Coraz więcej magii świąt. Rozbłysną iluminacje w polskich miastach

W tym roku, już po raz czwarty Kraków zostanie ozdobiony w stylu nawiązującym do wawelskich arrasów. Po raz pierwszy pojawiły się one na terenie miasta w 2021 roku. Iluminacja utrzymana jest w złotej i srebrnej kolorystyce i nawiązuje do nici, którymi brukselscy mistrzowie tkali te dzieła sztuki.

- W najważniejszych punktach miasta będą bohaterowie arrasowych opowieści, czyli jelenie, wielbłądy, żyrafy i rajski ptak. Nie zabraknie motywów roślinnych, głównie liści akantu w girlandach nad ulicami czy w dekoracjach choinek, lamp i mostów - mówi Emilia Król, z krakowskiego magistratu.

A na Rynku Głównym ustawiono już żywy świerk. Zdobi go 26 tysięcy energooszczędnych światełek, które zmieniają barwę, 177 kompletów lampek zmieniających barwę, 1213 nietłukących baniek, 124 zawieszki świetlne inspirowane listkami akantu, 64 sople imitujące topniejący lód.

Uroczyste włączenie iluminacji drzewka świątecznego zaplanowano w Krakowie 6 grudnia. Koszt iluminacji 1,2 mln zł. To nie tylko cena energii elektrycznej, ale tez przechowywania, konserwacji, montażu, serwisu oraz złożenia. W większości miast iluminacje będą działać do 2 lutego 2025 roku.