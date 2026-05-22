Bulwary Wiślane w Warszawie
– Z badań prowadzonych przez Stołeczne Biuro Turystyki wynika, że turyści są zainteresowani takimi wydarzeniami. A Święto Wisły jest jednym z lepiej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych nad Wisłą – mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka stołecznego ratusza.
We Wrocławiu w czwartek rozpoczęły się Dni Odry, które potrwają do niedzieli. Program wydarzenia łączy aktywność, edukację i zabawę. Centralnym punktem imprezy jest piknik na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego. W programie znalazły się pokazy e-foila, jetboardu i flyboardu, prezentacje żeglarstwa, pokazy ratownictwa WOPR, darmowe rejsy oraz koncert zespołu Mikromusic.
Uczestnicy mogą również bezpłatnie korzystać z rejsów po Odrze. Hitem soboty będzie możliwość wirtualnego wejścia do barki spoczywającej na dnie rzeki. – Na zacumowanym przy nabrzeżu pchaczu „Westerplatte II” Centrum Historii Zajezdnia udostępni specjalne gogle, dzięki którym można na chwilę stać się marynarzem odrzańskim sprzed wieku – podaje wrocławski ratusz.
Czytaj więcej
Choć do wakacji jeszcze niemal dwa miesiące, letni sezon turystyczny rozkręca się już na dobre. W czasie majówki wiele samorządów uruchomi swoje li...
Dni Odry to także wydarzenie rodzinne i edukacyjne. Na bulwarze działają strefy aktywności, animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna i działania popularyzujące wiedzę o rzece. – Tegoroczna edycja to także okazja do przyjrzenia się bliżej przyrodzie rzeki. Szczególna uwaga zostanie poświęcona jej bioróżnorodności oraz gatunkom związanym z dorzeczem Odry – podaje wrocławski ratusz.
Od ponad 15 lat w stolicy organizowane jest Święto Wisły. – To wydarzenie z tradycją, mocno eksponujące walory warszawskiego odcinka rzeki i atrakcji zlokalizowanych nad Wisłą – podkreśla Marzena Gawkowska.
Pierwotnie wydarzenie odbywało się w czerwcu, później zostało przeniesione na pierwszą sobotę września. W tym roku Warszawa organizuje je wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Nadwiślańskich. – Chcemy, by było to święto wszystkich tych, których łączy Wisła. Nie zabraknie rejsów, animacji, warsztatów czy występów artystycznych – mówi rzeczniczka stołecznego ratusza.
Czytaj więcej
W Poznaniu otwarto mosty Berdychowskie, które połączyły Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Berdychowo. W Warszawie jest już gotowe kluczowe połączenie ko...
Atrakcje potrwają cały dzień – od rejsu o wschodzie słońca po finałowy koncert na statku zacumowanym przy Plaży Saska Kępa. W programie są także warsztaty, rejsy tematyczne i parada jednostek. – Tradycyjnie będziemy promować tradycje flisackie i szkutnicze. Organizujemy również spływy kajakowe, treningi na SUP-ach czy zajęcia plenerowe – wylicza przedstawicielka ratusza.
Podkreśla też, że wydarzenie ma integrować miasta położone nad Wisłą i wzmacniać turystyczny potencjał całego szlaku rzecznego.
W Krakowie Wisła ma podobną rangę, a przestrzeń nadrzeczna jest sceną wydarzeń o dużym znaczeniu symbolicznym i turystycznym. Patrycja Piekoszewska z Urzędu Miasta Krakowa wskazuje przede wszystkim na Wianki, Paradę Smoków i Wodną Masę Krytyczną.
Kulminacyjnym momentem Wianków pozostaje tradycyjne puszczanie wianków na Wiśle. Z kolei najbardziej charakterystycznym elementem Parady Smoków jest widowisko na rzece z monumentalnymi, balonowymi smokami przygotowanymi przez Teatr Groteska. – Uczestnicy tworzą unikatowe pływające dzieła sztuki, które stają się częścią koncertów organizowanych zarówno na rzece, jak i na lądzie. Dla wielu osób to pierwsza okazja do bezpośredniego kontaktu z Wisłą – mówi Patrycja Piekoszewska.
Bulwary Wiślane należą dziś do najczęściej odwiedzanych miejsc w Krakowie i są ważnym elementem miejskiej przestrzeni rekreacyjnej.
Podobne rozwiązania widać też w innych miastach. W Bydgoszczy rzeka Brda jest osią wydarzeń plenerowych i ważnym elementem lokalnej tożsamości, a Ster na Bydgoszcz dobrze pokazuje, jak nadwodne przestrzenie mogą pracować na wizerunek miasta. – Nabrzeża Brdy to miejsce spotkań mieszkańców i przestrzeń wydarzeń plenerowych. Rzeka stała się jednym z najważniejszych elementów budujących wizerunek miasta – podaje ratusz z Bydgoszczy.
Czytaj więcej
Bulwary Sekwany zmieniły postrzeganie Paryża, a bulwary Tamizy wyobrażenie o londyńskich dzielnicach. Podobną rolę mogą pełnić bulwary wiślane, odr...
W Gdańsku rolę tej miejskiej sceny pełnią okolice Motławy i Wyspa Spichrzów, które naturalnie łączą funkcję turystyczną, reprezentacyjną i kulturalną. To tutaj odbywają się wydarzenia, które łączą historię miasta z jego współczesną ofertą kulturalną.
Także w Poznaniu coraz wyraźniej rozwija się nadwarciańska rekreacja, a Warta staje się przestrzenią wypoczynku, spacerów i miejskich aktywności sezonowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas