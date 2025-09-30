Aktualizacja: 30.09.2025 22:27 Publikacja: 30.09.2025 16:35
Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem kadencji samorządu do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r. Po raz pierwszy zacznie obowiązywać przy najbliższych wyborach samorządowych w 2029 r.
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Co prawda sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach nie przyjęła jeszcze uchwały w tej sprawie, jednak posłanka Barbara Dolniak, jej przewodnicząca, zapowiedziała i termin głosowania nad uchwałą, i propozycję dnia wysłuchania.
Barbara Dolniak na ostatnim posiedzeniu komisji zapowiedziała, że 7 października odbędzie się kolejne posiedzenie tego gremium i na nim przegłosowany zostanie wniosek posła Sławomira Ćwika, by w Sejmie zorganizować wysłuchanie publiczne na temat zachowania lub zniesienia dwukadencyjności dla włodarzy samorządowych. 23 października jest we wniosku zapisany jako dzień wysłuchania publicznego.
W Sejmie trwają prace nad poselskim (zgłoszonym przez PSL) projektem nowelizacji kodeksu wyborczego, w którym zaproponowano zniesienie dwukadencyjności władz samorządowych. Projekt nowelizacji kodeksu wyborczego z zapisanym zniesieniem dwukadencyjności jest po pierwszym czytaniu, został przesłany do komisji.
Czytaj więcej
Posłowie komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach zdecydowali, że spotkają się pod ko...
Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem kadencji samorządu do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r. Po raz pierwszy zacznie obowiązywać przy najbliższych wyborach samorządowych w 2029 r. Ten przepis budzi zastrzeżenia wielu samorządowców i ich korporacji.
Organizacje samorządowe zrzeszone w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sierpniu przyjęły wspólne stanowisko w tej sprawie. Uważają, że dwukadencyjność jest niekonstytucyjna, bo ogranicza czynne i bierne prawo wyborcze. Z analizy Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich zawartej w raporcie „Zmiany lokalnych liderów” wynika, że ponad 1,5 tysiąca samorządów w 2029 r. będzie musiało wymienić prezydentów, burmistrzów czy wójtów.
Na początku września Kongres Ruchów Miejskich wystosował list otwarty do posłów i posłanek na Sejm RP właśnie z apelem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.
Czytaj więcej
Dwukadencyjność samorządowców znów budzi emocje. Korporacje samorządowe chcą jej zniesienia. Orga...
Napisano w nim: „Dotychczasowy przebieg prac parlamentarnych w tej sprawie obarczony jest brakiem adekwatnej reprezentacji różnych stanowisk w tym zakresie. Projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania jedynie przez organizacje zrzeszające osoby bezpośrednio zainteresowane uchyleniem zasady dwukadencyjności, czyli do tak zwanych organizacji samorządowych. Gdy tymczasem w środowiskach naukowych, eksperckich i wśród organizacji społecznych zagadnienie to było wielokrotnie omawiane z konkluzjami, które zdecydowanie różnią się od opinii organizacji reprezentujących interesy własne wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.”
Zwolennicy wprowadzenia limitu kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przekonują, iż utrzymanie dwukadencyjności sprzyja rotacji elit, ogranicza zjawiska klientelizmu i nadużywania władzy, a także stwarza przestrzeń dla nowych osób w życiu publicznym.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Co prawda sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach nie przyjęła jeszcze uchwały w tej sprawie, jednak posłanka Barbara Dolniak, jej przewodnicząca, zapowiedziała i termin głosowania nad uchwałą, i propozycję dnia wysłuchania.
Barbara Dolniak na ostatnim posiedzeniu komisji zapowiedziała, że 7 października odbędzie się kolejne posiedzenie tego gremium i na nim przegłosowany zostanie wniosek posła Sławomira Ćwika, by w Sejmie zorganizować wysłuchanie publiczne na temat zachowania lub zniesienia dwukadencyjności dla włodarzy samorządowych. 23 października jest we wniosku zapisany jako dzień wysłuchania publicznego.
Katowickie żłobki od września czynne są do godz. 18. Inne samorządy nie planują na razie wydłużenia godzin pracy...
Dwukadencyjność samorządowców znów budzi emocje. Korporacje samorządowe chcą jej zniesienia. Organizacje pozarzą...
Demografia daje się samorządom we znaki. W prowadzonych przez nie żłobkach, także w dużych miastach, czeka nawet...
Jeśli nie zmienią się przepisy o dwukadencyjności wójtów, prezydentów i burmistrzów, to w przyszłych wyborach sa...
W ubiegłym roku zmniejszyła się liczba ludności 89 proc. powiatów i 92 proc. miast na prawach powiatu. Spadająca...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas