Marznące opady zatrzymują tramwaje. Sposoby miast na walkę z zimą

To, że do usuwania oblodzeń potrzeba specjalnego sprzętu i metod, potwierdzają inne miasta, w których jeżdżą tramwaje (jest ich w Polsce 15). W Krakowie w ubiegłych latach do oblodzeń trakcji praktycznie nie dochodziło. Dopiero w tym roku na szyny wyjechały specjalne tramwaje techniczne i tramwaj odladzający.

Większą liczbę interwencji związanych z oblodzeniem trakcji potwierdza też Warszawa. – Liczba zdarzeń wpływających na ruch tramwajowy w styczniu tego roku była na nieco wyższym poziomie. 411 w styczniu 2026 r. wobec 383 w październiku 2025 r. czy 389 w marcu 2025 r. – informuje Witold Urbanowicz, pełnomocnik zarządu ds. komunikacji Tramwajów Warszawskich.

Odladzacze i przecieraki

Jak zapobiegać oblodzeniu trakcji? Miejskie spółki komunikacyjne mają na to swoje – mniej lub bardziej – skuteczne sposoby. W Krakowie ostatnie większe problemy z oblodzoną siecią zdarzyły się na przełomie 2012 i 2013 r. Po tych incydentach Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) sprowadziło specjalne urządzenie stosowane w pojazdach szynowych w Szwajcarii. Umożliwia ono walkę z lodem na dwa sposoby: profilaktyczny i interwencyjny, czyli usunięcie lodu, który już pojawił się na sieci.

Profilaktyka polega na naniesieniu na przewody trakcyjne specjalnego środka w postaci aerozolu, który zabezpiecza przed oblodzeniem. W zależności od warunków atmosferycznych i intensywności opadów jedna aplikacja substancji chroni sieć od 4 do nawet 7 dni. – Odkąd mamy specjalny tramwaj odladzający z tym urządzeniem, nie przypominam sobie problemów z oblodzeniem trakcji – zapewnia Marek Gancarczyk, rzecznik krakowskiego MPK. – Krakowski sposób jest więc skuteczny – dodaje.

Gdańsk, Poznań i Warszawa w przypadku prognoz zapowiadających zamarzające opady wysyłają na tory tzw. tramwaje „przecieraki”, Wrocław – tramwaje techniczne, a Warszawa dodatkowo – „lodołamacze”. – Ich zadaniem jest – dzięki przejazdom po wszystkich trasach – zapobieganie oblodzeniu sieci trakcyjnej. Na miasto wysyłamy od 5 do 10 takich wozów. W ciągu dnia objeżdżamy nieużywane relacje techniczne i wolne tory na pętlach i krańcach za pomocą tramwajów „lodołamaczy". Ich zadaniem jest usuwanie świeżego śniegu i lodu z torów oraz dodatkowo przecieranie sieci trakcyjnej – tłumaczy Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.

– Na bieżąco analizujemy doświadczenia z kolejnych sezonów zimowych i rozwiązania z innych miast. W czasie intensywnych opadów śniegu i mrozów na linie wyjeżdżają tramwaje techniczne, które regularnymi przejazdami pomagają utrzymać drożność torów i ograniczyć oblodzenie sieci trakcyjnej – dodaje Agata Dąbrowska z MPK Wrocław.