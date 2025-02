Komitet referendalny odnosi się głównie do moich komunikatów na Facebooku, które, zdaniem pomysłodawców referendum, były nielogiczne, nie trzymały się jakiejś ciągłość zdarzeń, bo nie mogły się trzymać Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy

Jak idzie odbudowa domów mieszkańców? Prace trwają, czy część osób czeka do wiosny?

Część mieszkańców niestety musi czekać do wiosny, dlatego że proces osuszania ścian jest w wielu przypadkach długotrwały i czasochłonny. Wiem od mieszkańców, że dosyć dużo z nich będzie czekało na wiosnę z remontem, bo jest to właśnie związane z osuszaniem ścian, posadzek, ale też kwestią dostępności ekip remontowo-budowlanych. Nie wszyscy bowiem mają rodziny, które potrafią pomóc w zakresie budowlanym czy remontowym. Tam, gdzie było to możliwe, to prace już ruszyły i często się już zakończyły. Natomiast jest jeszcze sporo mieszkań, które czekają na remonty. Nadal około 20 rodzin mieszka w lokalach zastępczych, ale one też chcą ruszyć z remontami na wiosnę, a po remoncie wrócić do własnego domu.

Za tę powódź pan może zapłacić stanowiskiem. Komitet referendalny w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta złożył już wniosek w opolskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Według organizatorów powodem złożenia wniosku są decyzje podejmowane przez pana w trakcie wrześniowej powodzi i bezpośrednio po niej. Co pan na to odpowie?

Temat oczywiście znam, bo przygotowania do tego referendum trwają. W piątek mieliśmy otwarcie Galerii Handlowej w Nysie i tam też podpisy zbierano.

A jak się odniosę do tego? Bardzo łatwo ocenia się zachowania poszczególnych ludzi kilka miesięcy po tak katastrofalnym wydarzeniu dla mieszkańców, jakim była powódź. Według mnie te emocje powodziowe są wykorzystywane, głównie przez osoby, które od 10 lat chcą wrócić czy przejąć władzę w naszym mieście, więc to wykorzystują. Trudno mi w sumie to komentować, bo dla mnie jest to niezrozumiałe, a wręcz nieetyczne, ale referendum jest to narzędzie demokracji, więc oczywiście jest możliwość, żeby niezadowolona grupa mieszkańców wystąpiła z takim wnioskiem. Podpisy są zbierane i pewnie do referendum dojdzie. Wówczas mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć w tej sprawie. Ja zachęcam do tego, żeby mieszkańcy nie uczestniczyli w tym referendum.

Czy dziś, będąc mądrzejszym o doświadczenia, podjąłby pan inne decyzje, niż we wrześniu?

Na pewno nie. Wszystkie komunikaty wynikały z prac jednego potężnego sztabu, w którym zasiadali przedstawiciele służb mundurowych: wojska, policji, izby celno-skarbowej, ratowników WOPR, strażaków. To wszystko działo się w czasie rzeczywistym, a sytuacja zmieniała się niemal z minuty na minutę, bo jednak ta kaskada z Nysy Kłodzkiej zagrażała kolejnym miastom. Było mnóstwo nieprzewidzianych okoliczności.