Sklepy płacą więcej podatków, gminy mają z tego coraz mniej

Ekspert zwraca tu uwagę choćby na sytuację na rynku pracy: nowy sklep to przynajmniej kilkanaście miejsc pracy na etacie, co oznacza odprowadzane podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. – To również wynagrodzenia, które są lokalnie wydawane na inne potrzeby pracownika czy jego rodziny, zatem ma to znaczenie – dodaje. W przypadku handlu tradycyjnego wpływ sklepów na rynek pracy jest zdecydowanie mniejszy. – Zazwyczaj to po prostu właściciel i jego rodzina, z umowami bądź bez. Dlatego nie jest to odczuwalne dla rynku. Co więcej, wiele sklepów po prostu ukrywa realne bezrobocie: osoby z rodziny właściciela pracują w nich tylko teoretycznie, aby mieć ubezpieczenie – dodaje.

Wehikuł, na który wsiadają także małe firmy

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy weźmiemy pod uwagę także firmy produkujące i dostarczające towary do sklepów. Nawet duże sieci coraz częściej współpracują z mniejszymi firmami, które nie byłyby w stanie dostarczać towarów do wszystkich placówek sieci w kraju, ale przez np. jeden magazyn mogą pojawić się w jedynym regionie. – Tacy dostawcy i producenci, zwłaszcza żywności, zależą od sklepów, dlatego rozbudowa sieci handlowych jest w ich interesie, ponieważ dodatkowo to oni zasilają swoimi podatkami lokalne budżety – zauważa Andrzej Faliński.

Inną kwestią są podatki lokalne, zwłaszcza te od nieruchomości. Z nieoficjalnych danych o inflacji uzyskanych przez „Rzeczpospolitą” na podstawie rozmów z branżowymi analitykami wynika, że w przypadku największych sieci handlowych mowa o nawet ponad 100 mln zł rocznie, jakie trafiają do lokalnych budżetów. Sieci handlowe się do tych wyników nie odnoszą, ale branża podkreśla swoje znaczenie dla gospodarki.

– Sektor handlu w Polsce przeszedł wielką transformację, do której w dużej mierze przyczyniły się międzynarodowe sieci handlowe – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Zainwestowały one dotychczas w naszym kraju ponad 60 mld euro i stworzyły 300 tys. nowoczesnych miejsc pracy. Są również kluczowym partnerem dla krajowych producentów i dostawców. Ok. 95 proc. oferowanych w ich sklepach produktów spożywczych pochodzi od polskich dostawców i wytwórców płodów rolnych. To efekt wieloletniej współpracy i budowania lokalnych łańcuchów dostaw. Eksport poprzez sieci handlowe na rynki zagraniczne wynosi 20 mld zł – dodaje.

Mroczne oblicze sklepowych promocji

Duże sieci płacą jednak podatki głównie do budżetu, na czele z osławionym podatkiem od sprzedaży detalicznej, który został wprowadzony w 2021 r. Firmy płacą 0,8 proc. od przychodów między 17 a 170 mln zł miesięcznie, zaś stawka 1,4 proc. obejmuje wyższe kwoty. W tym roku z tego tytułu do budżetu ma wpłynąć ponad 4 mld zł i kwota ta systematycznie rośnie.