Pomorze kolejowym liderem, Podlasie outsiderem

Na drugim biegunie znalazły się województwa Polski Wschodniej. Podlaskie było jedynym województwem, w którym liczba pasażerów w żadnym z kwartałów 2023 r. nie przekroczyła 1 mln. Za to w województwie podkarpackim odnotowano najwyższy poziom dynamiki wykorzystania kolei: poziom wskaźnika wzrósł z 3,2 w 2022 r. do 4,1 w 2023 r.

Czy popularność kolei związana jest ze stanem infrastruktury i gęstością linii kolejowych?

Regiony Polski Wschodniej wypadają najsłabiej ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę i małą dostępność połączeń kolejowych. Charakteryzują się również mniejszą gęstością zatrudnienia. Natomiast Pomorze bije konkurencję ze względu na dominującą pozycję przewoźnika PKP SKM, pełniącego kluczową rolę w przewozach pasażerskich w obrębie aglomeracji. Wzdłużne położenie Trójmiasta sprzyja wykorzystaniu pociągów jako naturalnej części transportu miejskiego. W dodatku pociągi PKP SKM poruszają się po wydzielonej linii kolejowej i kursują z dużą częstotliwością dostosowaną do potrzeb podróżnych, co wpływa na bardziej efektywne wykorzystanie kolei.

Co istotne, na atrakcyjność kolei nie przekłada się gęstość linii kolejowych. Choć największa jest w województwie śląskim (15,8 km linii na 100 km kwadratowych), to jednak mieszkańcy tego regionu wsiadali do pociągu w 2023 r. niespełna 7 razy. To m.in. przez fakt, że do wielu miejscowości, których znaczenie dla regionu jest znaczne, nie ma możliwości dojazdu pociągiem lub dostęp do kolei jest ograniczony. Tak jest m.in. w przypadku Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Bełchatowa, Bielawy, Lubina, Łomży, Mielca czy Sandomierza. Charakterystycznym przykładem jest 80-tysięczne Jastrzębie Zdrój, największe polskie miasto pozbawione dostępu do kolei, gdzie linię kolejową łączącą je z Katowicami zamknięto przeszło dwie dekady temu.