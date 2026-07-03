Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego okres wakacyjny jest strategicznym momentem na intensywne remonty dróg w polskich miastach.

Które kluczowe arterie komunikacyjne w Krakowie, Katowicach czy Warszawie przechodzą modernizację.

Jakie zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia czekają na kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.

W jaki sposób zarządcy dróg planują prace, by ograniczyć ich uciążliwość dla mieszkańców.

Lato to w polskich miastach czas intensywnych robót drogowych – mniej samochodów na ulicach oznacza większe możliwości działania. W Krakowie ruszył remont Mostu Kotlarskiego – jednej z kluczowych przepraw przez Wisłę. – Jako pierwsze, nocami pomiędzy 22 a 28 czerwca, powstały tzw. przejazdówki przez torowisko. W kolejnych etapach roboty obejmą obie części przeprawy. Od 29 czerwca do końca lipca remontowana będzie część mostu od strony Dąbia. – Ruch samochodowy będzie odbywał się tylko jednym pasem – przekazuje magistrat. W sierpniu prace przeniosą się na drugą część mostu – od strony Kazimierza.

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Prace obejmą wymianę dylatacji, naprawę nawierzchni asfaltowej oraz odnowienie nawierzchni żywicznej na chodnikach i ścieżkach rowerowych. Most Kotlarski, łączący Grzegórzki z Zabłociem, został oddany do użytku w 2001 roku. Przeprawa ma blisko 200 metrów długości.

Zamiast letniej kanikuły ciężki sprzęt na drogach

Nie tylko w Krakowie rozpoczyna się szczyt letnich remontów. Prace zaplanowano także w innych miastach. – Okres wakacyjny to najlepszy czas na realizację prac drogowych. Ruch jest wtedy wyraźnie mniejszy, co pozwala na sprawniejsze prowadzenie robót przy jednoczesnym ograniczeniu uciążliwości dla mieszkańców. Wszystkie remonty są odpowiednio zaplanowane i koordynowane, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na codzienne funkcjonowanie miasta – mówi Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Niebawem drogowców będzie można spotkać m.in. na ul. Ułanów, Walentynowicz, Skrzetuskiego, Krzemienieckiej, Agatowej, Reja, Kaprysowej, Leszka Czarnego, Glinianej, Mrówczej, Żeglarskiej i Paprociowej, gdzie prowadzone będą prace przy jezdniach, chodnikach i parkingach. W przygotowaniu są także m.in. modernizacja ul. Bronowickiej w rejonie Parku Bronowickiego oraz drugi etap przebudowy al. Warszawskiej.

W Katowicach największe wakacyjne inwestycje Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów obejmą przebudowę nawierzchni ul. Kościuszki, budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Sikorskiego oraz przebudowę skrzyżowania ulic Panewnickiej, Medyków i Kijowskiej. – Jednym z najważniejszych zadań będzie remont około kilometrowego odcinka ul. Kościuszki, stanowiący kontynuację ubiegłorocznych prac. Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę zniszczonej nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji drogi na powierzchni około 6 tys. mkw. Szacunkowa wartość zadania wynosi około 1,5 mln zł brutto – zapowiada Barbara Szumilak z Katowickiej Agencji Wydawniczej.

Równolegle realizowana będzie inwestycja rowerowa. – Budujemy drogę dla rowerów wzdłuż ul. Sikorskiego na odcinku około 320 metrów. Prace będą prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego, z lokalnymi zawężeniami – zaznacza miasto.

Zmiany w organizacji ruchu i letnie objazdy

W Poznaniu remonty skupiają się na wymianie nawierzchni na konkretnych ulicach. – Na ul. Browarnej wymieniana będzie zniszczona nawierzchnia jezdni na odcinku od ul. Leszka w kierunku Starego Młyna – przekazuje Agata Kaniewska z ZDM w Poznaniu. Prace zaplanowano na lipiec.

Remont obejmie także jezdnię południową ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Krańcowej do ul. Mogileńskiej i potrwa do końca sierpnia. – Na czas robót wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu oraz objazdy dla autobusów – zapowiada poznański ZDM.

W Warszawie sezon remontowy dopiero się rozpędza, ale już wskazano najważniejsze lokalizacje. – Ogłosiliśmy przetargi m.in. na remonty odcinków ul. Marszałkowskiej – mówi Maciej Dziubiński, rzecznik stołecznego ZDM. Drugą z ulic objętych planami jest Puławska. Konieczna jest tam wymiana nawierzchni, a zmiany w organizacji ruchu będą dostosowane do etapu prac i na bieżąco komunikowane mieszkańcom.

Letnia pogoda sprzyja realizacji robót drogowych

Dlaczego większość robót przypada na lato? – Okres wakacyjny to dobry czas na remonty dróg z uwagi na mniejsze natężenie ruchu oraz sprzyjające warunki atmosferyczne, choć upały nie ułatwiają prac – mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Jak dodaje, nie oznacza to, że większość robót wykonywana jest właśnie wtedy, ponieważ kulminacja wszystkich inwestycji w lipcu i sierpniu mogłaby sparaliżować ruch. Poznański ZDM prowadzi remonty przez cały rok.

Barbara Szumilak z Katowic, podkreśla, że dzięki mniejszemu natężeniu ruchu możliwe jest sprawniejsze prowadzenie prac przy ograniczeniu utrudnień dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

– Letnia pogoda sprzyja realizacji robót drogowych, szczególnie tych związanych z wymianą nawierzchni – dodaje Maciej Dziubiński z ZDM w Warszawie.