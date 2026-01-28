Autobusy spalinowe z zakazem w dużych miastach. Wymuszony zwrot ku zeroemisyjności

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany wprowadzono w nowelizacji ustawy o elektromobilności?

Jaki wpływ na samorządy ma obowiązek zakupu zeroemisyjnych autobusów?

W jaki sposób fundusze unijne wspierają transformację transportu miejskiego?

Jakie miasta w Polsce korzystają z chińskich elektrobusów marki Yutong?

Obecny rok ma być przełomowym dla miejskiego transportu, który w dużych miastach zacznie się zmieniać znacznie szybciej niż dotąd. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o elektromobilności: z początkiem stycznia weszła w życie i wymusza zwrot ku zeroemisyjności. Nowe przepisy nakładają na miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców obowiązek kupowania autobusów już wyłącznie elektrycznych lub wodorowych. To oznacza, że park pojazdów spalinowych zacznie się powoli i nieubłaganie kurczyć.

Reklama Reklama

Celem regulacji jest ograniczenie emisji tlenków azotu i pyłów w obszarach zurbanizowanych, poprawa jakości powietrza oraz dalsza elektryfikacja transportu zbiorowego. – Dla samorządów oznacza to konieczność podejmowania decyzji zakupowych w oparciu o dojrzałość technologii, certyfikację i doświadczenia z eksploatacji, a nie wyłącznie o kryterium ceny – komentuje branżowy serwis elektromobilni.pl.

Miasta przyspieszają zakupy

Samorządy już od dłuższego czasu przygotowywały się do nowych zasad. Zarazem park zeroemisyjnych autobusów systematycznie się zwiększał. Pod koniec grudnia 2025 r. wzrósł do 1854 pojazdów, z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1731 szt., zaś wodorowe – 123 szt.

Przyspieszył cały rynek autobusów z napędem alternatywnym. Z najnowszych danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz firmy JMK Analizy Rynku Transportowego wynika, że w 2025 r. zarejestrowano w Polsce 563 nowe autobusy z napędami alternatywnymi, a ich udział w rynku wzrósł do 21 proc. w porównaniu do 19 proc. rok wcześniej.