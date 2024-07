Co pasażerowie zostawiają w autobusach i tramwajach?

Co dzieje się z rzeczami pozostawionymi w autobusach i tramwajach, po które nikt się nie zgłosi?

W Krakowie przedmioty są przechowywane do sześciu miesięcy, a te, które nie zostaną odebrane są wystawiane na sprzedaż lub utylizowane. - Znalezione przedmioty czekają na właścicieli pod opieką naszych pracowników. Jeżeli zorientowaliśmy się, że coś zgubiliśmy i podejrzewamy, że mogło to się stać w metrze, można w łatwy sposób to sprawdzić. Informację o tym, co zostało znalezione można uzyskać kontaktując się telefonicznie z działem odpowiedzialnym za kontakt z pasażerami: (22) 655-42-42 lub wysyłając mail na adres: info@metro.waw.pl – mówi Maciej Czerski. Dodaje, że pracownicy sprawdzą, czy dana rzecz została znaleziona i powiedzą, co zrobić, żeby ją odebrać.

Jak podaje szczeciński magistrat w przypadku, gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia. Później właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w terminie właścicielem stanie się powiat.

Wydanie rzeczy następuje po uiszczeniu kosztów za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru jej własności.

Zgubiony przez chłopaka z Warszawy telefon odnalazł się dzięki ogłoszeniom w mediach społecznościowych.