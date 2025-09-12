Dłuższy pobyt dziecka w żłobku? Stolica Śląska daje przykład

– Dotychczas nie otrzymaliśmy sygnałów od rodziców, które wskazywałyby na potrzebę wydłużenia czasu pracy placówek. Z naszych obserwacji wynika, że zdecydowana większość dzieci odbierana jest do godziny 16.30 – mówi Monika Dubec z wrocławskiego ratusza.

Katowicki żłobek otwarty na maluchy z innych miejscowości

Katowice wyszły naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Od września wydłużono godziny działania Oddziałów Żłobka Miejskiego. Jak podkreślają urzędnicy, to element bardziej elastycznego podejścia do godzin opieki nad dziećmi, w czasie, gdy rodzice są w pracy.

Wydłużenie godzin działalności placówek nie zmieniło wymiaru bezpłatnego pobytu dzieci do 10 godz. dziennie. Jest on refinansowany w wysokości 1 500 zł miesięcznie poprzez złożenie wniosku przez rodziców o środki w ramach rządowego programu „Aktywny Rodzic”.

– Wsłuchujemy się w sygnalizowane przez mieszkańców potrzeby. Oprócz wydłużenia funkcjonowania wszystkich oddziałów żłobka miejskiego do godz. 18, w tym roku po raz ostatni żłobki miały przerwę wakacyjną. Od stycznia 2026 roku wszystkie oddziały będą działały w trybie całorocznym, a to oznacza, że w czasie wakacji rodzice nie będą musieli przejmować się zapewnieniem opieki dla swoich dzieci – mówi Maciej Stachura, wiceprezydent Katowic.