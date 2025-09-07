Ale dwie greckie wyspy Santorini i Mykonos uznały, że ta kwota jest zbyt niska. Dodatkowo więc wprowadziły jednorazową opłatę sięgającą 20 euro od każdej osoby, która postawi u nich nogę (20 euro to maksimum i obowiązuje jedynie w szczycie sezonu). W Szwajcarii do rachunku za dobę hotelową dolicza się 2,50 franka za osobę za noc, we Francji wysokość opłaty jest uzależniona od obiektu, w którym się nocuje i zaczyna się od 65 eurocentów za noc na kempingu do 16 euro, jeśli ktoś wybrał na nocleg zamek. W Barcelonie każdy, kto zejdzie z pokładu wycieczkowca, zapłaci za to 10 euro. Jeśli zdecyduje się na nocleg, to do rachunku hotelowego będzie miał doliczone, zależnie od liczby gwiazdek, od 7,40 do 11 euro. Do noclegu w kwaterze prywatnej dopłaci 8 euro. To miasto boryka się od kilku lat z nadmierną popularnością, mieszkańcy utrudniają życie turystom, ale bez tych prognozowanych na ten rok 200 mln euro wpływów z podatku turystycznego, budżet miasta by się nie spinał.

Amsterdam – kolejne miasto, które boryka się z nadmierną popularnością, wprowadziło opłatę turystyczną jeszcze w 1973 roku. Wynosi ona 12,5 proc. i jest doliczana do każdej faktury hotelowej ze śniadaniem włącznie. Szacowane tegoroczne wpływy z tego tytułu wynoszą 250 mln euro. W Berlinie podatek miejski daje lokalnemu budżetowi 90 mln euro rocznie.

W Polsce te pieniądze także się bardzo liczą

W 2025 roku są dwa rodzaje opłat pobieranych od osób nocujących w miejscowościach turystycznych. To opłata miejscowa, którą płacą wszyscy przyjeżdżający w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach atrakcyjnych klimatycznie bądź turystycznie. Stawka maksymalna wynosi 3,31 zł za dobę.

Jest jeszcze opłata uzdrowiskowa – maksymalnie 6,63 zł. „Inkasentami” są właściciele sanatoriów, pensjonatów czy hoteli. Te pieniądze także wpłacane są do samorządowej kasy. I uzupełniają jej budżet.

Jak podał PortalSamorządowy.pl z tego tytułu np. do budżetu Krynicy-Zdroju, która pobiera 6,2 zł opłaty uzdrowiskowej wpłynęło w 2024 roku 2 mln zł.

Co mają turyści i miasto za te pieniądze? – Staramy się cały czas uatrakcyjniać naszą ofertę turystyczną i kulturalno-rozrywkową. Udało się nam otworzyć amfiteatr, co pozwoli nam jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła w przyszłym sezonie. W tym roku chcemy osiągnąć poziom 1,5 mln sprzedanych noclegów. W ciągu ostatnich kilku lat mamy o około 200 tys. noclegów rocznie więcej – tłumaczy burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba.