Wysłuchanie publiczne w sprawie dwukadencyjności pod koniec października

23 października odbędzie się wysłuchanie publiczne o tym, czy powinien istnieć limit kadencji dla prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Publikacja: 30.09.2025 16:35

Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem kadencji samorządu do 5 lat, zost

Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem kadencji samorządu do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r. Po raz pierwszy zacznie obowiązywać przy najbliższych wyborach samorządowych w 2029 r.

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Aleksandra Fandrejewska

Co prawda sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach nie przyjęła jeszcze uchwały w tej sprawie, jednak posłanka Barbara Dolniak, jej przewodnicząca, zapowiedziała i termin głosowania nad uchwałą, i propozycję dnia wysłuchania.

Barbara Dolniak na ostatnim posiedzeniu komisji zapowiedziała, że 7 października odbędzie się kolejne posiedzenie tego gremium i na nim przegłosowany zostanie wniosek posła Sławomira Ćwika, by w Sejmie zorganizować wysłuchanie publiczne na temat zachowania lub zniesienia dwukadencyjności dla włodarzy samorządowych. 23 października jest we wniosku zapisany jako dzień wysłuchania publicznego.

Czy dwukadencyjność ogranicza czynne i bierne prawo wyborcze?

W Sejmie trwają prace nad poselskim (zgłoszonym przez PSL) projektem nowelizacji kodeksu wyborczego, w którym zaproponowano zniesienie dwukadencyjności władz samorządowych. Projekt nowelizacji kodeksu wyborczego z zapisanym zniesieniem dwukadencyjności jest po pierwszym czytaniu, został przesłany do komisji.

Czytaj więcej

Przeciwnicy obecnych przepisów uważają przede wszystkim, że dwukadencyjność jest niekonstytucyjna, b
Projekt
Czy będzie wysłuchanie publiczne w sprawie dwukadencyjności samorządowców?

Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem kadencji samorządu do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r. Po raz pierwszy zacznie obowiązywać przy najbliższych wyborach samorządowych w 2029 r. Ten przepis budzi zastrzeżenia wielu samorządowców i ich korporacji.

Organizacje samorządowe zrzeszone w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sierpniu przyjęły wspólne stanowisko w tej sprawie. Uważają, że dwukadencyjność jest niekonstytucyjna, bo ogranicza czynne i bierne prawo wyborcze. Z analizy Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich zawartej w raporcie „Zmiany lokalnych liderów” wynika, że ponad 1,5 tysiąca samorządów w 2029 r. będzie musiało wymienić prezydentów, burmistrzów czy wójtów.

A może limit kadencji sprzyja rotacji lokalnych elit?

Na początku września Kongres Ruchów Miejskich wystosował list otwarty do posłów i posłanek na Sejm RP właśnie z apelem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

Czytaj więcej

W wyborach samorządowych w 2024 roku w 39 proc. gmin wybrano nowych liderów
Społeczności lokalne
Ile lat ma rządzić burmistrz lub wójt? „Niezgodne z Konstytucją sztuczne ograniczenia”

Napisano w nim: „Dotychczasowy przebieg prac parlamentarnych w tej sprawie obarczony jest brakiem adekwatnej reprezentacji różnych stanowisk w tym zakresie. Projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania jedynie przez organizacje zrzeszające osoby bezpośrednio zainteresowane uchyleniem zasady dwukadencyjności, czyli do tak zwanych organizacji samorządowych. Gdy tymczasem w środowiskach naukowych, eksperckich i wśród organizacji społecznych zagadnienie to było wielokrotnie omawiane z konkluzjami, które zdecydowanie różnią się od opinii organizacji reprezentujących interesy własne wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.”

Zwolennicy wprowadzenia limitu kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przekonują, iż utrzymanie dwukadencyjności sprzyja rotacji elit, ogranicza zjawiska klientelizmu i nadużywania władzy, a także stwarza przestrzeń dla nowych osób w życiu publicznym.

