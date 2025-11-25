Ranking Samorządów 2025: Co mówią nagrodzeni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci?

Aktualizacja: 25.11.2025 11:04 Publikacja: 25.11.2025 06:02
Nagrody dla najlepszych pod względem zrównoważonego rozwoju samorządów w Polsce
Foto: Cezary Piwowarski
Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu
Foto: UM Sopotu
Jako prezydentka Sopotu buduję miasto oparte na dialogu, wspólnocie i szacunku dla praw człowieka. Hasło „Sopot dla Ciebie” to dla mnie zobowiązanie, aby nikt nie czuł się wykluczony. Sopot rozwija się w sposób wrażliwy i odpowiedzialny. Inwestujemy w ludzi i w jakość życia: jesteśmy liderem, jeśli chodzi o budownictwo komunalne, gwarantujemy wszystkim naszym maluchom miejsca w żłobkach i przedszkolach, wzmacniamy wsparcie psychologiczne dla młodzieży. Miasto rozwija transport przyjazny mieszkańcom, wprowadza strefy ograniczonego ruchu i nowe zasady parkowania. Reagujemy na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Sopot to także miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów, które ma wiele do zaoferowania również poza sezonem. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w całoroczną ofertę uzdrowiskową i kulturalną. Przyszłość Sopotu to dalszy rozwój oferty uzdrowiskowej, zrównoważona turystyka, smart city i lepsza dostępność mieszkań. Chcemy miasta bezpiecznego, nowoczesnego i otwartego – miasta, które tworzymy wspólnie z mieszkańcami.
Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka
Foto: UM Płocka
Przez dbałość o środowisko dbamy o naszą lokalną społeczność i tak postrzegamy swoją rolę. Bardzo ważne są pozyskiwane dla miasta fundusze unijne – od 2010 r. na różnego rodzaju projekty zdobyliśmy już prawie 1 mld zł. Wśród nich są inwestycje w ekologiczny transport publiczny, ostatnio kupiliśmy 18 zeroemisyjnych autobusów wodorowych za ponad 70 mln zł. Wprowadzamy udogodnienia dla użytkowników komunikacji, żeby zachęcić do korzystania z transportu zbiorowego. Rozpoczynamy realizację trzyletniego projektu „Zielono-niebieski Płock”, tworząc inteligentny system retencji wód; ważną pozycją w naszym budżecie są modernizacje energetyczne urzędów, przedszkoli i szkół wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych. Płock jest znanym ośrodkiem przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, dlatego w trosce o zdrowie płocczan monitorujemy jakość powietrza, wspieramy mieszkańców w wymianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Każdego roku zakładamy nowe parki i skwery, żeby tworzyły „zielone płuca” miasta.
Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola
Foto: UM Opola
Wyróżnienie w Rankingu Samorządów to zaszczyt, ale też docenienie zmian, jakie zaszły w Opolu w ostatnich latach. Od 10 lat stawiamy w Opolu na dynamiczny i zrównoważony rozwój miasta, które łączy tradycję z nowoczesnością – miejsca otwartego na dialog, innowacje i troskę o środowisko. W ciągu ostatnich lat na inwestycje wydaliśmy ponad 2,5 mld zł, z czego ponad połowę tej kwoty pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. Pieniądze trafiły m.in. na zrównoważony transport (w zakresie układu transportowego i komunikacji miejskiej). Stawiamy na dynamiczny rozwój mieszkalnictwa społecznego (w ciągu dekady wybudowaliśmy ponad pół tysiąca mieszkań), na ekologię (m.in. trwa modernizacja Energetyki Cieplnej Opolszczyzny odchodzącej od węgla), rozwój oferty edukacyjnej. Kolejne zmiany już widać na horyzoncie. Uruchomienie pierwszego w Polsce metrobusa to transportowa i ekologiczna rewolucja. Niedawno powstał najbardziej ekologiczny i najnowocześniejszy w Polsce stadion, a w miejscu starego obiektu zaplanowaliśmy aquapark.
Mateusz Jellin, burmistrz miasta Polanica-Zdrój
Foto: UM w Polanicy-Zdroju
Polanica-Zdrój od lat buduje swoją tożsamość jako nowoczesne, zielone i otwarte uzdrowisko, w którym troska o zdrowie mieszkańców i kuracjuszy idzie w parze z dbałością o środowisko i wysoką jakość życia. Nasze priorytety rozwojowe to: wzmacnianie funkcji uzdrowiskowych, rozwój ekologicznej i bezpiecznej infrastruktury, inwestowanie w przestrzenie publiczne sprzyjające rekreacji oraz wspieranie aktywnej społeczności lokalnej. W minionych trzech latach zrealizowaliśmy szereg działań, które umacniają te cele: m.in. modernizacje terenów zieleni i parków, projekty zwiększające efektywność energetyczną, rozbudowę infrastruktury komunalnej oraz inicjatywy poprawiające dostępność i komfort codziennego życia. Patrzymy jednak także w przyszłość. Najważniejsze wyzwania na kolejne lata to dalsze dostosowywanie miasta do zmian klimatycznych, rozwój infrastruktury niskoemisyjnej, wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości oraz kontynuacja inwestycji, które pozwolą Polanicy-Zdroju pozostać miejscem przyjaznym, dynamicznym i zdrowym.
Agnieszka Derba, burmistrz Łeby
Foto: UM w Łebie
Łeba wchodzi w nową erę. Stawiamy na odważny, zrównoważony rozwój i konsekwentnie inwestujemy w projekty, które realnie poprawiają jakość życia mieszkańców, a jednocześnie wzmacniają potencjał naszego miasta. Łeba ma w sobie ogromną energię – unikalne środowisko, silną społeczność i rosnącą rolę w gospodarce morskiej oraz odnawialnych źródłach energii. I właśnie na tych atutach budujemy przyszłość. Jednym z kluczowych kierunków jest modernizacja portu, powstaną m.in. nabrzeża przeznaczone dla statków obsługujących morskie farmy wiatrowe. To inwestycja, która zmienia oblicze miasta – z typowo turystyczno-rybackiego stajemy się ważnym ośrodkiem wspierającym polską energetykę odnawialną. Równocześnie prowadzimy działania na rzecz zielonej transformacji i dostosowań do zmian klimatu. Fundamentem rozwoju zawsze są mieszkańcy. Dlatego wzmacniamy lokalny kapitał – realizujemy programy grantowe, inicjatywy edukacyjne, kulturalne i ekologiczne, wspieramy przedsiębiorczość i różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Chcemy, by każdy czuł, że Łeba to miejsce otwarte, aktywne i przyjazne do życia przez cały rok.
Jarosław Bąkowicz, burmistrz Kamieńska
Foto: UM w Kamieńsku
Nasza gmina znajduje się na obszarze transformacji energetycznej związanej z funkcjonowaniem kompleksu energetycznego w Bełchatowie. Dla nas to duże wyzwanie, ale i szansa. Realizujemy obecnie projekt utworzenia strefy przemysłowo-usługowej, na początek na ponad 30 ha przy węźle autostradowym, ale myślimy już o kolejnych trzech dużych lokalizacjach. Chcemy też rozwijać gminę w sferze turystyki, bo mamy ku temu świetne walory. W lipcu br. oddaliśmy do użytku największy kompleks leśny z tężniami solankowymi i infrastrukturą rekreacyjną, pracujemy już nad drugim etapem tej inwestycji. Również Góra Kamieńsk, największa atrakcja turystyczna w regionie (z nartostradą, torem saneczkowym, itp.), zyska kolejne funkcje. Rozpoczynamy realizację bardzo dużego projektu – tworzymy Centrum Kultury i Turystyki w Kamieńsku, rozbudowujemy sieć ścieżek rowerowych. Dużo uwagi poświęcamy potrzebom mieszkańców i oczywiście ekologii. Rusza największa w historii gminy inwestycja, o wartości 37 mln zł. To inwestycja w zielone płuca Kamieńska, czyli montaż 800 instalacji OZE u ok. 360 rodzin.
Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów
Foto: UM w Międzyzdrojach
Jednym z naszych największych osiągnięć ostatnich lat był rekordowy budżet na inwestycje wynoszący ok. 250 mln zł. Dzięki temu udało nam się zrealizować szereg ważnych projektów, np.: budowa żłobka, hali sportowej, remonty szkół i dróg, budowa nowoczesnej biblioteki czy olbrzymia inwestycja budowy oczyszczalni ścieków. Te wszystkie inwestycje nie tylko poprawiły jakość życia mieszkańców, ale także przyczyniły się do rozwoju naszej gminy i zwiększenia jej atrakcyjności. Tę atrakcyjność chcemy zwiększać poprzez szeroko rozumiany rozwój m.in. gospodarczy, który realnie wpływa na wydłużenie sezonu turystycznego. Planujemy kontynuację działań na rzecz rozwoju miasta i sołectw. Priorytetami są m.in.: budowa mieszkań komunalnych, farmy fotowoltaicznej i dalszych odcinków tras rowerowych oraz przebudowa infrastruktury – w tym zejść na plażę. Chcemy kontynuować zarówno projekty infrastrukturalne, jak i te równie ważne – społeczne.
Dariusz Michałek, wójt gminy Kleszczów
Foto: UG w Kleszczowie
Wybieramy odważne decyzje, stawiamy na nowoczesność, innowacje i konkretne działania. Jesteśmy miejscem, gdzie rozwój nie jest pustym hasłem, a codziennością. Kleszczów nie zwalnia tempa, przeciwnie – przyspiesza. Z sukcesem przyciągamy inwestorów, którzy widzą w naszej gminie nie tylko potencjał gospodarczy, ale i partnera gotowego do wspólnego budowania przyszłości. Kleszczów to miejsce, gdzie troszczy się o ludzi. Przykładem jest realizowany projekt „Złota Rączka”, który pomaga mieszkańcom – seniorom w drobnych naprawach domowych i codziennych problemach technicznych. Szczególną troską otaczamy młode pokolenie, wspierając zarówno zdolnych uczniów, jak i studentów oraz wyróżniające się talenty. Nasze programy stypendialne, m.in. przyznają miesięczne 500-1000 zł wsparcia dla studentów. Nasza gmina świadomie kształtuje swoją przyszłość, opierając się na sile współpracy, innowacji i odpowiedzialności. Tutaj każdy krok jest przemyślany, a każdy sukces budowany na solidnych fundamentach.
Roman Jabłoński, wójt gminy Grębocice
Foto: UG w Grębocicach
Grębocice to gmina, która łączy nowoczesność z lokalną tożsamością, razem z mieszkańcami walczymy o „przyszłość, w której żyje się coraz lepiej”. Konsekwentnie budujemy gminę, w której potrzeby mieszkańców są absolutnymi priorytetami. Pozyskujemy środki zewnętrzne, dużo inwestujemy. Właśnie oddaliśmy do użytku nowoczesną halę sportową przy szkole podstawowej w Rzeczycy. Trwa budowa dwóch nowoczesnych przedszkoli z oddziałami żłobkowymi, a serce kulturalne gminy bije teraz w nowej siedzibie Centrum Kultury i Sportu. Równie ważna jest dla nas troska o bezpieczeństwo: w Kwielicach rozpoczęła się budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale gmina Grębocice to nie tylko inwestycje w „mury”. Dbamy o zdrowie i komfort życia lokalnej społeczności. Szereg naszych innowacyjnych programów profilaktycznych i rozszerzona opieka specjalistyczna uzupełniają system NFZ, realnie ułatwiając dostęp do lekarzy specjalistów. Od lat realizujemy program "Becikowe po grębocicku", program leczenia stomatologicznego dla uczniów itp.
Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin
Foto: UG w Czarnocinie
Gmina Czarnocin, dzięki przemyślanej strategii i efektywnemu wykorzystaniu środków zewnętrznych, umacnia swój potencjał rozwojowy, a także swoją pozycję jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się samorządów regionu. Kluczowym obszarem inwestycyjnym stały się rozbudowa i modernizacja dróg, co znacząco zwiększyło dostępność komunikacyjną miejscowości. Dzięki rządowym i unijnym funduszom możliwe było wykonanie m.in. nowych nawierzchni, budowa chodników oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu. Istotnym filarem rozwoju jest także inwestowanie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Działania te są kluczowe z perspektywy ekologicznej i potrzeb mieszkańców, a także jako zachęta dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie gminy. Konsekwentnie angażujemy się w rozwój przestrzeni publicznych. Modernizacja szkół, obiektów sportowych i miejsc rekreacji sprzyja integracji społecznej i budowaniu atrakcyjnego środowiska do życia dla rodzin oraz młodych mieszkańców.
