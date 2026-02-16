Grzegorz Kubalski uśmiecha się gorzko, gdy dodaje: – Warto rządowi dać kolejną szansę, stąd kolejny pakiet zmian 2.0, ten nie zawiera tak podstawowych zmian, jednak proponuje istotne korekty przepisów, które ułatwią funkcjonowanie samorządom.

Ten pakiet przekazano na niedawnym, styczniowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wtedy też korporacje dowiedziały się od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że w ciągu miesiąca otrzymają odpowiedź na temat wyników konsultacji międzyresortowych nad propozycjami zawartymi w pakiecie 1.0, w marcu zaś zaczną się spotkania samorządowo-resortowych zespołów na temat kolejnych nowych zmian zaproponowanych właśnie w pakiecie 2.0.

Druga pula zmian prawnych

– Pakiet 2.0 składa się z 51 rozwiązań prawnych uzgodnionych przez wszystkie korporacje samorządowe, członków Komisji Wspólnej. Porządkuje 10 obszarów tematycznych. Zmiany dotyczą 23 propozycji ustaw i rozporządzeń. Do każdej dołączyliśmy uzasadnienie – relacjonuje Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, wiceprzewodniczący KWRiST. Zwraca uwagę na to, że jest to wspólna, uzgodniona propozycja wszystkich organizacji samorządowych. – Jeśli w sprawie któregoś rozwiązania istniały wątpliwości – nie przedstawiliśmy ich – dodaje prezydent Wodzisławia Śląskiego.

Wszystkie uzgodnione propozycje służyć mają wzmocnieniu autonomii działania samorządu terytorialnego. Dotyczą m.in. przeciwdziałaniu nadużywaniu prawa do informacji publicznej, ujednolicenia opłat cmentarnych, ułatwień w obrocie nieruchomościami zabytkowymi, rozszerzenia możliwości wykorzystania funduszu sołeckiego. Są w nim propozycje zmiany w zasadach parkowania w gminach turystycznych, usprawnienia realizacji eksmisji, zmiany w podatkach i opłatach lokalnych oraz usprawnienia postępowań sądowo-administracyjnych.

Jakie zmiany proponują samorządy?

Samorządowcy chcą zmian m.in. w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Miałyby polegać na wprowadzeniu prawnego ograniczenia nadużywania tego prawa, w szczególności w przypadkach wniosków uporczywych, masowych i składanych w celach czysto komercyjnych. Jak podkreśla Mieczysław Kieca, intencją nie jest ograniczanie konstytucyjnego prawa obywateli do informacji, lecz uporządkowanie praktyki, która coraz częściej paraliżuje pracę urzędów.

Pakiet zawiera także propozycje zmian w sposobie funkcjonowania funduszu sołeckiego. Samorządowcy postulują możliwość przeznaczania pieniędzy z funduszu na inwestycje drogowe, także na gruntach należących do powiatu lub województwa. „W wielu miejscowościach mieszkańcy zgłaszają potrzeby pilnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w odniesieniu do braku chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, remontu i budowy dróg. Zdecydowanie chcieliby wesprzeć tego typu zadania środkami z Funduszu Sołeckiego. Z uwagi na fakt, że bardzo często są to drogi powiatowe, rzadziej wojewódzkie, wykorzystanie tych środków nie jest możliwe, w aktualnym brzmieniu ustawy” – piszą w pakiecie 2.0.