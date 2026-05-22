Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób polskie miasta przekształcają nadrzeczne tereny w tętniące życiem centra kultury i rekreacji.

Czym Dni Odry we Wrocławiu zaskakują miłośników historii i technologii, a jaką nową formułę zyskało Święto Wisły.

Jaką rolę w budowaniu wizerunku i tożsamości lokalnej odgrywają wydarzenia takie jak krakowska Parada Smoków.

Dlaczego współpraca miast położonych wzdłuż rzeki staje się kluczowa dla rozwoju turystyki w regionie.

– Z badań prowadzonych przez Stołeczne Biuro Turystyki wynika, że turyści są zainteresowani takimi wydarzeniami. A Święto Wisły jest jednym z lepiej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych nad Wisłą – mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Rodzinnie i edukacyjnie nad Odrą

We Wrocławiu w czwartek rozpoczęły się Dni Odry, które potrwają do niedzieli. Program wydarzenia łączy aktywność, edukację i zabawę. Centralnym punktem imprezy jest piknik na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego. W programie znalazły się pokazy e-foila, jetboardu i flyboardu, prezentacje żeglarstwa, pokazy ratownictwa WOPR, darmowe rejsy oraz koncert zespołu Mikromusic.

Uczestnicy mogą również bezpłatnie korzystać z rejsów po Odrze. Hitem soboty będzie możliwość wirtualnego wejścia do barki spoczywającej na dnie rzeki. – Na zacumowanym przy nabrzeżu pchaczu „Westerplatte II” Centrum Historii Zajezdnia udostępni specjalne gogle, dzięki którym można na chwilę stać się marynarzem odrzańskim sprzed wieku – podaje wrocławski ratusz.

Dni Odry to także wydarzenie rodzinne i edukacyjne. Na bulwarze działają strefy aktywności, animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna i działania popularyzujące wiedzę o rzece. – Tegoroczna edycja to także okazja do przyjrzenia się bliżej przyrodzie rzeki. Szczególna uwaga zostanie poświęcona jej bioróżnorodności oraz gatunkom związanym z dorzeczem Odry – podaje wrocławski ratusz.

Warszawskie Święto Wisły z nową formułą

Od ponad 15 lat w stolicy organizowane jest Święto Wisły. – To wydarzenie z tradycją, mocno eksponujące walory warszawskiego odcinka rzeki i atrakcji zlokalizowanych nad Wisłą – podkreśla Marzena Gawkowska.

Pierwotnie wydarzenie odbywało się w czerwcu, później zostało przeniesione na pierwszą sobotę września. W tym roku Warszawa organizuje je wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Nadwiślańskich. – Chcemy, by było to święto wszystkich tych, których łączy Wisła. Nie zabraknie rejsów, animacji, warsztatów czy występów artystycznych – mówi rzeczniczka stołecznego ratusza.

Atrakcje potrwają cały dzień – od rejsu o wschodzie słońca po finałowy koncert na statku zacumowanym przy Plaży Saska Kępa. W programie są także warsztaty, rejsy tematyczne i parada jednostek. – Tradycyjnie będziemy promować tradycje flisackie i szkutnicze. Organizujemy również spływy kajakowe, treningi na SUP-ach czy zajęcia plenerowe – wylicza przedstawicielka ratusza.

Podkreśla też, że wydarzenie ma integrować miasta położone nad Wisłą i wzmacniać turystyczny potencjał całego szlaku rzecznego.

Kraków i Wisła jako scena miejskich wydarzeń

W Krakowie Wisła ma podobną rangę, a przestrzeń nadrzeczna jest sceną wydarzeń o dużym znaczeniu symbolicznym i turystycznym. Patrycja Piekoszewska z Urzędu Miasta Krakowa wskazuje przede wszystkim na Wianki, Paradę Smoków i Wodną Masę Krytyczną.

Kulminacyjnym momentem Wianków pozostaje tradycyjne puszczanie wianków na Wiśle. Z kolei najbardziej charakterystycznym elementem Parady Smoków jest widowisko na rzece z monumentalnymi, balonowymi smokami przygotowanymi przez Teatr Groteska. – Uczestnicy tworzą unikatowe pływające dzieła sztuki, które stają się częścią koncertów organizowanych zarówno na rzece, jak i na lądzie. Dla wielu osób to pierwsza okazja do bezpośredniego kontaktu z Wisłą – mówi Patrycja Piekoszewska.

Bulwary Wiślane należą dziś do najczęściej odwiedzanych miejsc w Krakowie i są ważnym elementem miejskiej przestrzeni rekreacyjnej.

Rzeki budują wizerunek miast

Podobne rozwiązania widać też w innych miastach. W Bydgoszczy rzeka Brda jest osią wydarzeń plenerowych i ważnym elementem lokalnej tożsamości, a Ster na Bydgoszcz dobrze pokazuje, jak nadwodne przestrzenie mogą pracować na wizerunek miasta. – Nabrzeża Brdy to miejsce spotkań mieszkańców i przestrzeń wydarzeń plenerowych. Rzeka stała się jednym z najważniejszych elementów budujących wizerunek miasta – podaje ratusz z Bydgoszczy.

W Gdańsku rolę tej miejskiej sceny pełnią okolice Motławy i Wyspa Spichrzów, które naturalnie łączą funkcję turystyczną, reprezentacyjną i kulturalną. To tutaj odbywają się wydarzenia, które łączą historię miasta z jego współczesną ofertą kulturalną.

Także w Poznaniu coraz wyraźniej rozwija się nadwarciańska rekreacja, a Warta staje się przestrzenią wypoczynku, spacerów i miejskich aktywności sezonowych.