Z tego artykułu dowiesz się: które miasta oferują dofinansowanie do zakupu e-rowerów i na jakich zasadach można je uzyskać;

jakie wymogi musi spełniać pojazd, aby kwalifikował się do programu dopłat;

z jakich powodów największe metropolie wstrzymują się z wprowadzeniem podobnych programów;

jakie zagrożenia i alternatywne strategie rozwoju mikromobilności rozważają samorządy.

Dofinansowanie do zakupu roweru elektrycznego otrzyma 110 mieszkańców Gdańska. W ramach programu „Gdański Elektryk” będzie można uzyskać zwrot do 50 proc. kosztów zakupu, maksymalnie 2,5 tys. zł. Do udziału uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy Gdańska, którzy złożyli PIT za 2025 r. w urzędzie skarbowym w mieście. Każdy uczestnik może otrzymać jedną dopłatę na zakup fabrycznie nowego roweru.

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Gdańskie dopłaty do e-rowerów

– Celem pilotażu jest zwiększenie udziału rowerów elektrycznych w codziennych przejazdach mieszkańców, promowanie zrównoważonego transportu oraz ograniczenie ruchu samochodowego – informuje gdański magistrat.

Rodzaj roweru nie ma znaczenia. Dopłatą mogą zostać objęte m.in. rowery miejskie, trekkingowe, górskie, składane czy cargo, o ile spełniają ustawową definicję roweru z elektrycznym wspomaganiem.

Nabór rozpocznie się 22 września 2026 r. o godz. 18, w Światowy Dzień Bez Samochodu. Wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony programu „Gdański Elektryk”, która zostanie uruchomiona na początku września wraz z kampanią informacyjną.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 września do godz. 23.59, jednak nabór może zakończyć się wcześniej po wyczerpaniu środków. Po jego zakończeniu miasto zweryfikuje wnioski i poinformuje zakwalifikowane osoby o dalszych etapach.

Szósty sezon dopłat w Gdyni. A będą kolejne

Gdynia była pierwszym miastem w Polsce, które uruchomiło dopłaty do e-bike'ów. Program działa już ponad pięć lat. – Dotacja wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu roweru elektrycznego, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł – mówi Tomasz Złotoś, rzecznik prezydent Gdyni.

W tym roku miasto przeznaczyło na program 300 tys. zł. Od 2022 r. wsparcie otrzymało ponad 350 osób. – Środki zabezpieczone w budżecie pozwalają udzielić około 120 dotacji. Ostateczna liczba beneficjentów będzie znana po zakończeniu realizacji wszystkich umów i rozliczeniu dotacji – mówi rzecznik.

Gdynia planuje kontynuację programu. Kolejny nabór ma rozpocząć się 1 marca 2027 r. – Rowery elektryczne ułatwiają pokonywanie dłuższych tras i sprawiają, że z roweru mogą korzystać osoby o różnym poziomie sprawności i kondycji. Program jest jednym z działań wspierających rozwój zrównoważonej mobilności – dodaje.

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Własny program dopłat prowadził także Białystok. – W 2023 r. udzieliliśmy dotacji o łącznej wartości ponad 705 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie wynosiło 2,5 tys. zł, a z programu skorzystało 295 osób – mówi Agnieszka Błachowska z Urzędu Miasta.

Obecnie miasto nie planuje kolejnej edycji programu. – Jednym z warunków jego realizacji jest pozyskanie zewnętrznego dofinansowania. W 2023 r. środki pochodziły z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów – przypomina urzędniczka.

Chęci były, ale dopłat nie wprowadzono

Na razie kolejne samorządy nie planują uruchamiania podobnych programów. – W 2021 r. analizowaliśmy możliwość wprowadzenia dopłat we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatecznie projekt nie został wdrożony, ponieważ Fundusz wycofał się z planów uruchomienia ogólnopolskiego programu – mówi Dominika Jazwiecka-Bujalska z krakowskiego magistratu.

Dodaje, że Kraków wspiera rozwój zrównoważonej mobilności przede wszystkim poprzez inwestycje w infrastrukturę rowerową oraz system długoterminowej wypożyczalni LajkBike. Mieszkańcy mogą wypożyczyć rowery tradycyjne i elektryczne na okres od miesiąca do sześciu miesięcy. Flota liczy tysiąc rowerów, z czego połowę stanowią e-bike'i.

Warszawa uczestniczyła w pracach nad ogólnopolskim programem dopłat „Mój rower elektryczny”. Jednak jesienią ubiegłego roku NFOŚiGW poinformował, że „po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz szczegółowej analizie zdecydowano, że nabór wniosków nie zostanie uruchomiony”.

Warszawscy urzędnicy podkreślają, że doświadczenia z tamtych prac są bardzo cenne. – Program musi być bardzo dobrze skonstruowany, aby uniknąć wielu zagrożeń, takich jak napływ taniego i niesprawdzonego sprzętu z Chin, zakup rowerów przez firmy wynajmujące następnie pojazdy kurierom pracującym za pośrednictwem aplikacji, nieintencjonalne wspieranie osób zamożnych oraz finansowanie zakupu rowerów wykorzystywanych głównie w celach rekreacyjnych (elektrycznych rowerów MTB) – podaje biuro prasowe stołecznego ratusza.