca. – Analizujemy założenia planowanego naboru wniosków na tworzenie Lokalnych Centrów Cyberbezpieczeństwa, którego uruchomienie jest zapowiadane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po opublikowaniu pełnej dokumentacji konkursowej możliwa będzie szczegółowa ocena warunków udziału, potencjalnych korzyści, kosztów oraz wymagań organizacyjnych związanych z realizacją projektu – zapowiada Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu.

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Miliony na lokalne cyberbezpieczeństwo

Budżet naboru na tworzenie Lokalnych Centrów Cyberbezpieczeństwa ma wynieść niemal 270 mln zł. Nabór ma ruszyć w drugiej połowie lipca, a jego operatorem będzie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na monitorowanie lokalnych sieci i systemów informacyjnych, analizowanie potencjalnych zagrożeń oraz koordynowanie działań w przypadku incydentów cyberbezpieczeństwa, a także na usługi doradcze i techniczne, obejmujące audyty bezpieczeństwa.

Ale to nie wszystko – dotacje będzie można wydać również na wdrażanie środków ochrony, zarządzanie ryzykiem oraz tworzenie polityk bezpieczeństwa; wspólne zakupy sprzętu, usług czy licencji IT; szkolenia i warsztaty dla pracowników, specjalistów IT i przedstawicieli instytucji publicznych, a także współpracę z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), np. CSIRT.

– Umożliwi to samorządom tworzenie ponadgminnych centrów usług, które pozwolą skonsolidować kompetencje ekspertów i systemy IT na poziomie lokalnym – podał resort.

Cyberbezpieczeństwo – ważna sprawa samorządów

Czy miasta tworzą już LCC, czy dopiero się do tego przymierzają? – To przedsięwzięcie jest obecnie w fazie organizacji i wdrażania, a jego realizacja została zaplanowana na najbliższe cztery lata – przekazał nam łódzki ratusz. Urzędnicy podkreślają, że celem jest stworzenie spójnego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem we wszystkich miejskich jednostkach oraz wypracowanie i wdrożenie wspólnej polityki bezpieczeństwa. – Równolegle prowadzone będą działania związane z wdrażaniem skoordynowanych rozwiązań technicznych, które zwiększą odporność miejskich systemów IT na współczesne zagrożenia – podkreślają łódzcy urzędnicy.

Tworzone Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa ma zapewnić miejskim jednostkom jednolite standardy i wspólne podejście do ochrony infrastruktury cyfrowej miasta.

Jak przekazał nam Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy prezydenta Olsztyna, dla tego miasta takim centrum cyberbezpieczeństwa jest Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna. – To jednostka powołana do nadzorowania i kierowania procesami informatycznymi realizowanymi w urzędzie miasta oraz jednostkach podległych – mówi Patryk Pulikowski.

Otwarci na rozwiązania podnoszące cyberbezpieczeństwo

W Krakowie nie funkcjonuje jeszcze Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa w rozumieniu programu wsparcia przygotowywanego przez administrację rządową. – Miasto na bieżąco monitoruje inicjatywy i programy służące wzmacnianiu cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego, w tym rozwiązania związane z tworzeniem Lokalnych Centrów Cyberbezpieczeństwa. Analizowane są zarówno założenia organizacyjne takich centrów, jak i możliwości ich wykorzystania na potrzeby realizacji zadań samorządu – mówi Patrycja Piekoszewska.

Zapewnia jednak, że miasto prowadzi działania związane z cyberbezpieczeństwem systemów i usług cyfrowych wykorzystywanych przez urząd oraz miejskie jednostki organizacyjne.

– Jednocześnie pozostajemy otwarci na rozwiązania, które mogą przyczynić się do dalszego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Krakowa i jego mieszkańców. Niezależnie od analiz dotyczących Lokalnych Centrów Cyberbezpieczeństwa, Kraków uczestniczy już w inicjatywach służących podnoszeniu poziomu cyberbezpieczeństwa samorządów – mówi urzędniczka.

Kraków bierze udział w ISAC-JST – Centrum Wymiany i Analizy Informacji w obszarze cyberbezpieczeństwa sektora samorządowego, które umożliwia wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz informacji o cyberzagrożeniach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Cyberbezpieczeństwo priorytetem miasta

Jak zapewnia Michał Łakomski, dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, samorząd konsekwentnie rozwija działania w obszarze cyberbezpieczeństwa, traktując je jako jeden z kluczowych elementów funkcjonowania nowoczesnej administracji. Podkreśla, że obecnie miasto pracuje nad konsolidacją w obszarze cyberbezpieczeństwa około 250 miejskich jednostek organizacyjnych, takich jak jednostki pomocy społecznej czy oświaty, tworząc podstawy centrum usług wspólnych w strukturze urzędu.

– Miejskie jednostki organizacyjne nie wchodzą jako odrębne podmioty w zakres działań LCC, jednak wejście w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wymaga ujednoliconej reakcji miasta związanej z wdrożeniem jej wymagań – zauważa.

Czy samorządy będą starały się o dotacje na LCC? – Możliwość i zasadność powstania sformalizowanego LCC jest jeszcze analizowana i nie podjęto decyzji o ubieganiu się o dotację – mówi Patryk Pulikowski.

Jak przekazała Patrycja Piekoszewska, w Krakowie nie została jeszcze podjęta decyzja dotycząca ewentualnego złożenia przez Kraków wniosku o dofinansowanie. – Zostanie ona podjęta po przeprowadzeniu analiz formalnych, organizacyjnych i finansowych oraz po zapoznaniu się z ostatecznymi warunkami programu – mówi urzędniczka.

– Co roku weryfikujemy możliwości związane z dofinansowaniem aspektów cyberbezpieczeństwa w mieście, uruchamiając projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych, takich jak Cyfrowa Polska czy Cyberbezpieczny Samorząd – mówi Michał Łakomski. Dodaje, że w kontekście Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa prowadzone są prace analityczne i koncepcyjne dotyczące dalszego rozwoju tego typu struktur.