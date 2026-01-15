Reklama

Zima na dwóch kółkach? Da się jeździć także o tej porze roku

W wielu miastach część dróg rowerowych objęta jest zimowym utrzymaniem, czyli w razie potrzeby są one odśnieżane i odladzane. Okazuje się, że wielu rowerzystów chętnie z nich korzysta także o tej porze roku. Co więcej, z każdym rokiem ich liczba rośnie.

Publikacja: 15.01.2026 18:16

Nawet zima i trudniejsze warunki pogodowe nie są przeszkodą dla części miłośników dwóch kółek, którz

Nawet zima i trudniejsze warunki pogodowe nie są przeszkodą dla części miłośników dwóch kółek, którzy korzystają z rowerów przez cały rok. Miasta mają tego świadomość

Foto: Shutterstock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma zimowe utrzymanie dróg rowerowych w miastach?
  • W jaki sposób miasta planują odśnieżanie i odladzanie tras rowerowych?
  • Dlaczego liczba rowerzystów zimą rośnie z każdym rokiem?
  • Jakie inwestycje infrastrukturalne wspierają zimową jazdę rowerem?

W tym sezonie mamy w końcu prawdziwą zimę. Temperatury są ujemne, były już także spore opady śniegu, a meteorolodzy ostrzegają przed kolejnymi śnieżycami i silnymi mrozami. Jednak nawet takie warunki pogodowe nie są przeszkodą dla części miłośników dwóch kółek, którzy korzystają z rowerów przez cały rok. Miasta mają tego świadomość.

Kluczowe trasy rowerowe odśnieżane w pierwszej kolejności

– Cała infrastruktura rowerowa, która została formalnie przekazana nam do utrzymania, jest odśnieżana – zapewnia Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPO Kraków. W Krakowie zimowe utrzymanie infrastruktury rowerowej realizowane jest na terenie całego miasta – zarówno w dzielnicach centralnych, jak i na obrzeżach. Prace prowadzone są równolegle z utrzymaniem chodników, choć nie w ramach jednego przejazdu, ze względu na różnice w szerokości i charakterze ciągów.

Zgodnie z obowiązującymi standardami, do 12 godzin po ustaniu opadów nawierzchnia powinna zostać odpłużona i posypana materiałem uszorstniającym. W sytuacjach takich jak gołoledź w Krakowie dopuszcza się większy udział soli. Kluczowe trasy rowerowe utrzymywane są w pierwszej kolejności, a do prac wykorzystywane są specjalistyczne pojazdy małogabarytowe.

Czytaj więcej

Kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą w Warszawie jest jedną z najbardziej znanych inwestycji tego typu
Fundusze Unijne
Powstają nowe kładki pieszo-rowerowe. I zmieniają miejską mobilność
Z kolei w Poznaniu odśnieżane są wszystkie drogi dla rowerów. – Większość z nich utrzymywana jest w trybie planowym, razem z chodnikami. Do ich obsługi wykorzystywanych jest 25 pojazdów. Pierwsze działania odbywają się w ciągu trzech godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi – mówi Bartosz Jankowski, specjalista ds. komunikacji i konsultacji społecznych w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu.

Także w Warszawie kluczowe korytarze rowerowe są odśnieżane. To ponad 200 km tras. Stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta odśnieża najpopularniejsze korytarze rowerowe wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz pasy rowerowe wyznaczone w jezdniach. Zdarza się, że stołeczne drogi rowerowe są odśnieżone szybciej niż położone obok chodniki.

Inwestycje w infrastrukturę rowerową mają sens

Okazuje się, że amatorów zimowej jazdy na rowerze nie brakuje. Dane o ruchu rowerowym w Krakowie pokazują, że zainteresowanie jazdą zimą rośnie. Jak przekazał Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego, z pomiarów prowadzonych przez 17 liczników wynika, że w pierwszym kwartale 2025 r. ruch rowerowy był średnio o 7,4 proc. wyższy niż rok wcześniej. W dni powszednie, a więc w ruchu komunikacyjnym, wzrost wyniósł ponad 10 proc. Tendencja wzrostowa utrzymuje się nieprzerwanie od 2022 r.

Warszawa publikuje również dane dotyczące natężenia ruchu rowerowego. Przykładowo, z punktu pomiarowego przy al. Jana Pawła II, na wysokości ul. Siennej, wynika, że w czerwcu w dni robocze z tego odcinka korzystało średnio około 3,5 tys. użytkowników na dobę. W styczniu, przy obecnych mrozach, liczba ta spadła do poniżej 700 przejazdów dziennie.

Czytaj więcej

"Akcja Zima" ruszyła w tym roku w wielu miastach z początkiem listopada
Z regionów
Utrzymanie dróg zimą. Jedni stawiają na sól, inni na ochronę zieleni

Także w Poznaniu z każdym rokiem rośnie liczba osób korzystających z dróg rowerowych. – Korzystają z nich różne grupy – zarówno mieszkańcy dojeżdżający do pracy, sklepów, jak i dostawcy jedzenia – mówi Bartosz Jankowski. Dodaje, że dane z liczników rowerowych zlokalizowanych w mieście wskazują wzrost liczby przejazdów w listopadzie 2025 r. o ponad 29 tys. w porównaniu z 2024 r. i o 103 tys. w porównaniu z 2023 r. Analogiczne dane za grudzień 2025 r. pokazują wzrost odpowiednio o ponad 29 tys. oraz 157 tys. przejazdów.

– Miasto, w którym da się wygodnie jeździć rowerem zimą, to miasto dobrze zaplanowane i przyjazne mieszkańcom. Nie ma „złej pogody”, jeśli mamy odpowiedni strój i dobre warunki do poruszania się po mieście – przekonuje Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Dodaje, że mimo zimowych warunków wielu mieszkańców nadal wybiera rower jako codzienny środek transportu. Jego zdaniem to najlepszy dowód na to, że inwestycje w dobrze zaprojektowaną, spójną i bezpieczną infrastrukturę rowerową mają sens i są realnie wykorzystywane.

