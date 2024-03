Więcej kolei na Śląsku. Wracają dawno zamknięte połączenia

Nie tak dawno przywrócenie pociągów pomiędzy Rybnikiem i Gliwicami sugerował regionalny przewoźnik - Koleje Śląskie, dla których ograniczanie przewozów autobusowych pomiędzy tymi miastami byłoby szansą na przyciągnięcie nowych pasażerów. O ile stan techniczny linii kolejowej dla wznowienia ruchu nie stanowi poważnego problemu, o tyle może się nim okazać brak taboru.

Koleje Śląskie musiałyby prawdopodobnie wynająć pociągi, które obsługiwałyby nową linię. Pociągi miałyby dojeżdżać do Gliwic o godzinie 6, 8 i 14, natomiast odjeżdżać do Rybnika o 14, 16 oraz 22. Ponadto konieczne jest zapewnienie dojazdu do Rybnika na godzinę 7 i powrotu po godzinie 15. W dni robocze kursowałoby dziewięć par pociągów osobowych Kolei Śląskich i siedem par w dni wolne.

Kto sfinansuje połączenia kolejowe między Rybnikiem i Gliwicami?

Porozumienie w sprawie przywrócenia połączenia zdaje się być formalnością. Podczas poniedziałkowego spotkania wszyscy jego uczestnicy byli za uruchomieniem pociągów pomiędzy Rybnikiem i Gliwicami. Teraz jednak kluczowa jest szybka decyzja zarządcy infrastruktury.

- Liczy się czas, więc by zdążyć do czerwca, trzeba jak najszybciej złożyć wnioski do PKP PLK – podkreślał członek zarządu województwa Krzysztof Klimosz. W przeciwnym razie pojawi się problem z ułożeniem dogodnego dla pasażerów rozkładu jazdy: przepustowości na trasie zostaną już zajęte m.in. przez dalekobieżne pociągi pasażerskie i pociągi towarowe.

Szacowany roczny koszt kursów kolejowych z Gliwic do Rybnika i z powrotem - realizowanych przez Koleje Śląskie - to około 5 mln zł. Sfinansowałby je wojewódzki samorząd oraz miasta na trasie pociągu.

Jakie nowe połączenia kolejowe pojawią się na Śląsku

Znacznie dłużej na zapowiedziane już uruchomienie połączenia kolejowego muszą czekać mieszkańcy Jastrzębia Zdroju, największego polskiego miasta pozbawionego od 2001 r. dostępu do pociągów. W ramach projektu wartego 475 mln zł dopiero będzie budowana nowa jednotorowa linia o długości ok. 20 km na odcinkach: Jastrzębie-Zdrój Centrum – Pawłowice Śląskie oraz Żory – Orzesze.