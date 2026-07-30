Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego przy budowie dróg rowerowych spójność sieci stała się ważniejsza od liczby kilometrów.

Na jakich zasadach samorządy współpracują z mieszkańcami przy planowaniu nowych inwestycji.

Jakie czynniki decydują o tym, które pomysły rowerzystów zostaną uwzględnione w finalnych projektach.

– Przy przygotowywaniu nowych inwestycji rowerowych współpracujemy ze środowiskiem rowerowym i mieszkańcami. Zgłoszone uwagi są analizowane na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy funkcjonalności, bezpieczeństwa i jakości projektowanej infrastruktury są uwzględniane w finalnych projektach – zapewnia Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

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Dodaje, że proponowane rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, uwarunkowaniami technicznymi i planami inwestycyjnymi miasta.

Wygodne połączenia w całym mieście

A skala inwestycji jest duża. W Warszawie w budowie jest 17 nowych odcinków, dzięki którym powstanie około 16,6 km nowych dróg rowerowych. We Wrocławiu w tym roku planowana jest budowa około 6,5 km samodzielnych tras oraz kolejnych 7,5 km powstających przy większych inwestycjach drogowych. W Bydgoszczy trwa przetarg na budowę ponad 8 km infrastruktury łączącej Śródmieście z Bielawami i Bartodziejami, a w Krakowie obecnie realizowanych jest około 5 km infrastruktury rowerowej.

Z kolei w Poznaniu w budowie znajduje się ponad 3 km tras, podobnie jak w Lublinie, gdzie nowe drogi powstają wzdłuż al. Unii Lubelskiej i al. Warszawskiej. W Katowicach trwa budowa niemal kilometrowego odcinka przy ul. Francuskiej, a kolejne około 4 km powstaną przy realizacji inwestycji tramwajowej na południe.

Większość samorządów podkreśla, że obecnie ważniejsze od samej liczby kilometrów jest domykanie brakujących odcinków sieci. W Warszawie kluczową inwestycją jest droga rowerowa po zachodniej stronie al. Jana Pawła II, która stanie się elementem głównego korytarza północ–południe. W Bydgoszczy nowa trasa poprawi połączenie centrum z osiedlami Bartodzieje i Bielawy, zamieszkiwanymi przez około 30 tys. osób.

A w Katowicach budowany odcinek przy ul. Francuskiej zintegruje istniejące drogi dla rowerów, natomiast w Lublinie nowe inwestycje połączą się z już funkcjonującą siecią w rejonie al. Racławickich, ul. Sikorskiego i doliny Bystrzycy.

We Wrocławiu – jak podkreślają urzędnicy – każda inwestycja poprawia spójność sieci w innym miejscu miasta lub aglomeracji. – Obecne plany może nie imponują długością nowej infrastruktury, ale są ważne dla uzyskania jak najlepszej spójności całej sieci. Tworzymy wygodne i bezpieczne połączenia zarówno w granicach miasta, jak i całej aglomeracji – podkreśla Joanna Urbańska-Jaworska z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do koncepcji i swoje pomysły

Okazuje się, że coraz większą rolę przy takich inwestycjach odgrywają konsultacje społeczne. W wielu miastach organizacje rowerzystów uczestniczą już nie tylko w opiniowaniu pojedynczych projektów, ale również w planowaniu całej polityki rowerowej. Tak jest m.in. w Krakowie, gdzie działa Zespół Zadaniowy ds. kierunku rozwoju infrastruktury rowerowej, skupiający przedstawicieli miasta, jednostek miejskich i organizacji społecznych. Wspólnie ustalana jest hierarchia najważniejszych inwestycji.

– Rozwiązania proponowane przez środowiska rowerowe wdrażamy wtedy, gdy pozwalają na to warunki terenowe, przepisy, warunki techniczne oraz możliwości finansowe miasta. Niezależnie od tego wszystkie projekty są dodatkowo oceniane w audycie dotyczącym niechronionych uczestników ruchu – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Podobny model współpracy jest w Poznaniu. Program Rowerowy Miasta był konsultowany z mieszkańcami i środowiskami rowerowymi, a przy większych inwestycjach prowadzone są odrębne konsultacje społeczne. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do koncepcji przebudowy ulic, które następnie są analizowane przez projektantów.

– Wszystkie budowane drogi dla rowerów realizowane są zgodnie z Programem Rowerowym Miasta Poznania oraz obowiązującymi standardami rowerowymi. Wszystkie zgłaszane uwagi i propozycje zmian analizujemy pod kątem zasadności oraz możliwości ich wdrażania na kolejnych etapach prac projektowych – mówi Bartosz Jankowski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Na konsultacje stawiają również Katowice. Projekty omawiane są podczas posiedzeń komisji transportu z udziałem przedstawicieli środowiska rowerowego, a mieszkańcy mogą zgłaszać opinie także za pośrednictwem internetowej platformy konsultacyjnej. Jak przyznaje miasto, zainteresowanie konsultacjami zależy przede wszystkim od charakteru i lokalizacji inwestycji.

– Każda zgłaszana propozycja jest analizowana, ale nie wszystkie rozwiązania mogą zostać wdrożone. Ostateczne decyzje zależą od warunków technicznych, obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa użytkowników oraz możliwości realizacyjnych konkretnej inwestycji – podkreśla Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej.

Rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami

W Warszawie współpraca prowadzona jest w ramach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności, zrzeszającej organizacje zajmujące się transportem i mobilnością.

– Zgłoszone uwagi analizujemy już na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Do finalnych projektów trafiają rozwiązania poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo infrastruktury, o ile pozostają zgodne z przepisami, uwarunkowaniami technicznymi oraz planami inwestycyjnymi miasta – zaznacza Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

W Lublinie konsultacje prowadzone są przede wszystkim przy większych inwestycjach z udziałem Rad Dzielnic, a dodatkowym źródłem pomysłów są projekty zgłaszane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. – Każdorazowo analizujemy, czy proponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz jaki wpływ będą miały na cały układ drogowy i wszystkich jego użytkowników. Przy realizacji inwestycji bierzemy pod uwagę potrzeby rowerzystów, pieszych i kierowców – podkreśla Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.