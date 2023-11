Świąteczny jarmark w Krakowie polecany przez CNN. Doceniono ludowy charakter

- Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkiego co będzie, ponieważ jest tego mnóstwo. Zresztą co roku wystawcy zaskakują klientów różnorodnością swojego asortymentu – mówi Zygfryd Roman Gawrysiak z Artimu, (współorganizator imprezy).

Jakie imprezy towarzyszą jarmarkowi bożonarodzeniowemu w Krakowie?

Tegorocznemu jarmarkowi tradycyjnie towarzyszy wiele imprez artystycznych i pokazów. – Zawsze chcieliśmy, aby była to głównie impreza kulturalno-handlowa, a nie odwrotnie – podkreśla Zygfryd Roman Gawrysiak z Artimu. I tak np. w sobotę, 25 listopada, od godziny 9.30 przy estradzie dzieci będą mogły napisać (lub narysować) list do św. Mikołaja. Listy zostaną wrzucone do mikołajowej skrzynki pocztowej przy estradzie, a następnie po godzinie 12:00 przyczepione do mikołajowych baloników polecą do nieba. Również w sobotę, o godz. 11:45, występ Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiacy” rozpocznie uroczyste otwarcie jarmarku.

Przez cały czas trwania jarmarku będzie wiele okazji do spotkania się z ludowymi obrzędami i tradycjami, którymi zachwycają się odwiedzający. Obrzędy i zwyczaje zaprezentują zespoły folklorystyczne a także przedstawiciele gmin Małopolski m.in. Nowe Brzesko, Nowy Wiśnicz, Zielonki, Mszana Dolna, Pcim i wielu innych.

2 grudnia, podczas jarmarku, prezydent Krakowa zapali lampki na olbrzymiej miejskiej choince. A 7 grudnia na Rynku Głównym będzie okazja do spotkania z twórcami słynnych krakowskich szopek bożonarodzeniowych.