Czy będzie wysłuchanie publiczne w sprawie dwukadencyjności samorządowców?

Posłowie komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach zdecydowali, że spotkają się pod koniec tygodnia, by podjąć uchwałę o wysłuchaniu publicznym w sprawie dwukadencyjności władz samorządowych.

Publikacja: 24.09.2025 15:07

Przeciwnicy obecnych przepisów uważają przede wszystkim, że dwukadencyjność jest niekonstytucyjna, bo ogranicza czynne i bierne prawo wyborcze

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Fandrejewska

W Sejmie trwają prace nad poselskim (zgłoszonym przez PLS) projektem nowelizacji kodeksu wyborczego, w którym zaproponowano zniesienie dwukadencyjności władz samorządowych. Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem kadencji samorządu do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r. Teraz posłowie debatują nad jej zniesieniem.

Po pierwszym czytaniu miała się nim zająć specjalna podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa wyborczego. Poseł Sławomir Ćwik zwrócił uwagę na to, że temat jest tak ważny i wzbudza tak duże zainteresowanie, że warto w tej sprawie zorganizować przesłuchanie publiczne, czyli umożliwić organizacjom obywatelskim, samorządowym i indywidualnym osobom przedstawienie opinii na ten temat. Zapowiedział zgłoszenie wniosku o to, by komisja przyjęła uchwałę o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Najprawdopodobniej wniosek ten zostanie przedstawiony i przegłosowany na kolejnym posiedzeniu – w piątek.

List otwarty do parlamentarzystów

Tydzień wcześniej Kongres Ruchów Miejskich (KRM) wystosował list otwarty do posłów i posłanek na Sejm RP właśnie z apelem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

Napisano w nim: „Dotychczasowy przebieg prac parlamentarnych w tej sprawie obarczony jest brakiem adekwatnej reprezentacji różnych stanowisk w tym zakresie. Projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania jedynie przez organizacje zrzeszające osoby bezpośrednio zainteresowane uchyleniem zasady dwukadencyjności, czyli do tak zwanych organizacji samorządowych. Gdy tymczasem w środowiskach naukowych, eksperckich i wśród organizacji społecznych zagadnienie to było wielokrotnie omawiane z konkluzjami, które zdecydowanie różnią się od opinii organizacji reprezentujących interesy własne wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.”

Dwa skrajne stanowiska

W dotychczasowej dyskusji publicznej zderzają się dwa stanowiska i argumenty. Przeciwnicy obecnych przepisów uważają przede wszystkim, że dwukadencyjność jest niekonstytucyjna, bo ogranicza czynne i bierne prawo wyborcze. Taką opinię prezentują korporacje samorządowe. Zwolennicy wprowadzenia limitu kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przekonują, iż utrzymanie dwukadencyjności sprzyja rotacji elit, ogranicza zjawiska klientelizmu i nadużywania władzy, a także stwarza przestrzeń dla nowych osób w życiu publicznym. Takie opinie przedstawia część NGO, między innymi Kongres Ruchów Miejskich.

KRM w liście do parlamentarzystów przypomniał, że w ramach konsultacji społecznych, które przeprowadzono po zgłoszeniu nowelizacji kodeksu wyborczego, 78,6 proc. spośród 2,5 tysiąca respondentów nie chce dwukadencyjności.

