Tylko w czterech województwach opłaty prywatne za leki na receptę w zeszłym roku wyniosły mniej niż 400 zł. To Lubuskie (381 zł), Opolszczyzna (370 zł), Warmia i Mazury (357 zł) i Podkarpacie (351 zł) Są to regiony, w których przeciętnie zrealizowano 12 recept w ciągu roku. I to najmniejsza liczba jaką wykazał GUS. Podkarpacie jest jedynym województwem, w którym wartość wykupionych leków wyniosła poniżej 600 zł – było to 586 zł, w tym refundacja – 234 zł.

Co ciekawe z danych GUS wynika, że nie zupełnie w tych samych regionach najwyższa była wartość leków na receptę (liczonych per capita) i wartość dopłaty. Oznacza to, że w części regionów więcej osób ma prawo do refundacji (dzieci, osoby starsze), lub pacjenci otrzymują specjalistyczne leki na choroby objęte dużymi dopłatami z NFZ. Oznaczać to też może, że mieszkańcy – jeśli więcej płacą z własnej kieszeni niż pozostali, częściej korzystają z usług prywatnej służby zdrowia. Dane GUS nie są jednak na tyle szczegółowe, by móc poznać, która z przyczyn różnicy jest dominująca.

Leki na receptę o najwyższej wartości w zeszłym roku sprzedano przeciętnemu mieszkańcowi woj.: łódzkiego i mazowieckiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego – powyżej 700 zł.

Najwyższą zaś refundację per capita otrzymał mieszkaniec woj.: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Zaś najwięcej z własnej kieszeni dopłacili mieszkańcy woj.: łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego.

Mieszkańcy miast zapłacili za leki więcej niż mieszkańcy sąsiednich gmin

Na podstawie informacji GUS można oszacować powiaty, w których najczęściej (przeciętnie) mieszkańcy kupowali leki na receptę, a w których – najrzadziej.

Dwadzieścia i więcej recept zrealizowano w: Zamościu (30), Krośnie (28), Tarnowie (26), Siedlcach (23), Skierniewicach (23), Piotrkowie Trybunalskim (23), Lesznie (22), Ostrołęce (22), Białej Podlaskiej (21), Nowym Sączu (21), Koninie (21), Kielcach (20), Płocku (20) i Tarnobrzegu (20).