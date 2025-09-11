Wójt Wyryk: Dzieci zostały w domu, ale w czwartek wracamy do zajęć

Aktualizacja: 11.09.2025 22:46 Publikacja: 11.09.2025 10:43
Dron ujawniony w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Foto: PAP/Wojtek Jargiło / zdjęcie ilustracyjne
Informację o tym otrzymałem o godz. 6.30. Od razu udałem się na miejsce zdarzenia.
Na miejsce zdarzenia przybyły już nasze służby. Była nasza Ochotnicza Straż Pożarna, OSP z Zahajek i Państwowa Straż Pożarna z Włodawy. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia, przekazała informację, że nikomu nic się nie stało. To było dla mnie wtedy najważniejsze. W trakcie dojazdu miałem też kilka telefonów o tym, że w innym miejscu na terenie naszej gminy mogło dojść do zestrzelenia obiektu latającego. Objechałem więc teren całej gminy, aby sprawdzić, czy gdzie indziej nie ma podobnej sytuacji.
Rano zapadała też decyzja, że dzieci nie przyjadą do szkoły, tylko zostaną w domach, bo pierwsza szkoła we Wyrykach znajduje się w odległości kilometra od miejsca zdarzenia. Chcieliśmy uniknąć w środę dużych skupisk ludzi. W czwartek wracamy do zajęć, jeśli sytuacja na to pozwoli. Cały czas obserwujemy co się dzieje. Mamy stały dyżur w gminie. Staramy się wspomagać mieszkańców.
Tak, dostali lokal zastępczy do czasu, kiedy będą mogli wrócić do swojego domu. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, bo na razie czekamy na zakończenie działań prokuratury. Gdy śledczy skończą swoją pracę, wtedy gminne służby zabezpieczą budynek, aby nie przesiąkł w przypadku pogorszenia warunków atmosferycznych. Na miejscu zdarzenia byli w środę wicemarszałek i dyrektor z Urzędu Wojewódzkiego, a wojewoda kontaktował się ze mną bezpośrednio. Mamy więc wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego we Włodawie. Gdy oszacujemy szkody, będziemy zwracać się o pomoc i organizować zbiórkę, aby wspomóc poszkodowanych mieszkańców.
Nie zostaną sami. Pomożemy im. Zrobimy wszystko, aby dom wrócił do stanu sprzed środowego poranka.
Tak. Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski zadeklarowały natychmiastową pomoc.
Jesteśmy przygotowani, aby taką pomoc świadczyć. Mamy stały dyżur w Urzędzie Gminy. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Poleskie Psy Ratownicze, gdzie zawsze jest ktoś dostępny. Jeśli więc ktoś potrzebuje takiej pomocy, to w mediach społecznościowych informujemy o takiej możliwości. Takie informacje przekazujemy także tzw. pocztą pantoflową, że można przyjść porozmawiać, wyjaśnić sprawę, aby ktoś poczuł się bezpieczniej po takiej rozmowie. Jesteśmy otwarci na udzielenie pomocy. Stąd ten stały dyżur w Urzędzie Gminy.
Nie wiemy, kiedy zakończą się działania prokuratury i służb, które działają na miejscu. Jak one zakończą działania i dadzą nam zielone światło, że możemy wejść, to niezwłocznie dokonamy tego szacowania strat i zabezpieczymy ten budynek.
W godzinach porannych było słychać większy ruch na niebie. Były to myśliwce i inne samoloty. Było to bardziej słyszalne niż w innych dniach.
To już służby analizują miejsca, jeszcze nie mamy oficjalnych informacji. My wszystkie informacje, które mieliśmy, przekazaliśmy do służb, które je teraz analizują.
Na pograniczu gminy było widziane, że spadały jakieś przedmioty, ale nie mamy oficjalnych informacji na ten temat, choć MSWiA wskazało miejsce.
Tak, wiemy o więcej niż jednym miejscu. Jako gmina na razie koncentrujemy się na zapewnieniu pomocy poszkodowanym mieszkańcom.
Na pewno strach jest, ale staramy się go studzić. Pamiętajmy, że od dłuższego czasu mamy pełnoskalową wojnę za wschodnią granicą w odległości 15 kilometrów od nas. Widać to w mniejszej liczbie osób odwiedzających nasze okolice. Mieszkańcy też na pewno obawy mają większe, niż mieli wcześniej, jak nie było tej pełnoskalowej wojny. Staramy się łagodzić emocje i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom.
