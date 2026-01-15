Zima na dwóch kółkach? Da się jeździć także o tej porze roku

Z kolei w Poznaniu odśnieżane są wszystkie drogi dla rowerów. – Większość z nich utrzymywana jest w trybie planowym, razem z chodnikami. Do ich obsługi wykorzystywanych jest 25 pojazdów. Pierwsze działania odbywają się w ciągu trzech godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi – mówi Bartosz Jankowski, specjalista ds. komunikacji i konsultacji społecznych w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu.

Także w Warszawie kluczowe korytarze rowerowe są odśnieżane. To ponad 200 km tras. Stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta odśnieża najpopularniejsze korytarze rowerowe wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz pasy rowerowe wyznaczone w jezdniach. Zdarza się, że stołeczne drogi rowerowe są odśnieżone szybciej niż położone obok chodniki.

Inwestycje w infrastrukturę rowerową mają sens

Okazuje się, że amatorów zimowej jazdy na rowerze nie brakuje. Dane o ruchu rowerowym w Krakowie pokazują, że zainteresowanie jazdą zimą rośnie. Jak przekazał Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego, z pomiarów prowadzonych przez 17 liczników wynika, że w pierwszym kwartale 2025 r. ruch rowerowy był średnio o 7,4 proc. wyższy niż rok wcześniej. W dni powszednie, a więc w ruchu komunikacyjnym, wzrost wyniósł ponad 10 proc. Tendencja wzrostowa utrzymuje się nieprzerwanie od 2022 r.

Warszawa publikuje również dane dotyczące natężenia ruchu rowerowego. Przykładowo, z punktu pomiarowego przy al. Jana Pawła II, na wysokości ul. Siennej, wynika, że w czerwcu w dni robocze z tego odcinka korzystało średnio około 3,5 tys. użytkowników na dobę. W styczniu, przy obecnych mrozach, liczba ta spadła do poniżej 700 przejazdów dziennie.

Także w Poznaniu z każdym rokiem rośnie liczba osób korzystających z dróg rowerowych. – Korzystają z nich różne grupy – zarówno mieszkańcy dojeżdżający do pracy, sklepów, jak i dostawcy jedzenia – mówi Bartosz Jankowski. Dodaje, że dane z liczników rowerowych zlokalizowanych w mieście wskazują wzrost liczby przejazdów w listopadzie 2025 r. o ponad 29 tys. w porównaniu z 2024 r. i o 103 tys. w porównaniu z 2023 r. Analogiczne dane za grudzień 2025 r. pokazują wzrost odpowiednio o ponad 29 tys. oraz 157 tys. przejazdów.