Reklama
Rozwiń
Reklama

Ranking Samorządów 2025: Co mówią nagrodzeni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci?

Nasz sukces to sukces mieszkańców i efekt konsekwentnie realizowanej strategii – podkreślają laureaci Rankingu Samorządów 2025. Deklarują dalsze starania, by uczynić swoje miasta i gminy jeszcze lepszymi miejscami do życia.

Publikacja: 25.11.2025 06:02

Nagrody dla najlepszych pod względem zrównoważonego rozwoju samorządów w Polsce

Nagrody dla najlepszych pod względem zrównoważonego rozwoju samorządów w Polsce

Foto: Cezary Piwowarski

Anna Cieślak-Wróblewska

„Sopot rozwija się w sposób wrażliwy i odpowiedzialny”

Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu

Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu

Foto: UM Sopotu

Sopot, I miejsce w kategorii: miasta na prawach powiatu
Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu

Jako prezydentka Sopotu buduję miasto oparte na dialogu, wspólnocie i szacunku dla praw człowieka. Hasło „Sopot dla Ciebie” to dla mnie zobowiązanie, aby nikt nie czuł się wykluczony. Sopot rozwija się w sposób wrażliwy i odpowiedzialny. Inwestujemy w ludzi i w jakość życia: jesteśmy liderem, jeśli chodzi o budownictwo komunalne, gwarantujemy wszystkim naszym maluchom miejsca w żłobkach i przedszkolach, wzmacniamy wsparcie psychologiczne dla młodzieży. Miasto rozwija transport przyjazny mieszkańcom, wprowadza strefy ograniczonego ruchu i nowe zasady parkowania. Reagujemy na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Sopot to także miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów, które ma wiele do zaoferowania również poza sezonem. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w całoroczną ofertę uzdrowiskową i kulturalną. Przyszłość Sopotu to dalszy rozwój oferty uzdrowiskowej, zrównoważona turystyka, smart city i lepsza dostępność mieszkań. Chcemy miasta bezpiecznego, nowoczesnego i otwartego – miasta, które tworzymy wspólnie z mieszkańcami.

„Każdego roku zakładamy nowe parki i skwery”

Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka

Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka

Foto: UM Płocka

Płock, II miejsce w kategorii: miasta na prawach powiatu
Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka

Przez dbałość o środowisko dbamy o naszą lokalną społeczność i tak postrzegamy swoją rolę. Bardzo ważne są pozyskiwane dla miasta fundusze unijne – od 2010 r. na różnego rodzaju projekty zdobyliśmy już prawie 1 mld zł. Wśród nich są inwestycje w ekologiczny transport publiczny, ostatnio kupiliśmy 18 zeroemisyjnych autobusów wodorowych za ponad 70 mln zł. Wprowadzamy udogodnienia dla użytkowników komunikacji, żeby zachęcić do korzystania z transportu zbiorowego. Rozpoczynamy realizację trzyletniego projektu „Zielono-niebieski Płock”, tworząc inteligentny system retencji wód; ważną pozycją w naszym budżecie są modernizacje energetyczne urzędów, przedszkoli i szkół wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych. Płock jest znanym ośrodkiem przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, dlatego w trosce o zdrowie płocczan monitorujemy jakość powietrza, wspieramy mieszkańców w wymianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Każdego roku zakładamy nowe parki i skwery, żeby tworzyły „zielone płuca” miasta.

„Stawiamy na dynamiczny rozwój mieszkalnictwa społecznego”

Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola

Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola

Foto: UM Opola

Reklama
Reklama
Opole, III miejsce w kategorii: miasta na prawach powiatu
Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola

Wyróżnienie w  Rankingu Samorządów to zaszczyt, ale też docenienie zmian, jakie zaszły w Opolu w ostatnich latach. Od 10 lat stawiamy w Opolu na dynamiczny i zrównoważony rozwój miasta, które łączy tradycję z nowoczesnością – miejsca otwartego na dialog, innowacje i troskę o środowisko. W ciągu ostatnich lat na inwestycje wydaliśmy ponad 2,5 mld zł, z czego ponad połowę tej kwoty pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. Pieniądze trafiły m.in. na zrównoważony transport (w zakresie układu transportowego i komunikacji miejskiej). Stawiamy na dynamiczny rozwój mieszkalnictwa społecznego (w ciągu dekady wybudowaliśmy ponad pół tysiąca mieszkań), na ekologię (m.in. trwa modernizacja Energetyki Cieplnej Opolszczyzny odchodzącej od węgla), rozwój oferty edukacyjnej. Kolejne zmiany już widać na horyzoncie. Uruchomienie pierwszego w Polsce metrobusa to transportowa i ekologiczna rewolucja. Niedawno powstał najbardziej ekologiczny i najnowocześniejszy w Polsce stadion, a w miejscu starego obiektu zaplanowaliśmy aquapark. 

„Nowoczesne, zielone i otwarte uzdrowisko”

Mateusz Jellin, burmistrz miasta Polanica-Zdrój

Mateusz Jellin, burmistrz miasta Polanica-Zdrój

Foto: UM w Polanicy-Zdroju

Polanica-Zdrój (woj. dolnośląskie), I miejsce w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie
Mateusz Jellin, burmistrz miasta Polanica-Zdrój

Polanica-Zdrój od lat buduje swoją tożsamość jako nowoczesne, zielone i otwarte uzdrowisko, w którym troska o zdrowie mieszkańców i kuracjuszy idzie w parze z dbałością o środowisko i wysoką jakość życia. Nasze priorytety rozwojowe to: wzmacnianie funkcji uzdrowiskowych, rozwój ekologicznej i bezpiecznej infrastruktury, inwestowanie w przestrzenie publiczne sprzyjające rekreacji oraz wspieranie aktywnej społeczności lokalnej. W minionych trzech latach zrealizowaliśmy szereg działań, które umacniają te cele: m.in. modernizacje terenów zieleni i parków, projekty zwiększające efektywność energetyczną, rozbudowę infrastruktury komunalnej oraz inicjatywy poprawiające dostępność i komfort codziennego życia. Patrzymy jednak także w przyszłość. Najważniejsze wyzwania na kolejne lata to dalsze dostosowywanie miasta do zmian klimatycznych, rozwój infrastruktury niskoemisyjnej, wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości oraz kontynuacja inwestycji, które pozwolą Polanicy-Zdroju pozostać miejscem przyjaznym, dynamicznym i zdrowym.

„Inwestycja, która zmienia oblicze miasta”

Agnieszka Derba, burmistrz Łeby

Agnieszka Derba, burmistrz Łeby

Foto: UM w Łebie

Łeba (woj. pomorskie), I miejsce w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie
Agnieszka Derba, burmistrz Łeby

Łeba wchodzi w nową erę. Stawiamy na odważny, zrównoważony rozwój i konsekwentnie inwestujemy w projekty, które realnie poprawiają jakość życia mieszkańców, a jednocześnie wzmacniają potencjał naszego miasta. Łeba ma w sobie ogromną energię – unikalne środowisko, silną społeczność i rosnącą rolę w gospodarce morskiej oraz odnawialnych źródłach energii. I właśnie na tych atutach budujemy przyszłość. Jednym z kluczowych kierunków jest modernizacja portu, powstaną m.in. nabrzeża przeznaczone dla statków obsługujących morskie farmy wiatrowe. To inwestycja, która zmienia oblicze miasta – z typowo turystyczno-rybackiego stajemy się ważnym ośrodkiem wspierającym polską energetykę odnawialną. Równocześnie prowadzimy działania na rzecz zielonej transformacji i dostosowań do zmian klimatu. Fundamentem rozwoju zawsze są mieszkańcy. Dlatego wzmacniamy lokalny kapitał – realizujemy programy grantowe, inicjatywy edukacyjne, kulturalne i ekologiczne, wspieramy przedsiębiorczość i różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Chcemy, by każdy czuł, że Łeba to miejsce otwarte, aktywne i przyjazne do życia przez cały rok.

„Dużo uwagi poświęcamy potrzebom mieszkańców i ekologii”

Jarosław Bąkowicz, burmistrz Kamieńska

Jarosław Bąkowicz, burmistrz Kamieńska

Foto: UM w Kamieńsku

Reklama
Reklama
Kamieńsk (woj. łódzkie), II miejsce w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie
Jarosław Bąkowicz, burmistrz Kamieńska

Nasza gmina znajduje się na obszarze transformacji energetycznej związanej z funkcjonowaniem kompleksu energetycznego w Bełchatowie. Dla nas to duże wyzwanie, ale i szansa. Realizujemy obecnie projekt utworzenia strefy przemysłowo-usługowej, na początek na ponad 30 ha przy węźle autostradowym, ale myślimy już o kolejnych trzech dużych lokalizacjach. Chcemy też rozwijać gminę w sferze turystyki, bo mamy ku temu świetne walory. W lipcu br. oddaliśmy do użytku największy kompleks leśny z tężniami solankowymi i infrastrukturą rekreacyjną, pracujemy już nad drugim etapem tej inwestycji. Również Góra Kamieńsk, największa atrakcja turystyczna w regionie (z nartostradą, torem saneczkowym, itp.), zyska kolejne funkcje. Rozpoczynamy realizację bardzo dużego projektu – tworzymy Centrum Kultury i Turystyki w Kamieńsku, rozbudowujemy sieć ścieżek rowerowych. Dużo uwagi poświęcamy potrzebom mieszkańców i oczywiście ekologii. Rusza największa w historii gminy inwestycja, o wartości 37 mln zł. To inwestycja w zielone płuca Kamieńska, czyli montaż 800 instalacji OZE u ok. 360 rodzin. 

„Rekordowy budżet na inwestycje wynoszący ok. 250 mln zł”

Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów

Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów

Foto: UM w Międzyzdrojach

Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie), III miejsce w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie
Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów

Jednym z naszych największych osiągnięć ostatnich lat był rekordowy budżet na inwestycje wynoszący ok. 250 mln zł. Dzięki temu udało nam się zrealizować szereg ważnych projektów, np.: budowa żłobka, hali sportowej, remonty szkół i dróg, budowa nowoczesnej biblioteki czy olbrzymia inwestycja budowy oczyszczalni ścieków. Te wszystkie inwestycje nie tylko poprawiły jakość życia mieszkańców, ale także przyczyniły się do rozwoju naszej gminy i zwiększenia jej atrakcyjności. Tę atrakcyjność chcemy zwiększać poprzez szeroko rozumiany rozwój m.in. gospodarczy, który realnie wpływa na wydłużenie sezonu turystycznego. Planujemy kontynuację działań na rzecz rozwoju miasta i sołectw. Priorytetami są m.in.: budowa mieszkań komunalnych, farmy fotowoltaicznej i dalszych odcinków tras rowerowych oraz przebudowa infrastruktury – w tym zejść na plażę. Chcemy kontynuować zarówno projekty infrastrukturalne, jak i te równie ważne – społeczne.

„Kleszczów to miejsce, gdzie troszczy się o ludzi”

Dariusz Michałek, wójt gminy Kleszczów

Dariusz Michałek, wójt gminy Kleszczów

Foto: UG w Kleszczowie

Kleszczów (woj. łódzkie), I miejsce w kategorii: gminy wiejskie
Dariusz Michałek, wójt gminy Kleszczów

Wybieramy odważne decyzje, stawiamy na nowoczesność, innowacje i konkretne działania. Jesteśmy miejscem, gdzie rozwój nie jest pustym hasłem, a codziennością. Kleszczów nie zwalnia tempa, przeciwnie – przyspiesza. Z sukcesem przyciągamy inwestorów, którzy widzą w naszej gminie nie tylko potencjał gospodarczy, ale i partnera gotowego do wspólnego budowania przyszłości. Kleszczów to miejsce, gdzie troszczy się o ludzi. Przykładem jest realizowany projekt „Złota Rączka”, który pomaga mieszkańcom – seniorom w drobnych naprawach domowych i codziennych problemach technicznych. Szczególną troską otaczamy młode pokolenie, wspierając zarówno zdolnych uczniów, jak i studentów oraz wyróżniające się talenty. Nasze programy stypendialne, m.in. przyznają miesięczne 500-1000 zł wsparcia dla studentów. Nasza gmina świadomie kształtuje swoją przyszłość, opierając się na sile współpracy, innowacji i odpowiedzialności. Tutaj każdy krok jest przemyślany, a każdy sukces budowany na solidnych fundamentach.

„Dbamy o zdrowie i komfort życia lokalnej społeczności”

Roman Jabłoński, wójt gminy Grębocice

Roman Jabłoński, wójt gminy Grębocice

Foto: UG w Grębocicach

Reklama
Reklama
Grębocice (woj. dolnośląskie), II miejsce w kategorii: gminy wiejskie
Roman Jabłoński, wójt gminy Grębocice

Grębocice to gmina, która łączy nowoczesność z lokalną tożsamością, razem z mieszkańcami walczymy o „przyszłość, w której żyje się coraz lepiej”. Konsekwentnie budujemy gminę, w której potrzeby mieszkańców są absolutnymi priorytetami. Pozyskujemy środki zewnętrzne, dużo inwestujemy. Właśnie oddaliśmy do użytku nowoczesną halę sportową przy szkole podstawowej w Rzeczycy. Trwa budowa dwóch nowoczesnych przedszkoli z oddziałami żłobkowymi, a serce kulturalne gminy bije teraz w nowej siedzibie Centrum Kultury i Sportu. Równie ważna jest dla nas troska o bezpieczeństwo: w Kwielicach rozpoczęła się budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale gmina Grębocice to nie tylko inwestycje w „mury”. Dbamy o zdrowie i komfort życia lokalnej społeczności. Szereg naszych innowacyjnych programów profilaktycznych i rozszerzona opieka specjalistyczna uzupełniają system NFZ, realnie ułatwiając dostęp do lekarzy specjalistów. Od lat realizujemy program "Becikowe po grębocicku", program leczenia stomatologicznego dla uczniów itp.

„Konsekwentnie angażujemy się w rozwój przestrzeni publicznych”

Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin

Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin

Foto: UG w Czarnocinie

Czarnocin (woj. łódzkie), III miejsce w kategorii: gminy wiejskie
Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin

Gmina Czarnocin, dzięki przemyślanej strategii i efektywnemu wykorzystaniu środków zewnętrznych, umacnia swój potencjał rozwojowy, a także swoją pozycję jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się samorządów regionu. Kluczowym obszarem inwestycyjnym stały się rozbudowa i modernizacja dróg, co znacząco zwiększyło dostępność komunikacyjną miejscowości. Dzięki rządowym i unijnym funduszom możliwe było wykonanie m.in. nowych nawierzchni, budowa chodników oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu. Istotnym filarem rozwoju jest także inwestowanie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Działania te są kluczowe z perspektywy ekologicznej i potrzeb mieszkańców, a także jako zachęta dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie gminy. Konsekwentnie angażujemy się w rozwój przestrzeni publicznych. Modernizacja szkół, obiektów sportowych i miejsc rekreacji sprzyja integracji społecznej i budowaniu atrakcyjnego środowiska do życia dla rodzin oraz młodych mieszkańców.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rankingi Ranking samorządów

„Sopot rozwija się w sposób wrażliwy i odpowiedzialny”

„Każdego roku zakładamy nowe parki i skwery”

Pozostało jeszcze 99% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Gali ogłoszenia laureatów Rankingu Samorządów towarzyszyło w tym rok po raz pierwszy Forum Liderów S
Ranking Samorządów
Bezpieczeństwo przede wszystkim. Rosną wyzwania dla miast i gmin
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Laureaci Rankingu Samorządów 2025
Ranking Samorządów
Jak rozwija się Polska lokalna? Oto liderzy
Zygmunt Frankiewicz, były szef Związku Miast Polskich, członek kapituły Rankingu Samorządów "Rzeczpo
Ranking Samorządów
Zygmunt Frankiewicz: Polityka wkroczyła do samorządów. To nie służy jakości zarządzania
Laureaci XXI Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
Ranking Samorządów
Liderzy zrównoważonego rozwoju. Znamy wyniki Rankingu Samorządów 2025
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” ewoluuje wraz ze zmieniającymi się władzami lokalnymi. W ubiegł
Ranking Samorządów
Gala Rankingu Samorządów 2025. Kto okaże się zwycięzcą?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama