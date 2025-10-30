Reklama

Polskie miasta korzystają na rozwoju turystyki morskiej. Gdańsk zapowiada rekord

Pogłębienie portu w Gdańsku i rozbudowa infrastruktury pozwalają na dwukrotne zwiększenie liczby przyjmowanych statków wycieczkowych.

Publikacja: 30.10.2025 19:02

Wycieczkowce zazwyczaj stacjonują w porcie od 8 do 12 godzin, co pozwala pasażerom na zwiedzanie miasta i okolic

Foto: Wojciech Wrzesień

Adam Woźniak

Gdański port będzie przyjmował więcej wycieczkowców. Według portowych władz, w 2027 r. zawinie do niego aż 105 tego rodzaju jednostek. To o jedną trzecią więcej niż w rekordowym do tej pory 2022 r., gdy do Gdańska zawinęło 79 statków z prawie 30 tys. pasażerów. Ten wzrost to efekt inwestycji w rozwój, a także promocji Gdańska na międzynarodowych targach branżowych, jak Seatrade Cruise Global w Miami czy Seatrade Cruise Europe w Hamburgu.

– Gdańsk ma ogromny potencjał turystyczny i logistyczny. To ogromna przewaga konkurencyjna w porównaniu z wieloma innymi portami w regionie – mówi Michał Stupak z działu rynku żeglugowego w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk.

Zarabiają na pasażerach

Jeszcze do niedawna do gdańskich nabrzeży mogły przybijać jednostki o długości do 225–240 metrów. Rozbudowa portowej infrastruktury i pogłębienie Portu Wewnętrznego umożliwiają obecnie przyjmowanie statków 250-metrowych, a nawet dłuższych. Szacuje się, że przy odpowiednim rozplanowaniu grafików i dalszym rozwoju infrastruktury port mógłby obsłużyć nawet 120 jednostek w ciągu roku. To dwukrotnie więcej niż obecnie – w 2025 r. do Gdańska wpłynęło 57 wycieczkowców, które przywiozły ponad 27 tys. turystów z kilkudziesięciu krajów, głównie Amerykanów, Brytyjczyków i Niemców. Rok temu gdański port odwiedziło 60 wycieczkowców.

Wycieczkowce zazwyczaj stacjonują w porcie od 8 do 12 godzin, co pozwala pasażerom na zwiedzanie miasta i okolic. Dlatego ten morski ruch turystyczny stanowi coraz ważniejsze źródło nie tylko dla przychodów trójmiejskich portów, ale także dla restauratorów czy właścicieli sklepów. Ocenia się, że średnie wydatki pasażera w porcie wynoszą co najmniej 100 dol., które przeznaczane są na zwiedzanie, transport, pamiątki oraz inne zakupy. Kilka razy w roku zdarzają się także pobyty zakładające nocleg w mieście.

W 2026 r. do Gdańska zawinie wycieczkowiec Rotterdam o długości 299 metrów. Będzie to największy statek pasażerski w historii portu. W tym roku do największych należał Crystal Serenity pływający pod bahamską banderą, mierzący 250 metrów długości i należący do prestiżowej linii Crystal Cruises. Czterokrotnie w tym sezonie do gdańskiego portu wpływał Viking Vella – statek niewiele mniejszy, liczący 239 m.

Turystyka morska rośnie

Jeszcze większe wycieczkowce przyjmuje Gdynia, gdzie tegoroczny sezon kończy 30 października wizyta 252-metrowej Aidadivy. W połowie października gdyński port po raz kolejny odwiedził zaś Norwegian Prima, mierzący prawie 300 metrów. Natomiast największym wycieczkowcem był w tym roku Celebrity Eclipse o długości 317 metrów zabierający na pokład prawie 3 tys. pasażerów. W sumie do Gdyni wpłynie w tym roku 51 wycieczkowców, w porównaniu z 42 jednostkami rok temu. Ten wzrost ma być potwierdzeniem trendu wzmacniania rynku turystyki morskiej na Morzu Bałtyckim, na którym Gdynia chce odgrywać coraz większą rolę.

Podobnie Gdańsk, do którego przed pandemią, w latach 1995–2019, wpłynęło łącznie 680 wycieczkowców, z których zeszło do miasta ponad 250 tys. pasażerów. Najczęściej odwiedzali oni Trakt Królewski, Dwór Artusa, fontannę Neptuna, Bazylikę Mariacką, koncerty organowe w Katedrze Oliwskiej czy oddalony o niecałe 60 km zamek w Malborku.

Ruch wycieczkowców w polskich portach, po przestoju spowodowanym pandemią, zyskał na wybuchu wojny w Ukrainie. Po wprowadzeniu sankcji na Rosję jednostki pasażerskie zaczęły omijać Sankt Petersburg, który do tej pory był trzecim najczęściej odwiedzanym portem wycieczkowym na Morzu Bałtyckim. Część tego ruchu zdobył m.in. Gdańsk.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Turystyka Port Gdańsk

