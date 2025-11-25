Ranking Samorządów 2025: Co mówią nagrodzeni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci?

Kamieńsk (woj. łódzkie), II miejsce w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie Jarosław Bąkowicz, burmistrz Kamieńska Nasza gmina znajduje się na obszarze transformacji energetycznej związanej z funkcjonowaniem kompleksu energetycznego w Bełchatowie. Dla nas to duże wyzwanie, ale i szansa. Realizujemy obecnie projekt utworzenia strefy przemysłowo-usługowej, na początek na ponad 30 ha przy węźle autostradowym, ale myślimy już o kolejnych trzech dużych lokalizacjach. Chcemy też rozwijać gminę w sferze turystyki, bo mamy ku temu świetne walory. W lipcu br. oddaliśmy do użytku największy kompleks leśny z tężniami solankowymi i infrastrukturą rekreacyjną, pracujemy już nad drugim etapem tej inwestycji. Również Góra Kamieńsk, największa atrakcja turystyczna w regionie (z nartostradą, torem saneczkowym, itp.), zyska kolejne funkcje. Rozpoczynamy realizację bardzo dużego projektu – tworzymy Centrum Kultury i Turystyki w Kamieńsku, rozbudowujemy sieć ścieżek rowerowych. Dużo uwagi poświęcamy potrzebom mieszkańców i oczywiście ekologii. Rusza największa w historii gminy inwestycja, o wartości 37 mln zł. To inwestycja w zielone płuca Kamieńska, czyli montaż 800 instalacji OZE u ok. 360 rodzin.

Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów

Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie), III miejsce w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów Jednym z naszych największych osiągnięć ostatnich lat był rekordowy budżet na inwestycje wynoszący ok. 250 mln zł. Dzięki temu udało nam się zrealizować szereg ważnych projektów, np.: budowa żłobka, hali sportowej, remonty szkół i dróg, budowa nowoczesnej biblioteki czy olbrzymia inwestycja budowy oczyszczalni ścieków. Te wszystkie inwestycje nie tylko poprawiły jakość życia mieszkańców, ale także przyczyniły się do rozwoju naszej gminy i zwiększenia jej atrakcyjności. Tę atrakcyjność chcemy zwiększać poprzez szeroko rozumiany rozwój m.in. gospodarczy, który realnie wpływa na wydłużenie sezonu turystycznego. Planujemy kontynuację działań na rzecz rozwoju miasta i sołectw. Priorytetami są m.in.: budowa mieszkań komunalnych, farmy fotowoltaicznej i dalszych odcinków tras rowerowych oraz przebudowa infrastruktury – w tym zejść na plażę. Chcemy kontynuować zarówno projekty infrastrukturalne, jak i te równie ważne – społeczne.

Dariusz Michałek, wójt gminy Kleszczów

Kleszczów (woj. łódzkie), I miejsce w kategorii: gminy wiejskie Dariusz Michałek, wójt gminy Kleszczów Wybieramy odważne decyzje, stawiamy na nowoczesność, innowacje i konkretne działania. Jesteśmy miejscem, gdzie rozwój nie jest pustym hasłem, a codziennością. Kleszczów nie zwalnia tempa, przeciwnie – przyspiesza. Z sukcesem przyciągamy inwestorów, którzy widzą w naszej gminie nie tylko potencjał gospodarczy, ale i partnera gotowego do wspólnego budowania przyszłości. Kleszczów to miejsce, gdzie troszczy się o ludzi. Przykładem jest realizowany projekt „Złota Rączka”, który pomaga mieszkańcom – seniorom w drobnych naprawach domowych i codziennych problemach technicznych. Szczególną troską otaczamy młode pokolenie, wspierając zarówno zdolnych uczniów, jak i studentów oraz wyróżniające się talenty. Nasze programy stypendialne, m.in. przyznają miesięczne 500-1000 zł wsparcia dla studentów. Nasza gmina świadomie kształtuje swoją przyszłość, opierając się na sile współpracy, innowacji i odpowiedzialności. Tutaj każdy krok jest przemyślany, a każdy sukces budowany na solidnych fundamentach.

