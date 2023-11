Kraków doczekał się smoczego szlaku. Z rocznym opóźnieniem

Ile kosztuje montaż jednego smoka

Z siedmiu figurek smoków trzy stanęły w Krowodrzy, dwie w Podgórzu a po jednej ustawiono na Zwierzyńcu i Starym Mieście.

Rzeźby smoków nie są zbyt duże: mierzą od ok. 35 do 50 cm, a waga jednego smoka to ok. 25 kg. Autorami wykonanych z brązu rzeźb są prof. Jan Tutaj oraz dr Jacek Dudek.

W przyszłym roku miasto zaplanowało ustawienie figurek kolejnych 10 smoków. Będą to Smok Fotograf (stanie przy Muzeum Historii Fotografii), Lajkonik (na skwerze Konika Zwierzynieckiego - figurka smoka skierowana będzie w stronę rzeźby Lajkonika), Lekarz, Sportowiec, Romantyk, Żołnierz CK (stanie przy bastionie V Lubicz), Smok Emausowy (stanie na skwerze naprzeciwko klasztoru ss. Norbertanek – w miejscu gdzie odbywa się odpust Emaus), Smok z Metrem i Smok z literą K.

Średnia kwota montażu jednego smoka, wraz z projektem, wynosi ok. 22 tys. zł. W tej kwocie nie jest uwzględniony koszt odlewu figurki. – Oczywiście mamy nadzieję, że nasz szlak się „rozrośnie” i wkrótce przybędą jeszcze inne figurki. Będzie to na pewno atrakcja turystyczna. Już teraz mamy sygnały, że mieszkańcy domagają się np. wydania mapy smoków, czy stworzenia aplikacji prowadzącej do smoków – dodaje Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu.