Kraków rozwija System Informacji Miejskiej, który ma porządkować przestrzeń, ale nie zastąpi wszystkich systemów szlaków turystycznych
– Miasto systematycznie rozwija ofertę szlaków turystycznych, wzbogacając ją o nowe elementy i atrakcje. Dobrym przykładem jest Szlak „Białystok WidziMisie”, który jest stale rozbudowywany o kolejne figurki i punkty na trasie, dzięki czemu regularnie zyskuje nowe miejsca warte odwiedzenia zarówno dla mieszkańców, jak i turystów – mówi Marta Lepionka z Urzędu Miasta w Białymstoku.
W Krakowie funkcjonują dziesiątki tras turystycznych – zarówno pieszych, jak i rowerowych, bo to miasto, poza Wawelem, Rynkiem i Kazimierzem, oferuje także liczne możliwości aktywnego wypoczynku. Parki, doliny, ścieżki nad Wisłą, Lasek Wolski czy okolice Kopca Kościuszki to popularne miejsca spacerów, wycieczek rowerowych i treningów biegowych.
– Oznakowanie tras turystycznych nie jest całkowicie jednolite, co wynika przede wszystkim z różnorodności ich charakteru oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich tworzenie i utrzymanie. Na terenie miasta funkcjonują zarówno miejskie trasy tematyczne i spacerowe, jak i szlaki PTTK, trasy rowerowe, produkty turystyczne tworzone przez organizacje społeczne, a także odcinki szlaków krajowych i międzynarodowych – mówi Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu.
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Jak dodaje, każda z tych kategorii podlega odrębnym standardom oznakowania, dostosowanym do funkcji i użytkowników.
– Przykładowo szlaki terenowe wyznaczane przez PTTK wykorzystują charakterystyczny, powszechnie rozpoznawalny system znaków stosowany w całej Polsce. Z kolei miejskie trasy turystyczne opierają się w coraz większym stopniu na rozwiązaniach cyfrowych oraz informacji dostępnej za pośrednictwem map internetowych, aplikacji mobilnych i miejskich serwisów informacyjnych – wskazuje.
Na terenie Olsztyna wytyczono 14 różnorodnych tras turystycznych. Wśród nich znajduje się dziewięć szlaków pieszych, w tym Szlak Świętego Jakuba, a także trzy trasy rowerowe oraz dwie kajakowe. – W większości przypadków oznakowanie tras jest ujednolicone – dotyczy to m.in. Szlaku Świętego Jakuba, sieci tras pieszych i rowerowych oraz „Łynostrady”. Konsekwentnie realizujemy plan ujednolicenia oznakowania wszystkich tras zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – mówi Patryk Pulikowski, rzecznik prezydenta Olsztyna.
Miasto realizuje także projekt „Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie”, współfinansowany ze środków unijnych. Zakłada on m.in. oznakowanie szlaku kajakowego, montaż nowych tablic informacyjnych i kierunkowskazów oraz wymianę istniejącego oznakowania.
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– Trasy są na bieżąco serwisowane, na przykład po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych prowadzących do tzw. wiatrołomów. Czytelne i rzetelne oznakowanie tras jest kluczowe dla komfortu zwiedzających. Błędne wytyczenie szlaku może prowadzić do frustracji turysty i niepotrzebnego nadkładania drogi, dlatego priorytetowo traktujemy jakość oznaczeń – podkreśla Pulikowski.
W Białymstoku funkcjonuje wiele tematycznych szlaków turystycznych, które pozwalają poznawać historię, kulturę i architekturę miasta w uporządkowany sposób. – Pozostałe trasy, które są opracowane przez podmioty turystyczne, można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej – mówi Marta Lepionka.
Jak zaznacza, nie ma pełnej jednolitości oznakowania, choć część tras korzysta ze wspólnych rozwiązań wizualnych. – Choć oznakowanie poszczególnych szlaków nie jest całkowicie jednolite, część z nich posiada wspólny system identyfikacji wizualnej. Pozostałe trasy wyróżniają się własną, indywidualną identyfikacją graficzną, dostosowaną do ich tematyki i charakteru – wyjaśnia.
W Warszawie coraz większe znaczenie mają narzędzia cyfrowe wspierające turystów. Najlepszym narzędziem do nawigacji po szlakach turystycznych Warszawy jest aplikacja mobilna „Szlaki Mazowsza”, stanowiąca praktyczne rozwiązanie dla nowoczesnego turysty. Umożliwia ona nie tylko nawigację po wybranym szlaku, lecz także wskazanie dojazdu do konkretnego punktu oraz wyszukiwanie atrakcji w okolicy – informuje Marzena Gawkowska, rzeczniczka stołecznego ratusza.
Dodaje, że aplikacja pozwala również sprawdzić profil wysokościowy trasy, jej przebieg, długość oraz odległości do innych obiektów.
Przy rosnącej liczbie tras coraz wyraźniejszy staje się trend ograniczania fizycznych oznaczeń w przestrzeni miejskiej. Dotyczy to zarówno estetyki, jak i ochrony krajobrazu, szczególnie w historycznych częściach miast. – Współczesne podejście do zarządzania przestrzenią miejską zakłada ograniczanie nadmiaru oznakowania w terenie. Coraz częściej odchodzi się od kolejnych elementów infrastruktury informacyjnej na rzecz narzędzi cyfrowych, które pozwalają przekazywać znacznie szerszy zakres informacji – podkreśla Patrycja Piekoszewska.
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Jednocześnie Kraków rozwija System Informacji Miejskiej, który ma porządkować przestrzeń, ale nie zastąpi wszystkich systemów szlaków turystycznych.
– Ma on ułatwiać orientację w przestrzeni miejskiej, a nie zastępować istniejące oznakowanie specjalistycznych szlaków turystycznych. Przy jego wdrażaniu uwzględnia się m.in. wytyczne konserwatorskie oraz konieczność ograniczania ingerencji w historyczną tkankę miasta – zaznacza urzędniczka.
A to jest ważne, bo dobrze zaprojektowane trasy realnie wpływają na sposób zwiedzania miasta. – Dobrze przygotowane i czytelne trasy turystyczne ułatwiają samodzielne zwiedzanie, zachęcają do odkrywania mniej znanych miejsc oraz wspierają bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego – podkreśla Patrycja Piekoszewska. Jej zdaniem, przekłada się to także na komfort i długość pobytu turystów w mieście.
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