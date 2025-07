Na jednym bilecie. Koleją i komunikacją miejską

– Udało nam się po wielu miesiącach rozmów zaproponować mieszkańcom znacznie poszerzoną usługę, taką, która obejmuje nie tylko podróż miejskimi autobusami, ale także podróż pociągami – mówiła Agata Wojda, prezydentka Kielc.

Porozumienie między miastem a Polregio obejmuje sześć stacji kolejowych w granicach Kielc oraz wprowadza system trzech stref komunikacyjnych. Osoby z okresowym biletem Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach mają teraz prawo podróżować pociągami Polregio w obrębie stacji: Kielce Główne, Kielce Piaski, Kielce Herbskie, Kielce Ślichowice, Kielce Białogon oraz Kielce Słowik.

A Zintegrowany Bilet Świętokrzyski dystrybuowany przez Polregio jest oferowany dla mieszkańców okolicznych gmin, którzy regularnie dojeżdżają do Kielc.

Wspólny bilet to wygoda pasażerów

Nowe rozwiązanie wprowadziło podział na trzy strefy komunikacyjne. Pierwsza strefa obejmuje miasto Kielce wraz z najbliższymi przystankami. Druga strefa rozszerza możliwości podróżowania, a jej posiadacze otrzymują dostęp również do pierwszej strefy oraz do przejazdów komunikacją miejską. Najdroższa trzecia strefa daje prawo do podróżowania we wszystkich strefach oraz w komunikacji miejskiej Kielc.