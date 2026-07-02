Wraz z początkiem lipca ruszył podlaski bilet wakacyjny. Kosztuje 50 zł i umożliwia nieograniczone podróże przez siedem dni. Dzięki tej ofercie można dojechać m.in. do Supraśla
Inne samorządy województw na takie promocje się nie zdecydowały, ale i tak można skorzystać tam ze specjalnych ofert, nie tylko regionalnych. – W pociągach naszego operatora Polregio obowiązuje jego taryfa przewozowa oraz oferty specjalne. Od lat pasażerowie mogą korzystać m.in. z minibiletu turystycznego. Uprawnia on do przejazdów pociągami Polregio na terenie całego kraju od godziny 18 przed rozpoczęciem weekendu lub świąt do godziny 6 pierwszego dnia roboczego. Cena biletu wynosi 48 zł – mówi Anna Nycz z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Wraz z początkiem lipca ruszył podlaski bilet wakacyjny. Kosztuje 50 zł i umożliwia nieograniczone podróże przez siedem dni na wybranych połączeniach obsługiwanych przez PKS Nova. – To doskonała propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkrywać Podlasie. Jeden bilet pozwala wygodnie odwiedzić nie tylko Białystok, ale też najciekawsze turystyczne miejsca regionu – mówi Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
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Oferta obejmuje ponad 50 połączeń w regionie, m.in. z Suwałk do Białegostoku przez Augustów i Suchowolę, do Sejn przez Szypliszki i Puńsk, do Ełku przez Bakałarzewo i Olecko oraz do Gołdapi przez Przerośl i Filipów. Projekt realizowany jest we współpracy z miastem Białystok, dzięki czemu podróżni mogą korzystać z jednego rozwiązania łączącego transport regionalny i miejski.
Dodatkowo od 1 lipca osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą korzystać z przejazdów autobusami PKS Nova bezpłatnie, dzięki wprowadzeniu 100-proc. ulgi komercyjnej.
W innych regionach stricte wakacyjnych biletów nie ma, ale są inne specjalne oferty. I tak na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje Taryfa Podkarpacka, która stanowi atrakcyjną cenowo ofertę dla pasażerów korzystających z regionalnych przewozów kolejowych organizowanych przez samorząd województwa podkarpackiego.
– Ceny biletów w ramach Taryfy Podkarpackiej są korzystniejsze w porównaniu z podstawową taryfą przewoźnika Polregio, a w wielu relacjach są również konkurencyjne względem transportu autobusowego – mówi Adrian Biernacki, rzecznik prasowy marszałka województwa podkarpackiego.
Zwraca też uwagę, że regionalny transport publiczny w poszczególnych województwach funkcjonuje w oparciu o różne modele organizacyjne i własnościowe przewoźników, dlatego rozwiązania wdrażane w jednym regionie nie zawsze mogą zostać bezpośrednio przeniesione na grunt innego województwa.
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Na Lubelszczyźnie poza weekendami ofertą dla podróżnych kolei regionalnych jest miniREGIOkarnet, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Polregio. – Z tego karnetu można skorzystać w czasie trzech dowolnie wybranych dni w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Cena biletu wynosi 80 zł – mówi Anna Nycz z lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Do każdej z tych ofert można dokupić bilet na przewóz roweru w wysokości 8,50 zł, który jest ważny przez cały dzień wraz z minibiletem turystycznym lub miniREGIOkarnetem.
W niektórych regionach oferta specjalna na koleje regionalne zostanie uruchomiona później. Tak będzie np. w województwie świętokrzyskim, jeśli chodzi o kolej. Choć samorząd województwa nie planuje wprowadzenia w okresie wakacyjnym promocyjnych biletów na wzór podlaskiego biletu wakacyjnego.
– Wynika to z faktu, że na terenie województwa świętokrzyskiego realizowane są przewozy drogowe zarówno na podstawie umów zawartych z operatorami przez samorządy różnego szczebla (województwo, powiaty, gminy), jak i na podstawie zezwoleń wydanych dla prywatnych przewoźników – tłumaczy Przemysław Chruściel, rzecznik prasowy marszałka województwa świętokrzyskiego.
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Przypomina też, że linie użyteczności publicznej dofinansowywane są z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na podstawie umowy zawartej z wojewodą świętokrzyskim, która określa warunki udzielenia dopłaty, z kolei w przewozach komercyjnych przewoźnicy drogowi sami ustalają ceny biletów.
– Nie jest możliwe wprowadzenie wspólnego biletu umożliwiającego podróżowanie różnymi środkami transportu lub u różnych przewoźników na podstawie jednego dokumentu przewozowego – wyjaśnia Przemysław Chruściel.
Zdradza, że co do wprowadzenia specjalnej letniej taryfy biletowej na przejazdy kolejowe, to „dopinane” są ostatnie ustalenia z przewoźnikiem Polregio, dotyczące wprowadzenia promocyjnej taryfy biletowej. – Na tym etapie jest jeszcze za wcześnie, by mówić o ostatecznych szczegółach w tej sprawie – dodaje rzecznik.
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