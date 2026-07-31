Warszawski Transport Publiczny organizuje bezpłatne rejsy statkiem po Wiśle na trasie Podzamcze – Gruba Kaśka – Podzamcze
Podobne atrakcje turystyczne latem oferują także inne samorządy, m.in. Bydgoszcz na Brdzie. – Rejsy cieszą się bardzo dużą popularnością. W ubiegłym sezonie skorzystało z nich ponad 23 tys. pasażerów. W szczycie sezonu letniego bilety na poszczególne rejsy wyprzedają się z wyprzedzeniem. Oferta przyciąga zarówno turystów chcących zwiedzić miasto z perspektywy rzeki, jak i mieszkańców, dla których jest to ciekawa forma rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu – mówi Leszek Woźniak, dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji.
Nowy rozkład rejsów tramwaju wodnego od sierpnia na trasie Szczecin – Świnoujście przygotowano na podstawie opinii mieszkańców i turystów korzystających z wodnych połączeń. – Najczęściej zgłaszali potrzebę przywrócenia bezpośrednich rejsów do Świnoujścia oraz wydłużenia czasu na plażowanie i zwiedzanie miasta – podaje szczeciński magistrat.
Zmiana dotyczy wydłużenia pobytu w Świnoujściu. Pasażerowie wypływający ze Szczecina zyskają około pięciu godzin na plażowanie, spacer po promenadzie czy zwiedzanie miasta. Z kolei osoby rozpoczynające podróż w Nowym Warpnie będą mogły spędzić nad morzem nawet sześć godzin.
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Choć kalendarzowe lato rozpocznie się dopiero za dwa tygodnie, niektóre samorządy już udostępniły mieszkańcom i turystom wakacyjne kąpieliska.
Od sierpnia Tramwaj Wodny będzie kursował na dwóch trasach: Szczecin – Stepnica – Trzebież – Świnoujście oraz Nowe Warpno – Świnoujście. – Bezpośrednie połączenie ze Szczecina do Świnoujścia ma być wygodną alternatywą dla podróży samochodem, szczególnie w okresie wakacyjnych korków – podają urzędnicy.
Ze Szczecina tramwaj wyruszy o godz. 7.15, do Stepnicy dotrze o godz. 9, a 45 minut później będzie w Trzebieży. Do Świnoujścia przypłynie o godz. 12. Rejs powrotny rozpocznie się o godz. 17.
Rejs Tramwajem Wodnym ze Szczecina do Świnoujścia trwa około pięciu godzin, uwzględniając postoje w Stepnicy i Trzebieży. Sam odcinek Trzebież – Świnoujście zajmuje około dwóch godzin. Na trasie Nowe Warpno – Świnoujście zaplanowano trzy pary rejsów dziennie. Pierwszy rejs ze Świnoujścia zaplanowano na godz. 8, a ostatni na godz. 18.
Samorządowy Szlak Wodny to inicjatywa turystyczna, która w sezonie letnim 2025 połączyła trzy nadzalewowe miejscowości Pomorza Zachodniego: Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście. Projekt realizuje Powiat Policki we współpracy z samorządami Szczecina, Świnoujścia, gminy Nowe Warpno oraz Województwa Zachodniopomorskiego. Jego celem jest rozwój turystyki wodnej oraz integracja regionu.
W sezonie letnim 2025 sprzedano łącznie 5455 biletów, z których skorzystało 5876 pasażerów. Największym zainteresowaniem cieszyły się rejsy w soboty, choć w niedziele frekwencja również była wysoka. Dużą popularnością cieszyła się także możliwość przewozu rowerów – sprzedano 771 takich biletów.
Tramwaj wodny przed laty kursował także po Zatoce Gdańskiej, na trasach z Gdyni do Helu i Jastarni. Rejsy odbywały się w latach 2006–2013.
– Było to wspólne przedsięwzięcie Samorządu Województwa Pomorskiego, miast Gdyni, Helu i Jastarni oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Jednak po zakończeniu przebudowy linii kolejowej z Redy do Helu i zwiększeniu liczby pociągów tramwaje wodne straciły na znaczeniu. Po wycofaniu się samorządu województwa oraz miast z Półwyspu Helskiego z finansowania przedsięwzięcia zostały ostatecznie zlikwidowane – przyznaje Marcin Gromadzki, rzecznik prasowy ZKM w Gdyni.
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A Warszawski Transport Publiczny organizuje bezpłatne rejsy statkiem po Wiśle na trasie Podzamcze – Gruba Kaśka – Podzamcze. Rejs trwa około 90 minut, a na pokład może wejść maksymalnie 81 pasażerów. Statek kursuje od 1 maja do 20 września, od czwartku do niedzieli. Każdego dnia odbywają się trzy rejsy – o godz. 12, 13.40 i 15.20. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
Niestety, z uwagi na utrzymujący się niski stan wody w Wiśle kursowanie statku widokowego „Kopernik” zostało zawieszone do odwołania. – Jeżeli poziom wody w Wiśle pozwoli na bezpieczną realizację rejsów, będą one odbywały się od czwartku do niedzieli. Informacja o możliwości organizacji rejsów będzie publikowana i aktualizowana w każdy poniedziałek, w tygodniu, w którym planowane są rejsy – podaje Warszawski Transport Publiczny.
Rejsy odbywają się także po Brdzie w Bydgoszczy (od maja do września). – Rejsy miejskimi statkami „Słonecznik”, „Słonecznik 2” oraz „MS Bydgoszcz” nadal są realizowane, choć nie mają już charakteru typowo tramwaju wodnego, działającego na zasadzie komunikacji publicznej z przystankami pośrednimi. Są to dziś rejsy o charakterze turystycznym, które stanowią jedną z najważniejszych i najpopularniejszych atrakcji miasta – mówi Leszek Woźniak, dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji.
Rejsy są codziennie, od siedmiu do dziesięciu na różnych trasach, zgodnie z rozkładem. Bilety sprzedawane są głównie przez internet, a także w Centrum Informacji Turystycznej.
Leszek Woźniak podkreśla, że jednym z celów uruchomienia miejskich rejsów było zainicjowanie rozwoju turystyki rzecznej oraz zachęcenie prywatnych przedsiębiorców do inwestowania w ten sektor. – Cel ten został osiągnięty. Obecnie po Brdzie, a także po Wiśle w Bydgoszczy, kursuje coraz więcej jednostek prywatnych armatorów, co wzbogaca ofertę turystyczną miasta i zwiększa dostępność rejsów dla wszystkich zainteresowanych – dodaje dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji.
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