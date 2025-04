Wyliczenie i egzekucja opłat bywają tak drogie, że nieopłacalne

Dodaje, że w łódzkim ratuszu podatkiem rolnym i leśnym zajmują się trzy osoby, a roczny dochód z tej daniny stanowi stosunkowo niewielki procent dochodów podatkowych miasta. Jego zdaniem znacznie bardziej efektywne i korzystne byłoby, gdyby ci urzędnicy zajmowali się np. podatkiem od nieruchomości. Przypomina, że prawo dotyczące podatków i opłat lokalnych jest z lat 80. (jak np. podatek leśny i rolny) lub z 1991 r. (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych). – Warto by dokonać rewizji przepisów tak, by bardziej odpowiadały obecnym realiom rozwojowym i społeczno- gospodarczym – uważa Sebastian Potocki.

Zwraca uwagę na to, że wiele samorządów w ostatnich latach zrezygnowało z fakultatywnych opłat (rady gmin ich nie uchwalały lub odeszły od ich obowiązywania, jeśli wcześniej były pobierane) ze względu na to, iż były trudne do wymiaru i poboru, a dochody z ich tytułu były stosunkowo niskie w porównaniu z poniesionymi przez gminy kosztami poboru. – Łódź zrezygnowała z podatku (obecnie opłaty) od posiadania psów, bo koszty wyliczenia i windykacji kształtowały się w okolicach 50 proc. dochodów – relacjonuje Sebastian Potocki. Wszystkie opłaty i podatki lokalne stanowią w Łodzi od 10 proc. do 13 proc. dochodów (w zależności od roku), więc są istotnym elementem dochodów budżetowych (najważniejszym składnikiem w tej strukturze jest oczywiście podatek od nieruchomości).

Nieprzejrzyste prawo

Także dr Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich nie ma wątpliwości, że przegląd podatków lokalnych i opłat jest potrzebny. Podaje kilka przykładów, jakich danin i zagadnień mógłby dotyczyć. Ekspert zwraca uwagę, że w wielu krajach stosowany jest podatek katastralny, czyli uzależniony od wartości opodatkowanego obiektu. O ile obowiązuje on przy opodatkowaniu budowli, to w przypadku budynków podatek od nieruchomości liczony jest od powierzchni. Obowiązują też jego górne stawki identyczne dla całego kraju, przy czym grunty i budynki mieszkalne mają przyjętą bardzo preferencyjną stawkę.

– Często więc zdarza się tak, że garaż wolnostojący na działce będzie wyżej opodatkowany niż sąsiadującą z nim okazała willa. Preferencja ta obowiązuje nie tylko w odniesieniu do pierwszego posiadanego przez podatnika lokalu mieszkalnego, ale wszystkich – mówi Grzegorz Kubalski. Dodaje, że sytuację pogarsza niewłaściwie określona linia demarkacyjna między podatkiem od nieruchomości a symbolicznym w swojej wysokości podatkiem rolnym.