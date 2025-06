Radni zdecydowali. Strefa Czystego Transportu w Krakowie powstanie w 2026 roku

Przyjęta przez krakowskich radnych uchwała wprowadza Strefę Czystego Transportu zgodnie z projektem zaproponowanym przez prezydenta Krakowa w maju tego roku. Projekt ten powstał w wyniku wielomiesięcznych konsultacji społecznych, badań i tysięcy postulatów mieszkańców i organizacji – niekiedy bardzo sprzecznych.

Największe kontrowersje wzbudził w gminach tzw. obwarzanka, otaczających Kraków ponieważ zapisy nowej uchwały dotyczyć będą przede wszystkim ich mieszkańców. Najważniejsza zmiana w uchwale „prezydenckiej” wprowadzającej SCT? Mieszkańcy Krakowa nie muszą wymieniać swoich samochodów. Właściciele, współwłaściciele i użytkownicy długoterminowi (leasing, najem, służbowe auta) mogą wykorzystywać bez ograniczeń i bez żadnego terminu swoje pojazdy aż do ich śmierci technicznej lub zbycia pod warunkiem wcześniejszej rejestracji pojazdu w systemie ZTP. W przypadku nowo nabywanych pojazdów muszą jednak dostosować się do wymogów. Pozostali wjeżdżający do Krakowa muszą albo posiadać samochody spełniające normy albo za wjazd zapłacić.

Jakie wymogi techniczne dla aut w krakowskiej Strefie Czystego Transportu

Samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony na benzynę muszą spełniać normy Euro 4 lub nowsze (rocznik od 2005 włącznie), diesle - normy Euro 6 lub nowsze (rocznik 2014 włącznie). W przypadku pojazdów powyżej 3,5 ton (ciężarowe, dostawcze, autobusy) na benzynę obowiązuje norma Euro 4 lub nowsza (rocznik od 2005 włącznie) a dla diesla - norma Euro 6 lub nowsza (rocznik 2012 włącznie).

Jeżeli pojazd nie będzie spełniał wymogów strefy, to jego właściciel przez pierwsze 3 lata (do końca 2028 r.) będzie mógł wjechać na teren strefy po uiszczeniu tzw. opłaty emisyjnej. Zapłaci 2,5 zł za godzinę. Przez dwa lata została też przewidziana dzienna opłata 5 zł za dobę w roku 2026 oraz 15 zł za dobę w roku 2027. Zostanie również wprowadzony rosnący abonament miesięczny: 100 zł (w roku 2026), 250 zł (w roku 2027) i 500 zł (w roku 2028). Opłat będzie można dokonywać stacjonarnie lub za pomocą aplikacji. Pojazdy zarejestrowane poza granicami Polski (również w UE) muszą zostać zgłoszone przed pierwszym wjazdem do strefy.