Z tego artykułu dowiesz się: Jakie dochody i wydatki zaplanowało 18 miast wojewódzkich na 2027 r.

Które miasta będą miały największe budżety, a które najmniejsze.

Dlaczego Kraków zamierza ograniczyć deficyt, a Poznań i Gdańsk go zwiększą.

Ile samorządy chcą przeznaczyć na inwestycje i gdzie padną rekordy.

Dlaczego niektóre miasta planują wyraźnie mniejsze inwestycje.

Do połowy listopada samorządy przedstawiły projekty swoich przyszłorocznych budżetów. Z naszej analizy planów 18 miast będących stolicami województw wynika, że wkroczą one w 2027 r. z całkiem niezłymi perspektywami. Łączne dochody mają wzrosnąć, a inwestycje w wielu ośrodkach wyraźnie przyspieszyć.

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Dochody miast wojewódzkich wyraźnie w górę

Łączne dochody tych miast mają wynieść w 2027 r. niemal 109 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 5,6 proc. w porównaniu z planami na 2026 r. Większe wpływy rok do roku to przede wszystkim efekt całkiem sporych środków, jakie samorządy otrzymają z budżetu centralnego w ramach reformy finansów JST. Jak wcześniej podawał resort finansów, w skali całego kraju tylko z tytułu udziałów w PIT i CIT oraz subwencji ogólnej, do JST popłynie w przyszłym roku ponad 288 mld zł, czyli o 6,5 proc. więcej niż w 2026 r.

Z naszego zestawienia wynika, że największymi dochodami może pochwalić się oczywiście Warszawa – w projekcie jej budżetu zapisano ponad 30,9 mld zł. Na kolejnych miejscach znalazły się: Kraków – 10,9 mld zł, Wrocław – 9,1 mld zł i Łódź – 8,5 mld zł. Na drugim biegunie zestawienia są mniejsze miasta, takiej jak Gorzów Wielkopolski, z dochodami na poziomie 1,6 mld zł, Zielona Góra (1,8 mld zł) czy Toruń (2,1 mld zł).

Co ciekawe, nie we wszystkich miastach dochody budżetowe mają być większe niż w planach na ten rok. Tak będzie choćby w Szczecinie, gdzie zaplanowano ich spadek, oraz w Poznaniu, gdzie pozostaną na zbliżonym poziomie. Nie musi to jednak oznaczać pogorszenia sytuacji finansowej tych miast. W przypadku Szczecina wynika to przede wszystkim z niższych planowanych dochodów majątkowych i mniejszego finansowania zewnętrznego.

Wydatki rosną, deficyt coraz większy

Z kolei wydatki 18 stolic województw mają sięgnąć w 2027 r. ok. 119 mld zł, czyli również o 5,6 proc. więcej niż zapisano w planach na ten rok. Największy, dwucyfrowy wzrost w porównaniu z tegorocznymi planami zapowiadają Gorzów Wielkopolski, Olsztyn, a także Rzeszów i Łódź.

Foto: rp.pl

Wydatki wyższe od dochodów oznaczają dziurą budżetową, a łączny deficyt miast wojewódzkich ma wynieść niespełna 10,4 mld zł, czyli o ok. 0,6 mld zł więcej niż w planach na 2026 r. Żadne miasto nie planuje nadwyżki budżetowej, ale kilka, w tym Kraków i Warszawa, szacuje, że deficyt będzie niższy niż rok wcześniej. Największą poprawę zapowiada Kraków, gdzie dziura w miejskiej kasie ma zmniejszyć się o 319 mln zł, do ok. 957 mln zł. To nie powinno dziwić: nowy prezydent miasta Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory, m.in. krytykując poprzednika za nadmierne zadłużenie miasta. Teraz władze stolicy Małopolski zapowiadają oszczędności sięgające ok. 300 mln zł, m.in. dzięki przeglądowi wydatków poszczególnych jednostek, ograniczeniu kosztów promocji i turystyki oraz zmianom organizacyjnym.

Odwrotnie w Poznaniu, gdzie deficyt w 2027 r. ma być ponad dwukrotnie większy niż w tym roku i wynieść 1,07 mld zł (wobec 455 mln zł w 2026 r.). Podwoić ma się również w Gorzowie Wielkopolskim (ze 101 mln zł do 202 mln zł), a istotnie wzrosnąć w Gdańsku (o 215 mln zł, do 623 mln zł) i Łodzi (o 113 mln zł, do 573 mln zł). Władze tych miast podkreślają jednak, że to efekt wysokich, często rekordowych nakładów inwestycyjnych, a ich kondycja finansowa, dzięki wcześniejszym staraniom, pozostaje bardzo dobra.

Ile miasta zainwestują w przyszłym roku

Jeśli chodzi o inwestycje, to 2027 r. rzeczywiście zapowiada się całkiem nieźle. Nasza analiza pokazuje, że 18 miast wojewódzkich chce przeznaczyć na wydatki majątkowe łącznie 19,6 mld zł. To o 5,5 proc. więcej niż w planach na 2026 r. Największym inwestorem pozostaje Warszawa, która na przedsięwzięcia rozwojowe chce przeznaczyć aż 4,78 mld zł, choć to nieco mniej niż w tym roku. Na sam transport i komunikację zaplanowano 1,83 mld zł, w tym 388 mln zł na zakup 170 autobusów i 345 mln zł na dokończenie budowy II linii metra. Wśród ważnych projektów są również budowa Teatru Rozmaitości oraz modernizacja Sali Kongresowej w PKiN.

Z kolei wśród największych metropolii największym wzrostem nakładów może pochwalić się Gdańsk, Łódź czy Poznań – o 26–36 proc. rok do roku. – W 2027 r. Gdańsk czeka drugi z rzędu rekordowy program inwestycyjny, największy od czasów Euro 2012 – zapowiada prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. Łącznie na ten cel ma trafić 1,4 mld zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć prezydentka wymienia rozwój komunikacji miejskiej, przebudowę ulic, budowę szkół, basenów i mieszkań, a także rewitalizację historycznych przestrzeni i inwestycje w zieleń. Jednym z kluczowych projektów będzie rozpoczęcie budowy trasy tramwajowej Gdańsk Południe-Wrzeszcz, której koszt szacowany jest na 354 mln zł. Miasto chce też rozwijać infrastrukturę drogową na południu, przygotowywać dokumentację PKM Południe i realizować inwestycje związane z retencją wód opadowych.

Rekordowe wydatki rozwojowe – w co inwestują miasta

– Zależało nam na tym, by zapewnić wysokie możliwości inwestycyjne miasta, stabilizując przy tym zadłużenie. I te założenia udało się spełnić – mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wydatki majątkowe mają tam sięgnąć 1,55 mld zł i będzie to rekordowa kwota w historii miasta. Najwięcej pieniędzy pochłonie transport, na który przypadnie 39 proc. całego budżetu inwestycyjnego. Wśród ważniejszych przedsięwzięć są kontynuacja budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka, przebudowa Mostu Chrobrego czy budowa węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych. Miasto chce też przeznaczyć prawie 100 mln zł na nową siedzibę Teatru Muzycznego, 74 mln zł na modernizację Palmiarni Poznańskiej oraz znaczące środki na budownictwo społeczne.

W Łodzi na przyszłoroczne inwestycje zarezerwowano 1,65 mld zł. Ponad połowa tej kwoty trafi na modernizację dróg i transport publiczny – po ok. 250 mln zł na każdy z tych obszarów. Kolejne duże pozycje to budownictwo mieszkaniowe, rewitalizacja centrum, na którą przeznaczono niemal 100 mln zł, oraz nowe obiekty sportowe i kulturalne. Skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski tłumaczył, że wysoki poziom nakładów wiąże się m.in. z kończącą się perspektywą finansową UE. – Jeżeli chcemy zakończyć te procesy inwestycyjne i wykorzystać wszystkie środki zewnętrzne na inwestycje, to wydatki w najbliższych latach również będą dosyć wysokie – wskazuje.

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Gdzie największe wzrosty, a gdzie spadek inwestycji

Największe wzrosty nakładów inwestycyjnych, sięgające 67–78 proc. rok do roku, widać w mniejszych miastach – Gorzowie Wielkopolskim i Olsztynie. W przypadku Gorzowa ma paść kolejny rekord: miasto planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 492 mln zł. Jednym z największych przedsięwzięć będzie rozwój terenów inwestycyjnych w północnej części miasta razem z budową układu komunikacyjnego. Władze Olsztyna przewidują ok. 559 mln zł wydatków majątkowych, m.in. na inwestycje drogowe, sportowe i modernizację miejskich obiektów.

Na przeciwnym biegunie jest Szczecin, który w projekcie budżetu na 2027 r. zapisał na wydatki majątkowe 656 mln zł, wobec niemal 1,2 mld zł w tegorocznym budżecie po zmianach. Duży spadek ma dotyczyć w zasadzie wszystkich obszarów. Niemniej władze miasta zaznaczają, że środki zaplanowane w projekcie budżetu umożliwiają realizację programu inwestycyjnego w latach 2020–2027 o łącznej wartości 6,7 mld zł. Mniejsze nakłady przewidują też Kraków, czy wcześniej wspomniana Warszawa.