Z tego artykułu dowiesz się: Gdzie i na jakich zasadach można podróżować bez limitu przez 7 dni za 50 złotych.

Z jakich powodów inne samorządy nie zdecydowały się na podobne, zintegrowane promocje wakacyjne.

Jakie alternatywne oferty na tanie podróże koleją przygotowały inne regiony Polski.

W którym województwie trwają prace nad wprowadzeniem nowej, specjalnej letniej taryfy kolejowej.

Inne samorządy województw na takie promocje się nie zdecydowały, ale i tak można skorzystać tam ze specjalnych ofert, nie tylko regionalnych. – W pociągach naszego operatora Polregio obowiązuje jego taryfa przewozowa oraz oferty specjalne. Od lat pasażerowie mogą korzystać m.in. z minibiletu turystycznego. Uprawnia on do przejazdów pociągami Polregio na terenie całego kraju od godziny 18 przed rozpoczęciem weekendu lub świąt do godziny 6 pierwszego dnia roboczego. Cena biletu wynosi 48 zł – mówi Anna Nycz z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

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Podlasie za 50 zł przez siedem dni

Wraz z początkiem lipca ruszył podlaski bilet wakacyjny. Kosztuje 50 zł i umożliwia nieograniczone podróże przez siedem dni na wybranych połączeniach obsługiwanych przez PKS Nova. – To doskonała propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkrywać Podlasie. Jeden bilet pozwala wygodnie odwiedzić nie tylko Białystok, ale też najciekawsze turystyczne miejsca regionu – mówi Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.

Oferta obejmuje ponad 50 połączeń w regionie, m.in. z Suwałk do Białegostoku przez Augustów i Suchowolę, do Sejn przez Szypliszki i Puńsk, do Ełku przez Bakałarzewo i Olecko oraz do Gołdapi przez Przerośl i Filipów. Projekt realizowany jest we współpracy z miastem Białystok, dzięki czemu podróżni mogą korzystać z jednego rozwiązania łączącego transport regionalny i miejski.

Dodatkowo od 1 lipca osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą korzystać z przejazdów autobusami PKS Nova bezpłatnie, dzięki wprowadzeniu 100-proc. ulgi komercyjnej.

Podkarpacie i Lubelszczyzna mają własne oferty

W innych regionach stricte wakacyjnych biletów nie ma, ale są inne specjalne oferty. I tak na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje Taryfa Podkarpacka, która stanowi atrakcyjną cenowo ofertę dla pasażerów korzystających z regionalnych przewozów kolejowych organizowanych przez samorząd województwa podkarpackiego.

– Ceny biletów w ramach Taryfy Podkarpackiej są korzystniejsze w porównaniu z podstawową taryfą przewoźnika Polregio, a w wielu relacjach są również konkurencyjne względem transportu autobusowego – mówi Adrian Biernacki, rzecznik prasowy marszałka województwa podkarpackiego.

Zwraca też uwagę, że regionalny transport publiczny w poszczególnych województwach funkcjonuje w oparciu o różne modele organizacyjne i własnościowe przewoźników, dlatego rozwiązania wdrażane w jednym regionie nie zawsze mogą zostać bezpośrednio przeniesione na grunt innego województwa.

Na Lubelszczyźnie poza weekendami ofertą dla podróżnych kolei regionalnych jest miniREGIOkarnet, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Polregio. – Z tego karnetu można skorzystać w czasie trzech dowolnie wybranych dni w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Cena biletu wynosi 80 zł – mówi Anna Nycz z lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Do każdej z tych ofert można dokupić bilet na przewóz roweru w wysokości 8,50 zł, który jest ważny przez cały dzień wraz z minibiletem turystycznym lub miniREGIOkarnetem.

Świętokrzyskie szykuje letnią taryfę kolejową

W niektórych regionach oferta specjalna na koleje regionalne zostanie uruchomiona później. Tak będzie np. w województwie świętokrzyskim, jeśli chodzi o kolej. Choć samorząd województwa nie planuje wprowadzenia w okresie wakacyjnym promocyjnych biletów na wzór podlaskiego biletu wakacyjnego.

– Wynika to z faktu, że na terenie województwa świętokrzyskiego realizowane są przewozy drogowe zarówno na podstawie umów zawartych z operatorami przez samorządy różnego szczebla (województwo, powiaty, gminy), jak i na podstawie zezwoleń wydanych dla prywatnych przewoźników – tłumaczy Przemysław Chruściel, rzecznik prasowy marszałka województwa świętokrzyskiego.

Przypomina też, że linie użyteczności publicznej dofinansowywane są z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na podstawie umowy zawartej z wojewodą świętokrzyskim, która określa warunki udzielenia dopłaty, z kolei w przewozach komercyjnych przewoźnicy drogowi sami ustalają ceny biletów.

– Nie jest możliwe wprowadzenie wspólnego biletu umożliwiającego podróżowanie różnymi środkami transportu lub u różnych przewoźników na podstawie jednego dokumentu przewozowego – wyjaśnia Przemysław Chruściel.

Zdradza, że co do wprowadzenia specjalnej letniej taryfy biletowej na przejazdy kolejowe, to „dopinane” są ostatnie ustalenia z przewoźnikiem Polregio, dotyczące wprowadzenia promocyjnej taryfy biletowej. – Na tym etapie jest jeszcze za wcześnie, by mówić o ostatecznych szczegółach w tej sprawie – dodaje rzecznik.