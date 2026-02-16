Prezydent Przemyśla: Zadania zlecone to bolączka praktycznie wszystkich miast

Oczywiście jest grupa osób z Ukrainy, które przyjechały i nadal mieszkają w Przemyślu. Ciężko ocenić, ile ich jest, dlatego że to jest trochę inna forma migracji. Takie osoby przyjeżdżają do nas na krótszy czas – gdy jest jakieś zagrożenie, to przyjeżdżają do Przemyśla, a jak się robi spokojniej, wracają na Ukrainę. Staliśmy się też takim miejscem spotkań – miastem, w którym spotykają się rodziny. Z jednej strony przyjeżdżają mężczyźni pracujący w Polsce czy w Europie, a z drugiej kobiety, rodziny z Ukrainy. I my to widzimy. Zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Mamy sygnały od naszych hotelarzy, od restauratorów, że w okresach dłuższych przerw, liczba osób z Ukrainy jest u nas bardzo duża. Korzystają z całego zakresu usług: od noclegów, po restauracje, puby, po nasz stok narciarski i inne atrakcje.

W Polsce rosną nastroje antyukraińskie – tak pokazują nowe badania opinii publicznej prowadzone przez CBOS. A jaki jest stosunek mieszkańców Przemyśla do Ukraińców? Podobny jak w całej Polsce, czy jednak z racji położenia to wygląda nieco inaczej?

Myślę, że jest podobnie, jak w całej Polsce. Te nastroje antyukraińskie faktycznie są zauważalne i trudno mówić, że ich nie ma. Przemyśl to miasto, o którym już wcześniej się mówiło, że czasami są jakieś nastroje antyukraińskie, np. ze względu na bliskość granicy i większą liczbę Ukraińców, niż w innych częściach Polski, co jest zresztą domeną miast przygranicznych.

Jeżeli jednak dochodziło u nas do jakichś zdarzeń na tle narodowościowym, to mam wrażenie, że w tej chwili takie rzeczy dużo częściej dzieją się we Wrocławiu, Warszawie czy Krakowie, bo stamtąd doniesień o nich jest dużo więcej, niż z Przemyśla. To pewnie wynika z tego, że w tej chwili zagęszczenie Ukraińców w tych dużych miastach jest większe niż w Przemyślu, dlatego też częściej zdarzają się tam tego typu incydenty. W Przemyślu to zjawisko jest marginalne, choć na stałe mieszka u nas mniejszość ukraińska i pewnie z tego powodu od czasu do czasu mogą się zdarzać jakieś konflikty.

Od ubiegłego roku mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jak jej zapisy sprawdzają się w Przemyślu?

Ta ustawa dała nam wreszcie możliwość odbudowy systemu obrony cywilnej. I za to dziękujemy, bo dobrze, że ktoś o tym pomyślał. Szkoda, że dzieje się to w takim okresie, jak teraz, kiedy mamy konflikt za granicą i nie wszystkie te działania da się łatwo wytłumaczyć naszym mieszkańcom. Prowadzenie obecnie różnego rodzaju szkoleń z tego zakresu zawsze wywołuje pełne niepokoju pytania, czy my się na coś przygotowujemy?

Jeszcze 20 lat temu, w czasach względnego spokoju, można było szkolić ludzi z użycia broni na strzelnicy, czy z jakiejś ewakuacji. I to by nie budziło żadnych podejrzeń. A w tej chwili, jeżeli prowadzimy zwykłą naukę sygnałów alarmowych, to już pojawiają się pytania: na co my się przygotowujemy? Czy samorząd już coś wie? To zawsze budzi pewnego rodzaju niepokój. A z drugiej strony sama ustawa wygospodarowała środki dla samorządów.