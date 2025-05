Katowice znane od zawsze z przemysłu stawiają aktualnie na przestrzenie przyjazne ludziom, w szczególności oczywiście mieszkańcom. Wielu może zaskoczyć to, że są jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Ponad 40 proc. ich powierzchni zajmują lasy, w tym pozostałości prastarej Puszczy Śląskiej z dwoma rezerwatami przyrody: Ochojec i Las Murckowski. Można tam i w wiele innych uroczych zakątków dotrzeć na wiele sposobów, w tym na rowerze.

– Aktywny wypoczynek w katowickich lasach ułatwia sieć szlaków pieszych i rowerowych, specjalnie przygotowane wiaty turystyczne, miejsca do biwakowania, tablice edukacyjne. W ubiegłym roku udostępniliśmy rowerzystom pierwszą w naszym mieście velostradę, która cieszy się ogromną popularnością – wylicza Marcin Krupa, prezydent Katowic. I jak dodaje, velostrada, czyli odcinek o długości blisko 4,5 km łączy istniejącą infrastrukturę rowerową (Katowice mają jej ponad 200 km) w dzielnicach Brynów i Giszowiec. A z nich blisko już, oczywiście rowerem, do zabytkowego Nikiszowca.

W mieście jest też wiele parków, z których największymi i najpopularniejszymi są Park Kościuszki i Dolina Trzech Stawów, przez którą przebiega właśnie velostrada. Oba parki położone po południowej stronie śródmieścia, różnią się nieco charakterem. Park Kościuszki jest starym, zabytkowym parkiem miejskim, o urozmaiconej rzeźbie terenu i ozdobnej roślinności. Można w nim zobaczyć obecnie remontowany urokliwy drewniany kościółek św. Michała Archanioła z XVI wieku, słynną wieżę spadochronową oraz pomnik Kościuszki. Są place zabaw, a zimą naturalny tor saneczkowy. Park w Dolinie Trzech Stawów jest ulubionym miejscem rekreacji dla wielu katowiczan, gdyż mogą oni korzystać z prawie czterokilometrowej rolkostrady, tras rowerowych i biegowych, wypożyczalni kajaków i zagospodarowanej plaży z kąpieliskiem. Nieopodal znajduje się lotnisko sportowe na Muchowcu, a na pobliskich łąkach organizowane są popularne festiwale muzyczne, m.in. OFF Festival Katowice.

Nowa jakość – velostrada

Od końca ub.r. wielbiciele dwóch kółek mogą korzystać z velostrady, czyli długiej na niemal 4,5 km rowerowej autostrady. Jest to więc nie tylko powód do dumy dla włodarzy miasta, ale i czysta przyjemność z jazdy dla rowerzystów. W ramach inwestycji o wartości prawie 12,5 mln zł, finansowanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, powstało też jej doświetlenie, miejsca odpoczynku dla rowerzystów, m.in. ze stacjami napraw, a przy zjeździe w ul. Francuską zamontowano licznik rowerowy.

– Velostrada, która połączyła Brynów z Giszowcem, umożliwiając po drodze zjazd na ulicę Francuską i do Katowickiego Parku Leśnego to nowa jakość na rowerowej mapie Katowic. To pierwszy tak długi odcinek drogi rowerowej o podwyższonym standardzie w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – podkreśla Marcin Krupa. – O popularności tego połączenia świadczy liczba osób, które przejechały velostradą, od początku tego roku to ponad 60 tys. rowerzystów – dodaje prezydent Katowic.

Na trasie jej wyznaczono osiem miejsc obsługi rowerzystów, gdzie mogą oni odpocząć w otoczeniu przyrody. Zamontowane tam ławki wykonano z materiału przyjaznego środowisku. Pochodzi on z recyklingu, a jego dodatkową właściwością jest odporność na warunki atmosferyczne i długa trwałość. W ciągu trasy zamontowano dodatkowo samoobsługowe stacje napraw. Dzięki nim można na miejscu zreperować drobną usterkę roweru, aby bez dalszych przeszkód kontynuować jazdę.

Co ważne, z velostrady można korzystać także po zmroku. Zakres prac objął bowiem wykonanie oświetlenia wzdłuż całej trasy, które zwiększa bezpieczeństwo podczas wieczornych przejazdów. Inwestycję dopełniły nasadzenia ponad 360 klonów i lip o wysokości powyżej 2,2 m. Dla bezpieczeństwa użytkowników velostrady, na odcinku od ul. Kolistej do ul. Francuskiej wybudowano również chodnik. Mogą z niego korzystać biegacze oraz spacerowicze, którzy od ul. Francuskiej trasę w kierunku Brynowa mogą kontynuować alejkami Katowickiego Parku Leśnego.

Łącznie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ma powstać około 120 km velostrad.

W 2024 r. Katowice wybudowały swoją pierwszą velostradę Foto: M. Mendala

Rowerowa sieć rośnie

– Łącznie w 2024 r. w Katowicach oddaliśmy do użytku rowerzystów ponad 8 km infrastruktury rowerowej o wartości 29 mln zł. Oznacza to, że rowerzyści mogą korzystać w naszym mieście z różnego rodzaju infrastruktury im przeznaczonej o łącznej długości przeszło 200 km – podkreśla Marcin Krupa. – Na tym oczywiście nie koniec. W br. na projekty i budowę kolejnych rowerowych połączeń przeznaczymy łącznie ponad 24 mln zł – zapowiada.

W pierwszej połowie kwietnia br. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt pn. „Regionalne trasy rowerowe w Katowicach”. Dzięki temu miasto otrzyma z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 prawie 13,8 mln zł, na realizację na swym terenie międzyregionalnej infrastruktury rowerowej, przy całkowitej wartości inwestycji 17,92 mln zł.

– Budowa sieci metropolitalnych dróg rowerowych w granicach Katowic realizowana jest we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Oprócz tego w naszym województwie obowiązuje dokument pod nazwą „Regionalna polityka rowerowa województwa śląskiego”. Wskazuje on, że przez nasze miasto biegnie kilka tras rowerowych o znaczeniu regionalnym. Pozyskanie środków unijnych na realizację projektu „Regionalne trasy w Katowicach” oznacza modernizację infrastruktury rowerowej w latach 2025–2027 dwóch takich tras o łącznej długości ponad 24 km – mówi Marcin Krupa.

Aby przygotować wniosek o dofinansowanie miasto zleciło opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla obu tras. Na jego podstawie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” powstaną one z wykorzystaniem częściowo istniejącej infrastruktury dla rowerzystów. Oprócz stosownego oznakowania tras projekt zakłada przebudowę istniejącej infrastruktury rowerowej tam, gdzie będzie to konieczne w ciągu ich przebiegu. Dodatkowo przebudowane zostaną sygnalizacje świetlne pod kątem ruchu rowerowego. Powstanie też pięć zadaszonych parkingów rowerowych i pięć miejsc obsługi rowerzystów. Oprócz tego w czterech lokalizacjach ustawione zostaną liczniki rowerowe.

Przedsięwzięcie wpisuje się w koncepcję stworzenia spójnej, regionalnej infrastruktury rowerowej, umożliwiającej efektywną komunikację przy użyciu rowerów pomiędzy różnymi miastami i miejscowościami regionu. Przyczyni się to do zwiększenia wykorzystania roweru jako środka transportu zarówno na co dzień, jak i w celach rekreacyjnych i turystycznych.

Z kolei w Szopienicach realizowana jest inwestycja w infrastrukturę rowerową, która połączy istniejące już trasy. Powstanie tu prawie kilometrowy odcinek nowej infrastruktury rowerowej, a zakres prac obejmuje też m.in. budowę chodnika z oświetleniem.

