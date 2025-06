Będzie letni przebój Wybrzeża: ruszy tramwaj wodny Szczecin - Świnoujście

Pierwszy rejs zaplanowany został na 28 czerwca. O godzinie 7 rano tramwaj wypłynie z przystanku na Wałach Chrobrego i po drodze przycumuje do brzegu w Nowym Warpnie. Końcowy przystanek zostanie zlokalizowany w świnoujskim porcie jachtowym lub przy przeprawie promu Bielik. Wyznaczona trasa to jeden z najbardziej atrakcyjnych szlaków wodnych Pomorza Zachodniego, zarówno dla amatorów przyrody jak i aktywnej turystyki.

Ale tramwaj wodny będzie nie tylko atrakcją turystyczną: zdaniem lokalnych samorządowców, stanie się ważnym środkiem lokomocji dla mieszkańców regionu. – To nie tylko ciekawy sposób podróżowania, ale też ważny krok w kierunku lepszego skomunikowania naszego regionu. Łącząc miasta i wspierając turystykę zaoferujemy mieszkańcom i gościom wyjątkowe doświadczenie podróży po wodach Zalewu Szczecińskiego – zapowiada Shivan Fate, starosta policki.

Tramwaj wodny – wspólne przedsięwzięcie powiatu polickiego, władz Szczecina, Świnoujścia i Nowego Warpna

Powiat policki jest inicjatorem przedsięwzięcia, do organizacji którego włączyły się także samorządy Szczecina, Świnoujścia oraz Nowego Warpna. Mają je także dofinansować, by ceny biletów okazały się akceptowalne dla jak najszerszej liczby podróżnych. Szczecin zadeklarował wyłożenie 130 tys. zł, Świnoujście i Nowe Warpno po 100 tys. zł. Do tego dojdą jeszcze fundusze od zachodniopomorski samorządu - 150 tys. zł.

Tramwaj wodny ma pomieścić do 200 pasażerów i 50 rowerów. Zdaniem polickiego starostwa, będzie atrakcyjnym wyborem dla rodzin, zorganizowanych wycieczek i rowerzystów szukających alternatywy dla zatłoczonych dróg. Na razie w grę wchodzi liczący 35 lat statek wycieczkowy Queen of Szczecin, przed laty obsługujący lokalne rejsy turystyczne.