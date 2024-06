Na regionalnych lotniskach zapowiada się rekordowy sezon

Szczególe powody do zadowolenia ma lotnisko w podkrakowskich Balicach. W maju po raz pierwszy w ciągu jednego miesiąca odprawiono tam ponad milion pasażerów. To w porównaniu do ub. roku o jedną piątą więcej. Jeśli podsumowanie 2023 r. zamknęło się frekwencją na poziomie 9,4 mln podróżnych, to w tym roku można spodziewać się przekroczenia bariery 10 mln.

Reklama

Na śląskim lotnisku Katowice Airport maj także okazał się bardzo dobry – obsłużono przeszło 583 tys. pasażerów, co oznacza wzrost o blisko jedną czwartą w porównaniu z ubiegłym rokiem. Połączenia regularne – realizowane przez linie Wizz Air, Ryanair, LOT oraz Air Dolomiti/Lufthansa przyciągnęły prawie 283,4 tys. pasażerów, w ujęciu rok do roku więcej o blisko 12 proc. Z kolei z połączeń czarterowych realizowanych na zamówienia biur podróży skorzystało 298,2 tys. osób, co w porównaniu z majem zeszłego roku daje wzrost aż o 38 proc.

Ilu pasażerów zamierza obsłużyć w tym roku Port Lotniczy Wrocław?

Przez lotnisko we Wrocławiu przewinęło się w ubiegłym miesiącu 416 tysięcy pasażerów, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 21 proc. Ma to być efektem atrakcyjnej siatki połączeń, z dużą liczbą nowych kierunków, a także wzrostu zainteresowania stałymi lotami w ofercie lotniska.

Rosnącym zainteresowaniem podróżnych cieszy się obsługa VIP, z której liczba korzystających wzrosła o jedną czwartą. Według zarządu Portu Lotniczego Wrocław, tegoroczne lato ma być pod względem frekwencji rekordowe. Natomiast strategicznym celem wrocławskiego lotniska jest obsłużenie w tym roku 4,5 mln pasażerów.