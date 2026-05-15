Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego tegoroczna edycja Nocy Muzeów zapowiada się rekordowo i jakie unikatowe miejsca otworzą swoje drzwi.

Jak instytucje kultury wychodzą poza tradycyjne wystawy, oferując interaktywne gry i eksperymenty naukowe.

Które niedostępne na co dzień lokalizacje, jak dawny areszt czy podziemne komory, będzie można zwiedzić.

W jaki sposób największe polskie miasta przygotowały zaplecze logistyczne, by sprostać wyzwaniu wydarzenia.

W Warszawie każdego roku muzea i galerie zwiedza bezpłatnie ok. 300 tys. osób. To także okazja, by zobaczyć miejsca zwykle niedostępne, jak komora przelewu burzowego zlokalizowana pod skrzyżowaniem ulic Jagiellońskiej i Ratuszowej. – W tym roku otworzy się aż 331 miejsc, w tym 46 nowych. Program jest różnorodny i dla każdego, niezależnie od wieku – zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który ma udostępnić zwiedzającym swój gabinet w Ratuszu. Większość atrakcji będzie otwarta w sobotę od godziny 19 do 1-2 w nocy. Niektóre wydarzenia, jak warsztaty czy związane z oprowadzaniem wymagają jednak wcześniejszej rezerwacji online.

Reklama Reklama

Jakie wydarzenia przygotowały miasta na Noc Muzeów?

W Warszawie na centrum wydarzeń przewidziano Plac Centralny przed Pałacem Kultury i Nauki. Powstanie tam Przystanek Centrum – miejski pawilon z interaktywnymi atrakcjami, gdzie będzie można odebrać wejściówki na taras widokowy pałacu. Natomiast z ulicy Emilii Plater będą ruszać specjalne linie muzealne ułatwiające nocne zwiedzanie, które uruchomi Warszawski Transport Publiczny. Dla tych, którzy do przemieszczania się będą chcieli wykorzystać rower, zostaną uruchomione dodatkowe stacje Veturilo, m.in. przy Łazienkach, Cytadeli Warszawskiej, Zamku Ujazdowskim czy Belwederze.

Czytaj więcej Warto zobaczyć Dla mieszkańców i turystów. Startuje letnia komunikacja Choć do wakacji jeszcze niemal dwa miesiące, letni sezon turystyczny rozkręca się już na dobre. W czasie majówki wiele samorządów uruchomi swoje li...

W Krakowie tegoroczna Noc Muzeów organizowana jest w piątek 15 maja. Wiele wydarzeń przygotowano specjalnie na tę okazję – m.in. nocne spacery, spektakle, eksperymenty naukowe czy spotkania z ekspertami różnych dziedzin. Przykładowo w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, oprócz wystaw, przygotowano interaktywną grę „Ucieczka z Muzeum” – opartą na decyzjach widzów, którzy współtworzą przebieg fabuły. Z kolei w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema fizyka i astronomia zostaną pokazane w działaniu – od eksperymentów terenowych, przez kino sferyczne, po rodzinne warsztaty kosmiczne. Większość instytucji przygotowała bilet wstępu za symboliczne 5 zł, choć sporo wydarzeń będzie dostępnych bezpłatnie. Z piątku na sobotę miejska komunikacja zwiększy liczbę kursów linii autobusowych i tramwajowych, ponadto uruchomione zostaną linie okolicznościowe obsługiwane taborem zabytkowym.

Noc Muzeów jest częścią cyklu Krakowskie Noce – projektu obejmującego siedem wydarzeń promujących kulturę, historię i dziedzictwo miasta. Ma on popularyzować uczestnictwo w kulturze poprzez różnorodne wydarzenia. W ramach Krakowskich Nocy odbędzie się również Noc Tańca (w tym roku 23 maja), Noc Teatrów (13 czerwca), Noc Jazzu (18 lipca), Cracovia Sacra (14 i 15 sierpnia) oraz Noc Poezji (od 9 do 11 października).

Ile miast organizuje Noc Muzeów?

Wrocław angażuje na sobotnią Noc Muzeów 110 instytucji, w tym 28 muzeów i archiwów oraz 48 galerii i pracowni artystycznych. W programie znalazło się także ponad 150 wydarzeń specjalnych – od warsztatów i wykładów, przez spotkania z artystami, po pokazy filmowe i wernisaże. Specjalne propozycje w 25 miejscach przygotowano dla dzieci i rodzin. – Zależy nam, aby oferta była możliwie jak najbardziej różnorodna i dostępna dla wszystkich grup odbiorców – podkreśla wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska. Jak stwierdził Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, wrocławski magistrat liczy w tym roku na rekord frekwencji.

Czytaj więcej Warto zobaczyć Noc Muzeów: wyjątkowa okazja na darmowe zwiedzanie Ma już 20-letnią tradycję, a z roku na rok bierze w niej udział coraz więcej placówek. Jest też coraz więcej atrakcji. Chodzi o Noc Muzeów, która w...

Noc Muzeów organizowana jest w kilkudziesięciu polskich miastach. W Zabrzu specjalne oferty przygotowało Muzeum Górnictwa Węglowego, w Wieliczce i Bochni będzie nocne zwiedzanie kopalni soli, a w Toruniu – ruin zamku krzyżackiego. W Kaliszu zwiedzać będzie można były zakład karny, gdzie zwiedzający zajrzą nie tylko do cel, ale obejrzą wyposażenie więzienia, w tym sprzęt interwencyjny, broń szkoleniową oraz środki przymusu bezpośredniego stosowane wobec osadzonych.

Według internetowego serwisu PIK, pierwsza Noc Muzeów (Lange Nacht der Museen) miała miejsce w Berlinie w 1997 r. Z powodu jej dużego powodzenia zaczęły powstawać podobne imprezy w innych miastach, m.in. pod nazwą Nuit Blanche w Paryżu i museums-n8 w Amsterdamie. Obecnie organizuje je ponad 140 miast Europy.