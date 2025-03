W miastach przybywa taksówek. Nie wszyscy kierowcy spełniają jednak wymagania

- W 2024 roku w porównaniu do 2023, ich liczba zdecydowanie wzrosła. W ub. roku wydano więcej o ok. 150 licencji i zgłoszono więcej o ok. 3200 pojazdów taxi - mówi Katarzyna Izydorska, kierowniczka oddziału Licencji na Transport Drogowy i Kontroli Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.

W 2024 roku każdy przedsiębiorca miał ustawowy obowiązek weryfikacji swojej licencji, co doprowadziło do uporządkowania zgłoszonych pojazdów i kierowców w tych licencjach. - Przedsiębiorcy, którzy nie przeszli weryfikacji od 1 lipca 2024 roku utracili swoje licencje, w związku z czym część z nich ponownie złożyła po tym terminie wnioski o nowe - zauważa Katarzyna Izydorska.

W ub. roku Urząd Miasta Poznania cofnął licencje dwóm przedsiębiorcom, a w tym roku, z powodu stwierdzonych naruszeń, wszczęto jedno postępowanie cofające licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

A pasażer zawsze może poskarżyć się do miasta

Taksówek przybywa też w Katowicach. Pod koniec lutego było ich już 6543, a na koniec 2023 roku 6365.

- Zgodnie z ustawa o transporcie drogowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy spełniającemu wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym. Do wniosku o udzielenie, zmianę licencji przedsiębiorca przedkłada m.in. wykaz pojazdów zawierający dane pojazdów a organ licencyjny wydaje wypisy na pojazdy zgłoszone przez przedsiębiorcę - mówi Sandra Hajduk, rzecznik prezydenta Katowic.