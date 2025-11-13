Reklama
Rozwiń
Reklama

Rosną stawki podatku od nieruchomości. Zwykle maksymalnie

W wielu polskich miastach od nowego roku wzrośnie podatek od nieruchomości, średnio o 4,5 proc. Podwyżkę bardziej odczują przedsiębiorcy, niż właściciele mieszkań i domów.

Publikacja: 13.11.2025 16:05

Dla właścicieli mieszkań wzrost podatku od nieruchomości będzie minimalny, zmiany bardziej odczują p

Dla właścicieli mieszkań wzrost podatku od nieruchomości będzie minimalny, zmiany bardziej odczują przedsiębiorcy

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

– To są podatki dla mieszkańców. Dzięki nim możemy remontować drogi, utrzymywać szkoły, inwestować w infrastrukturę i podnosić jakość życia w naszym mieście. Olsztyn jest jednym z niewielu samorządów w Polsce, które zwiększają wpływy z podatków, dlatego możemy ciągle się rozwijać – mówi Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.

Podatek rośnie jak wskaźnik inflacji

Z początkiem stycznia 2026 w Olsztynie zaczną obowiązywać nowe stawki podatku od nieruchomości. Jak podają olsztyńscy urzędnicy, miasto dostosowuje swoje stawki do obowiązujących regulacji, dbając zarówno o stabilność budżetu, jak i komfort mieszkańców i przedsiębiorców.

– Co roku Minister Finansów ogłasza maksymalne stawki podatków lokalnych, które mogą wprowadzać gminy. Ich wysokość zależy od inflacji, czyli wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W pierwszym półroczu 2025 r. inflacja wyniosła 4,5 proc. Na tej podstawie minister finansów ustalił górne granice stawek podatku od nieruchomości na 2026 r., a Rada Miasta Olsztyna przyjęła je w uchwale dostosowującej lokalne stawki – przekazał olsztyński ratusz. Podatek od nieruchomości płaci się zarówno od gruntów, jak i budynków. 

Czytaj więcej

Samorządowcy pytają resort finansów, na podstawie jakich wskaźników zostały obliczone propozycje doc
Finanse w regionach
Finanse samorządów: Jest lepiej, choć nie jest to reforma marzeń

Jakie będą nowe stawki w Olsztynie? Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,45 zł za metr kwadratowy, pod wodami jezior i zbiorników sztucznych – 7,15 zł za 1 ha, a pozostałych, w tym zajętych przez organizacje pożytku publicznego – 0,77 zł za metr kwadratowy, a od gruntów niezabudowanych na obszarze rewitalizacji, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub usługową – 4,72 zł za metr kwadratowy.

Reklama
Reklama

Dla właścicieli mieszkań wzrost podatku będzie minimalny. Właściciel mieszkania o powierzchni 56 mkw., zapłaci w 2026 r. 70 zł, czyli o 3 zł więcej niż w 2025 r. Zmiany bardziej odczują przedsiębiorcy. Właściciel lokalu usługowego o powierzchni 50 mkw zapłaci w 2026 r. 1777 zł, czyli o 77 zł więcej niż dotychczas.

Maksymalną podwyżkę podatku określa minister finansów

Okazuje się, że Olsztyn nie jest jedyny. Podatek od nieruchomości rośnie też w innych miastach, choćby w Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Krakowie czy Szczecinie. Rady tych miast zdecydowały się na maksymalną podwyżkę wynoszącą 4,5 proc.

– Każda rada gminy ma prawo samodzielnie określić wysokość stawek obowiązujących na jej terenie, jednak nie mogą one przekroczyć limitów ogłoszonych przez Ministra Finansów. W praktyce oznacza to, że samorządy co roku analizują sytuację finansową i poziom inflacji, a następnie decydują, czy i w jakim stopniu dostosować lokalne stawki podatkowe do realiów gospodarczych – mówi Pola Insiak, dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Poznania.

Czytaj więcej

Resort finansów przesłał do wszystkich JST informację o kwotach udziałów w PIT, CIT i o kwocie subwe
Finanse w regionach
Samorządy chcą, by ich dochody w przyszłym roku realnie wzrosły

– Podjęta w Poznaniu decyzja jest więc standardową, coroczną aktualizacją stawek – służy utrzymaniu dochodów miasta na poziomie pozwalającym finansować zadania publiczne – mówi dyr. Insiak.

Łódzcy urzędnicy podkreślają, że zmiana stawek tego podatku to konieczność wynikająca z aktualnej sytuacji gospodarczej, a nie dodatkowe obciążenie dla mieszkańców i przedsiębiorców. – Podatek od nieruchomości jest kosztem uzyskania przychodu, który można odliczyć przy rozliczaniu podatku dochodowego – dodają urzędnicy z Łodzi.

Reklama
Reklama

Miasta mają ubytek z powodu garaży

Jak mówi Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego magistratu, bezpośrednią przyczyną zmiany wysokości stawek podatkowych jest inflacja – osłabienie siły nabywczej pieniądza sprawia, że następuje także osłabienie możliwości utrzymania lub realizacji zadań własnych gminy.

– Rada gminy nie ma obowiązku przeprowadzenia takiej waloryzacji, ale musi się wtedy liczyć z koniecznością (o ile nie pozyska dodatkowych środków finansowych) zmniejszenia wydatków na świadczone usługi publiczne lub inwestycje – przyznaje Małgorzata Tabaszewska.

Zauważa też, że jeśli chodzi o zmianę sposobu opodatkowania miejsc przeznaczonych do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych, należy wskazać, że dochody wynikające z różnicy stawkowej zostały utracone i nie ma mechanizmu, który pozwoliłby ten ubytek wypełnić. – Można więc w bardzo uproszczony sposób powiedzieć, że w tym roku budżet miasta w zakresie podatku od nieruchomości nie tylko uległ erozji inflacyjnej, ale także utracił poważną część dochodów własnych – mówi urzędniczka z Krakowa.

Czytaj więcej

Krynica Morska to jedna z gmin, które w 2026 roku mają otrzymać mniej środków z budżetu państwa. To
Finanse w regionach
Samorządy oburzone planami MF. „Drastyczny spadek dochodów”

I dodaje, że o ile można przeciwdziałać skutkom inflacji poprzez wzrost stawek podatkowych, to nie ma narzędzi prawnych na wyrównanie utraconych dochodów wynikających ze stosowania pomniejszonych stawek dla garaży. – Można więc stwierdzić, że ubytek na garażach wzmocnił potrzebę wyrównania inflacyjnego – mówi Małgorzata Tabaszewska.

 

Reklama
Reklama

 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy Finanse samorządów Podatki Podatki i Opłaty Lokalne Podatek od Nieruchomości

– To są podatki dla mieszkańców. Dzięki nim możemy remontować drogi, utrzymywać szkoły, inwestować w infrastrukturę i podnosić jakość życia w naszym mieście. Olsztyn jest jednym z niewielu samorządów w Polsce, które zwiększają wpływy z podatków, dlatego możemy ciągle się rozwijać – mówi Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.

Podatek rośnie jak wskaźnik inflacji

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ministerstwo Finansów zamierza zwrócić samorządom brakujące kwoty wynikające z niedoskonałej bazy po
Podatki
Ministerstwo Finansów zwróci gminom zaniżone dochody. Przez błędy w bazie CIT
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Mniejsze sklepy mają swoje tradycyjne miejsce w społeczności lokalnej, ale ich wpływ na rynek pracy
Podatki
Sklepy płacą więcej podatków, gminy mają z tego coraz mniej
Wiele gmin zrezygnowało z podatku od psa. A tam, gdzie go zachowano, jest trudny do egzekucji, prawi
Podatki
Wyliczenie i egzekucja opłat bywają tak drogie, że nieopłacalne
Rok 2023 był trudny dla firm, cała gospodarka ślizgała się tuż nad recesją, stąd też część przedsięb
Podatki
W sześciu regionach liczba firm spada od dwóch lat. Wpłynie to na finanse samorządów
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Jednym z bardziej popularnych wśród mieszkańców benefitów są zniżki na bilety komunikacji miejskiej
Podatki
Miasta promują podatników. Liczne zniżki z kartą mieszkańca
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama