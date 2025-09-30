Co prawda sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach nie przyjęła jeszcze uchwały w tej sprawie, jednak posłanka Barbara Dolniak, jej przewodnicząca, zapowiedziała i termin głosowania nad uchwałą, i propozycję dnia wysłuchania.

Barbara Dolniak na ostatnim posiedzeniu komisji zapowiedziała, że 7 października odbędzie się kolejne posiedzenie tego gremium i na nim przegłosowany zostanie wniosek posła Sławomira Ćwika, by w Sejmie zorganizować wysłuchanie publiczne na temat zachowania lub zniesienia dwukadencyjności dla włodarzy samorządowych. 23 października jest we wniosku zapisany jako dzień wysłuchania publicznego.

Czy dwukadencyjność ogranicza czynne i bierne prawo wyborcze?

W Sejmie trwają prace nad poselskim (zgłoszonym przez PSL) projektem nowelizacji kodeksu wyborczego, w którym zaproponowano zniesienie dwukadencyjności władz samorządowych. Projekt nowelizacji kodeksu wyborczego z zapisanym zniesieniem dwukadencyjności jest po pierwszym czytaniu, został przesłany do komisji.

Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem kadencji samorządu do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r. Po raz pierwszy zacznie obowiązywać przy najbliższych wyborach samorządowych w 2029 r. Ten przepis budzi zastrzeżenia wielu samorządowców i ich korporacji.