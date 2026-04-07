Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na kiedy wyznaczono termin krakowskiego referendum lokalnego?
  • Jakie progi frekwencyjne decydują o ważności wyników referendum?
  • Jakie zarzuty stawiają inicjatorzy referendum wobec urzędującego prezydenta Krakowa?
  • W jaki sposób prezydent Krakowa odnosi się do inicjatywy referendalnej?

We wtorek Komisarz Wyborczy w Krakowie wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta przed upływem kadencji. Zgodnie z dokumentem referendum odbędzie się w niedzielę, 24 maja.

Referendum nie ogranicza się wyłącznie do osoby prezydenta. Mieszkańcy stolicy Małopolski będą mogli tego samego dnia zdecydować także o odwołaniu całej Rady Miasta Krakowa.

KBW podało referendalny kalendarz

Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 wyborców – to 3/5 liczby osób, które wzięły udział w II turze wyborów prezydenckich w 2024 r. A w przypadku referendum dotyczącego Rady Miasta wymagany próg frekwencyjny wynosi 179 792 wyborców.

Czytaj więcej

Gorące prezydenckie krzesła. „Lawiny lokalnych referendów nie będzie"
Społeczności lokalne
Gorące prezydenckie krzesła. „Lawiny lokalnych referendów nie będzie”

Zgodnie z kalendarzem referendalnym do 20 kwietnia mają zostać utworzone obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalone ich granice, siedziby i numery.

Do 24 kwietnia można zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie I kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum oraz Obwodowych Komisji do spraw Referendum.

A do 29 kwietnia ma zostać powołana przez Komisarza Wyborczego w Krakowie I Miejska Komisja do spraw Referendum w Krakowie, a do 3 maja – Obwodowe Komisje do spraw Referendum.

Do 11 maja mieszkańcy Krakowa – osoby niepełnosprawne oraz seniorzy powyżej 60. roku życia – mogą zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, a do 1 maja chęć głosowania przez pełnomocnika.

Kampania referendalna zakończy się 22 maja o północy. Głosowanie 24 maja będzie trwało w godz. 7–21.

Inicjator referendum w Krakowie: Jeszcze nie otwieram szampana

Aleksander Miszalski został prezydentem Krakowa po II turze wyborów w kwietniu 2024 r. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, nieprofesjonalny audyt przeprowadzony w urzędzie po objęciu władzy po Jacku Majchrowskim, niespełnienie wyborczych obietnic czy sprawowanie urzędu w sposób niegodny – chodzi m.in. o taniec na dachu magistratu do piosenki, w której padają wulgaryzmy.

W odpowiedzi na te wszystkie zarzuty Miszalski zaczął sukcesywnie ogłaszać zapowiedzi kolejnych „korekt”: obiecał bezpłatne parkowanie w niedziele dla mieszkańców, niższą niż uchwaliła rada miasta podwyżkę cen biletów miesięcznych dla mieszkańców i zmiany w funkcjonowaniu SCT.

Czytaj więcej

W Krakowie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandr
Społeczności lokalne
Krótsza kadencja samorządowców. Dlaczego rezygnują z funkcji?

– 24 maja odwołamy prezydenta miasta Krakowa i Radę Miasta Krakowa. Emocja społeczna, jaka się uwidoczniła przy zbieraniu podpisów w sprawie referendum, nie pozostawia wątpliwości, że szanse na to są olbrzymie, aczkolwiek wymagana jest mobilizacja mieszkańców – mówił Jan Hoffman, przewodniczący obywatelskiej inicjatywy referendalnej w Krakowie w rozmowie z „Gazetą Krakowską”. – Do procedury referendum podchodzę jednak z pokorą i dopóki wszystko nie zakończy się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to na pewno nie będę otwierał szampana – dodał Hoffman.

Prezydent Krakowa: Chcecie bym został? Nie idźcie do urn

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odniósł się do dzisiejszej decyzji KBW. Napisał w mediach społecznościowych, że od pierwszego dnia kadencji mówił jasno, że chce być rozliczany z efektów swojej pracy dla krakowian.

Czytaj więcej

Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa
Okiem samorządowca
Aleksander Miszalski: Mamy pomysł na Kraków przyszłości

– Dziś prowadzimy w Krakowie wiele ważnych zmian: inwestycje w transport, szkoły, bezpieczeństwo, przestrzeń publiczną. To proces, który wymaga czasu i konsekwencji. Wierzę, że Kraków zasługuje na stabilność, odpowiedzialność i dokończenie rozpoczętych działań. Dlatego każdego dnia w tych najbliższych 7 tygodniach będę się starał przekonać Was, że warto pozwolić mi dokończyć kadencję i wtedy zdecydować, co dalej – dodał prezydent Krakowa.

Podkreślił też, że referendum w sprawie odwołania zawsze mobilizuje przeciwników, bo tak działa ten system. – Dlatego jeśli uważacie, że powinienem dokończyć kadencję, w dniu referendum zostańcie w domu. Naszym zwycięstwem będzie niska frekwencja w referendum i wysoka w dniu każdych wyborów – podkreślił prezydent Krakowa.