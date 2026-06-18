Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega nowy program „Czek Turystyczny” i jak ma wesprzeć branżę w regionach przygranicznych.

Kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z dofinansowania do wypoczynku na wschodzie Polski.

Jak sytuacja geopolityczna wpłynęła na kondycję lokalnej gospodarki i wizerunek wschodnich regionów.

Jakie szanse dla przedsiębiorców i samorządów stwarza rządowa inicjatywa wsparcia turystyki.

Z tego rozwiązania zadowolone są samorządy przy wschodniej granicy, które odczuwają skutki wojny w Ukrainie czy zamknięcia granicy z Białorusią.

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– W naszej ocenie program „Czek Turystyczny” może być skutecznym narzędziem wspierającym odbudowę ruchu turystycznego w regionach przygranicznych. Dodatkowe wsparcie finansowe dla turystów może zachęcić seniorów oraz rodziny wielodzietne do wyboru właśnie takich miejsc jak gmina Czarna jako celów swoich wyjazdów wypoczynkowych – przekazała Joanna Gładysz-Rogacka, sekretarz gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim na Podkarpaciu.

Ministerialne dopłaty do jesiennych noclegów na ścianie wschodniej

Resort turystyki przekazał, że program ma „pomóc odbudować potencjał turystyczny obszarów przygranicznych i regionów, które odnotowały spadek liczby turystów, ograniczenie inwestycji oraz pogorszenie wizerunku w związku z sytuacją geopolityczną”.

Na realizację programu przeznaczono 6 mln zł. Środki trafią głównie na dofinansowanie pobytów turystycznych, ale także na promocję regionów objętych wsparciem oraz obsługę systemu. Dopłaty przyjmą formę elektronicznego „czeku” o wartości od 300 do 600 zł. Będzie go można wykorzystać na co najmniej dwa noclegi w obiektach uczestniczących w programie. Z programu mogą skorzystać seniorzy po 60. roku życia oraz osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Wsparcie będzie mogło zostać wykorzystane wyłącznie na usługi hotelarskie obejmujące minimum dwa noclegi. Czek nie będzie podlegał wymianie na gotówkę i będzie można wykorzystać go tylko raz. Bon będzie można wygenerować za pośrednictwem specjalnego systemu internetowego lub aplikacji, która umożliwi weryfikację uprawnień uczestników oraz wygenerowanie indywidualnego kodu.

Akcja ma być realizowana między wrześniem a listopadem 2026 r. Dziś (18 czerwca) kończy się czas na składanie ofert do programu przez właścicieli bazy hotelowej.

Z powodu wojny i sytuacji na granicy mają mniej gości

Spadek liczby turystów w gminach położonych na tzw. ścianie wschodniej nie wynika z realnego zagrożenia, lecz z obaw związanych z wojną za granicą oraz napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. To powoduje, że od kilku lat mniej osób odwiedza położone blisko granicy hotele, pensjonaty czy ośrodki wypoczynkowe.

– Gmina Czarna, położona w sercu Bieszczadów, bezpośrednio przy granicy z Ukrainą, od wielu lat jest atrakcyjnym kierunkiem dla osób poszukujących wypoczynku blisko natury. Niestety, od momentu napaści Rosji na Ukrainę obserwujemy wyraźny spadek ruchu turystycznego. Mimo że sytuacja bezpieczeństwa w Polsce pozostaje stabilna, część turystów zaczęła postrzegać regiony przygraniczne jako mniej atrakcyjne lub obarczone większym ryzykiem – przyznaje Joanna Gładysz-Rogacka.

Jej zdaniem program może być skutecznym narzędziem odbudowy ruchu turystycznego. – Dla wielu gospodarstw domowych koszt pobytu jest jednym z kluczowych czynników przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe, dlatego każda forma dofinansowania może przełożyć się na większą liczbę odwiedzających – mówi.

Czek turystyczny może być dla nich szansą

Podobne doświadczenia ma Lubycza Królewska w województwie lubelskim. Tam również spadek ruchu turystycznego jest wyraźnie odczuwalny. Jak mówi burmistrz Marek Łuszczyński, program „Czek Turystyczny” to bardzo ważna inicjatywa dla regionów przygranicznych.

– Mimo że nasz region ma wiele do zaoferowania turystom, sytuacja geopolityczna wpłynęła na decyzje podróżnych oraz kondycję lokalnej branży turystycznej. Znaczący spadek notujemy od momentu napaści Rosji na Ukrainę – zauważa.

Jego zdaniem program daje szansę nie tylko na zwiększenie ruchu turystycznego, ale także na wzmocnienie lokalnej gospodarki i wsparcie przedsiębiorców. – To również ważny sygnał, że regiony przygraniczne są atrakcyjnymi, gościnnymi i bezpiecznymi miejscami do wypoczynku. Liczymy, że „Czek Turystyczny” zachęci Polaków do odkrywania mniej znanych zakątków kraju i przyczyni się do odbudowy potencjału turystycznego terenów, które niesłusznie ucierpiały wizerunkowo – dodaje burmistrz.