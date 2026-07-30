Samorządowcy podkreślają, że obecnie ważniejsze od samej liczby kilometrów jest domykanie brakujących odcinków sieci dróg rowerowych
– Przy przygotowywaniu nowych inwestycji rowerowych współpracujemy ze środowiskiem rowerowym i mieszkańcami. Zgłoszone uwagi są analizowane na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy funkcjonalności, bezpieczeństwa i jakości projektowanej infrastruktury są uwzględniane w finalnych projektach – zapewnia Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
Dodaje, że proponowane rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, uwarunkowaniami technicznymi i planami inwestycyjnymi miasta.
A skala inwestycji jest duża. W Warszawie w budowie jest 17 nowych odcinków, dzięki którym powstanie około 16,6 km nowych dróg rowerowych. We Wrocławiu w tym roku planowana jest budowa około 6,5 km samodzielnych tras oraz kolejnych 7,5 km powstających przy większych inwestycjach drogowych. W Bydgoszczy trwa przetarg na budowę ponad 8 km infrastruktury łączącej Śródmieście z Bielawami i Bartodziejami, a w Krakowie obecnie realizowanych jest około 5 km infrastruktury rowerowej.
Z kolei w Poznaniu w budowie znajduje się ponad 3 km tras, podobnie jak w Lublinie, gdzie nowe drogi powstają wzdłuż al. Unii Lubelskiej i al. Warszawskiej. W Katowicach trwa budowa niemal kilometrowego odcinka przy ul. Francuskiej, a kolejne około 4 km powstaną przy realizacji inwestycji tramwajowej na południe.
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Większość samorządów podkreśla, że obecnie ważniejsze od samej liczby kilometrów jest domykanie brakujących odcinków sieci. W Warszawie kluczową inwestycją jest droga rowerowa po zachodniej stronie al. Jana Pawła II, która stanie się elementem głównego korytarza północ–południe. W Bydgoszczy nowa trasa poprawi połączenie centrum z osiedlami Bartodzieje i Bielawy, zamieszkiwanymi przez około 30 tys. osób.
A w Katowicach budowany odcinek przy ul. Francuskiej zintegruje istniejące drogi dla rowerów, natomiast w Lublinie nowe inwestycje połączą się z już funkcjonującą siecią w rejonie al. Racławickich, ul. Sikorskiego i doliny Bystrzycy.
We Wrocławiu – jak podkreślają urzędnicy – każda inwestycja poprawia spójność sieci w innym miejscu miasta lub aglomeracji. – Obecne plany może nie imponują długością nowej infrastruktury, ale są ważne dla uzyskania jak najlepszej spójności całej sieci. Tworzymy wygodne i bezpieczne połączenia zarówno w granicach miasta, jak i całej aglomeracji – podkreśla Joanna Urbańska-Jaworska z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Okazuje się, że coraz większą rolę przy takich inwestycjach odgrywają konsultacje społeczne. W wielu miastach organizacje rowerzystów uczestniczą już nie tylko w opiniowaniu pojedynczych projektów, ale również w planowaniu całej polityki rowerowej. Tak jest m.in. w Krakowie, gdzie działa Zespół Zadaniowy ds. kierunku rozwoju infrastruktury rowerowej, skupiający przedstawicieli miasta, jednostek miejskich i organizacji społecznych. Wspólnie ustalana jest hierarchia najważniejszych inwestycji.
– Rozwiązania proponowane przez środowiska rowerowe wdrażamy wtedy, gdy pozwalają na to warunki terenowe, przepisy, warunki techniczne oraz możliwości finansowe miasta. Niezależnie od tego wszystkie projekty są dodatkowo oceniane w audycie dotyczącym niechronionych uczestników ruchu – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Podobny model współpracy jest w Poznaniu. Program Rowerowy Miasta był konsultowany z mieszkańcami i środowiskami rowerowymi, a przy większych inwestycjach prowadzone są odrębne konsultacje społeczne. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do koncepcji przebudowy ulic, które następnie są analizowane przez projektantów.
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Rozbudowa infrastruktury rowerowej pozwala lepiej zintegrować rower z miejskim systemem transportowym i znacząco poprawia bezpieczeństwo rowerzystów.
– Wszystkie budowane drogi dla rowerów realizowane są zgodnie z Programem Rowerowym Miasta Poznania oraz obowiązującymi standardami rowerowymi. Wszystkie zgłaszane uwagi i propozycje zmian analizujemy pod kątem zasadności oraz możliwości ich wdrażania na kolejnych etapach prac projektowych – mówi Bartosz Jankowski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
Na konsultacje stawiają również Katowice. Projekty omawiane są podczas posiedzeń komisji transportu z udziałem przedstawicieli środowiska rowerowego, a mieszkańcy mogą zgłaszać opinie także za pośrednictwem internetowej platformy konsultacyjnej. Jak przyznaje miasto, zainteresowanie konsultacjami zależy przede wszystkim od charakteru i lokalizacji inwestycji.
– Każda zgłaszana propozycja jest analizowana, ale nie wszystkie rozwiązania mogą zostać wdrożone. Ostateczne decyzje zależą od warunków technicznych, obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa użytkowników oraz możliwości realizacyjnych konkretnej inwestycji – podkreśla Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
W Warszawie współpraca prowadzona jest w ramach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności, zrzeszającej organizacje zajmujące się transportem i mobilnością.
– Zgłoszone uwagi analizujemy już na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Do finalnych projektów trafiają rozwiązania poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo infrastruktury, o ile pozostają zgodne z przepisami, uwarunkowaniami technicznymi oraz planami inwestycyjnymi miasta – zaznacza Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
W Lublinie konsultacje prowadzone są przede wszystkim przy większych inwestycjach z udziałem Rad Dzielnic, a dodatkowym źródłem pomysłów są projekty zgłaszane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. – Każdorazowo analizujemy, czy proponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz jaki wpływ będą miały na cały układ drogowy i wszystkich jego użytkowników. Przy realizacji inwestycji bierzemy pod uwagę potrzeby rowerzystów, pieszych i kierowców – podkreśla Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
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