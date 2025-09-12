Reklama

Dłuższy pobyt dziecka w żłobku? Stolica Śląska daje przykład

Katowickie żłobki od września czynne są do godz. 18. Inne samorządy nie planują na razie wydłużenia godzin pracy tych placówek.

Publikacja: 12.09.2025 13:38

Zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobki mają zapewnić opiekę dziecku

Zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobki mają zapewnić opiekę dziecku w wymiarze do 10 godzin dziennie

Foto: adobestock

Janina Blikowska

– Dotychczas nie otrzymaliśmy sygnałów od rodziców, które wskazywałyby na potrzebę wydłużenia czasu pracy placówek. Z naszych obserwacji wynika, że zdecydowana większość dzieci odbierana jest do godziny 16.30 – mówi Monika Dubec z wrocławskiego ratusza.

Katowicki żłobek otwarty na maluchy z innych miejscowości

Katowice wyszły naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Od września wydłużono godziny działania Oddziałów Żłobka Miejskiego. Jak podkreślają urzędnicy, to element bardziej elastycznego podejścia do godzin opieki nad dziećmi, w czasie, gdy rodzice są w pracy.

Wydłużenie godzin działalności placówek nie zmieniło wymiaru bezpłatnego pobytu dzieci do 10 godz. dziennie. Jest on refinansowany w wysokości 1 500 zł miesięcznie poprzez złożenie wniosku przez rodziców o środki w ramach rządowego programu „Aktywny Rodzic”.

– Wsłuchujemy się w sygnalizowane przez mieszkańców potrzeby. Oprócz wydłużenia funkcjonowania wszystkich oddziałów żłobka miejskiego do godz. 18, w tym roku po raz ostatni żłobki miały przerwę wakacyjną. Od stycznia 2026 roku wszystkie oddziały będą działały w trybie całorocznym, a to oznacza, że w czasie wakacji rodzice nie będą musieli przejmować się zapewnieniem opieki dla swoich dzieci – mówi Maciej Stachura, wiceprezydent Katowic. 

Udogodnieniem wprowadzonym w kwietniu jest możliwość zapisania do żłobka również dzieci osób, które pracują w Katowicach, a niekoniecznie mieszkających na terenie miasta.

Sztywne godziny pracy żłobków w innych miastach

Na razie inne duże samorządy nie zamierzają iść śladem Katowic i wydłużać godzin pracy żłobków, czy przyjmować dzieci rodziców spoza miasta.

Wrocławskie placówki funkcjonują w stałych godzinach od 6 do 17, podobnie w Poznaniu.

– Poznański Zespół Żłobków co roku prowadzi badanie satysfakcji rodziców, w którym jedno z pytań dotyczy czasu działania żłobka. Odpowiedzi potwierdzają, że rodzice nie potrzebują zmian w zakresie czasu funkcjonowania żłobków – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

W Krakowie żłobki samorządowe pracują w godz. 6.30–16.30.–Nie otrzymaliśmy oficjalnych próśb od rodziców w zakresie wydłużenia czy zmiany godzin pracy tych placówek– mówi Patrycja Piekoszewska z biura prasowego krakowskiego magistratu. Urzędniczka przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobki mają zapewnić opiekę dziecku w wymiarze do 10 godzin dziennie.

– W związku z tym nie ma na gruncie obowiązujących przepisów możliwości wydłużenia pracy żłobków samorządowych, a jedynie możliwa byłaby zmiana godzin ich funkcjonowania, np. 8–18 – twierdzi Patrycja Piekoszewska.

 

