Dłuższy pobyt dziecka w żłobku? Stolica Śląska daje przykład

Aktualizacja: 13.09.2025 05:53 Publikacja: 12.09.2025 13:38
Zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobki mają zapewnić opiekę dziecku w wymiarze do 10 godzin dziennie
Foto: adobestock
– Dotychczas nie otrzymaliśmy sygnałów od rodziców, które wskazywałyby na potrzebę wydłużenia czasu pracy placówek. Z naszych obserwacji wynika, że zdecydowana większość dzieci odbierana jest do godziny 16.30 – mówi Monika Dubec z wrocławskiego ratusza.
Katowice wyszły naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Od września wydłużono godziny działania Oddziałów Żłobka Miejskiego. Jak podkreślają urzędnicy, to element bardziej elastycznego podejścia do godzin opieki nad dziećmi, w czasie, gdy rodzice są w pracy.
Wydłużenie godzin działalności placówek nie zmieniło wymiaru bezpłatnego pobytu dzieci do 10 godz. dziennie. Jest on refinansowany w wysokości 1 500 zł miesięcznie poprzez złożenie wniosku przez rodziców o środki w ramach rządowego programu „Aktywny Rodzic”.
Czytaj więcej
Pogłębiają się regionalne różnice dotyczące liczby urodzeń dzieci, zmniejszania się liczby ludnoś...
– Wsłuchujemy się w sygnalizowane przez mieszkańców potrzeby. Oprócz wydłużenia funkcjonowania wszystkich oddziałów żłobka miejskiego do godz. 18, w tym roku po raz ostatni żłobki miały przerwę wakacyjną. Od stycznia 2026 roku wszystkie oddziały będą działały w trybie całorocznym, a to oznacza, że w czasie wakacji rodzice nie będą musieli przejmować się zapewnieniem opieki dla swoich dzieci – mówi Maciej Stachura, wiceprezydent Katowic.
Udogodnieniem wprowadzonym w kwietniu jest możliwość zapisania do żłobka również dzieci osób, które pracują w Katowicach, a niekoniecznie mieszkających na terenie miasta.
Na razie inne duże samorządy nie zamierzają iść śladem Katowic i wydłużać godzin pracy żłobków, czy przyjmować dzieci rodziców spoza miasta.
Wrocławskie placówki funkcjonują w stałych godzinach od 6 do 17, podobnie w Poznaniu.
– Poznański Zespół Żłobków co roku prowadzi badanie satysfakcji rodziców, w którym jedno z pytań dotyczy czasu działania żłobka. Odpowiedzi potwierdzają, że rodzice nie potrzebują zmian w zakresie czasu funkcjonowania żłobków – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
Czytaj więcej
Demografia daje się samorządom we znaki. W prowadzonych przez nie żłobkach, także w dużych miasta...
W Krakowie żłobki samorządowe pracują w godz. 6.30–16.30.–Nie otrzymaliśmy oficjalnych próśb od rodziców w zakresie wydłużenia czy zmiany godzin pracy tych placówek– mówi Patrycja Piekoszewska z biura prasowego krakowskiego magistratu. Urzędniczka przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobki mają zapewnić opiekę dziecku w wymiarze do 10 godzin dziennie.
– W związku z tym nie ma na gruncie obowiązujących przepisów możliwości wydłużenia pracy żłobków samorządowych, a jedynie możliwa byłaby zmiana godzin ich funkcjonowania, np. 8–18 – twierdzi Patrycja Piekoszewska.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Dotychczas nie otrzymaliśmy sygnałów od rodziców, które wskazywałyby na potrzebę wydłużenia czasu pracy placówek. Z naszych obserwacji wynika, że zdecydowana większość dzieci odbierana jest do godziny 16.30 – mówi Monika Dubec z wrocławskiego ratusza.
Dwukadencyjność samorządowców znów budzi emocje. Korporacje samorządowe chcą jej zniesienia. Organizacje pozarzą...
Demografia daje się samorządom we znaki. W prowadzonych przez nie żłobkach, także w dużych miastach, czeka nawet...
Jeśli nie zmienią się przepisy o dwukadencyjności wójtów, prezydentów i burmistrzów, to w przyszłych wyborach sa...
W ubiegłym roku zmniejszyła się liczba ludności 89 proc. powiatów i 92 proc. miast na prawach powiatu. Spadająca...
Władze Olsztyna przygotowują wniosek do wojewody warmińsko-mazurskiego w sprawie poszerzenia obszaru miasta kosz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas