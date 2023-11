- Kraków, ze swoim dziedzictwem i historią pozostaje niezmienny, jest symbolem naszej narodowej wspólnoty, jest własnością i dumą wszystkich Polaków, ale z puntu widzenia mieszkańca miasta, który tutaj na co dzień żyje, pracuje, wychowuje dzieci, rozwija swoje pasje, odpoczywa po pracy, to miasto w żadnym aspekcie nie jest podobne do miasta sprzed 20 lat – przekonywał.



Przypomniał, z czym zmagało się miasto przez całą jego prezydenturę. Zaczynał od doprowadzenia kanalizacji i wodociągów na osiedla peryferyjne, od budowy oczyszczalni ścieków, od całkowicie podstawowych w każdym cywilizowanym mieście udogodnień. - Jestem dumny, że dziś jesteśmy już w zupełnie innym miejscu, nie tylko nadrobiliśmy zapóźnienia, ale staliśmy się prawdziwą metropolią, które nie ma powodu do kompleksów – stwierdził prof. Majchrowski.

Prezydent Krakowa podkreślił, że najważniejsza dla niego była likwidacja bezrobocia, bo miasto stało się jednym z najważniejszych światowych ośrodków oferujących usługi dla biznesu, ważnym ośrodkiem akademickim.

Jacek Majchrowski opowiada o swoich sukcesach

Prezydent przypomniał, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat w mieście zrealizowano kosztowne inwestycje: nowe linie tramwajowe (Lipska-Wielicka, Ruczaj, ostatnio Górka Narodowa) czy rozbudowa dróg (zaczynając od ronda Ofiar Katynia, potem Trasa Łagiewnicka, Nowohucka, Powstańców Wielkopolskich).

- Domknęliśmy ostatnie ogniwo gospodarki odpadami oddając do użytku ekospalarnię. Wzbogaciliśmy się o obiekty uzupełniające w niewyobrażalnym wręcz stopniu ofertę miasta: Tauron Arenę Kraków i Centrum Kongresowe ICE – wyliczał prof. Majchrowski. Dodał, że sfinalizowano też najkosztowniejszą w historii miasta transakcję, jeżeli chodzi o zakup terenów. – Mam tutaj na myśli tereny po dawnym szpitalu uniwersyteckim, czyli Wesołą - mówił.