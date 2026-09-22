BGK poinformował, że pierwsze nabory w części pożyczkowej FBiO zakończyły się dużym zainteresowaniem – wpłynęło ponad 220 wniosków na łączną kwotę ponad 20,9 mld zł (stan na 7 września). Z tego 205 wniosków złożyły samorządy (na ponad 11,3 mld zł)
FBiO to nowy instrument BGK, wspierający inwestycje zwiększające odporność państwa. Całkowity budżet funduszu wynosi 23 mld zł, przeznaczony na preferencyjne pożyczki dla samorządów, firm i sektora kolejowego oraz inwestycje kapitałowe w przedsięwzięcia strategiczne. Środki te można wydać na technologie podwójnego zastosowania, cyberbezpieczeństwo, infrastrukturę krytyczną i ochronę ludności.
Fundusz składa się z części pożyczkowej (około 16 mld zł) i kapitałowej (7 mld zł). Część kapitałowa jest obsługiwana przez spółkę Chrobry, która ma wspierać finansowo polskie przedsiębiorstwa zwiększające zdolności obronne i odporność państwa poprzez rozwój technologii i skalowanie produkcji.
Na początku lipca ruszył pierwszy nabór dla jednostek samorządu terytorialnego z FBiO. Pieniądze dla JST – w sumie 5,6 mld zł – przewidziano m.in. na schrony, drogi i projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa.
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W pierwszej kolejności uruchomiono część pożyczkową, w ramach której samorządy mogą uzyskać środki oprocentowane na 0 proc. w skali roku. Dla ponad 1800 gmin i powiatów przewidziano również możliwość umorzenia części kapitałowej.
– W przypadku sektora komunalnego zainteresowanie było ogromne – z powodu wyczerpania alokacji środków nabór w tej kategorii został zawieszony 26 sierpnia 2026 r. – zauważa Monika Beuth, rzecznik stołecznego ratusza.
Wrocław złożył wnioski o 268,4 mln zł preferencyjnych pożyczek na osiem inwestycji związanych z bezpieczeństwem, transportem i infrastrukturą. Najwięcej – 107,7 mln zł – miasto chce przeznaczyć na pierwszy etap budowy Alei Północnej. Powstanie 1,35 km drogi łączącej Polanowice, Poświętne i Sołtysowice z Psim Polem.
– Bezpieczeństwo mieszkańców to dziś nie tylko sprawne służby i odpowiednie procedury, ale również odporna infrastruktura – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, dodając, że projekty mają służyć zarówno codziennemu funkcjonowaniu miasta, jak i mobilności wojskowej.
– Dla miasta tak duży pakiet preferencyjnych pożyczek to szansa na realizację inwestycji, które z jednej strony służą mieszkańcom każdego dnia, a z drugiej wzmacniają odporność Wrocławia na sytuacje kryzysowe – podkreśla skarbnik Marcin Urban.
Pożyczki mają oprocentowanie 0 proc., a spłatę można rozłożyć na 20 lat. Wnioski oceni teraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Ich ostateczna wartość będzie zależała od wyników weryfikacji.
Jak przekazała nam Monika Beuth, Warszawa wystąpiła z wnioskiem pożyczkowym (po uprzednim uzyskaniu pozytywnej rekomendacji z MON dla obiektu) na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę Mostu Gdańskiego. Suma wsparcia: 0,5 mld zł.
A Tramwaje Warszawskie złożyły trzy wnioski: dwa dotyczyły doposażenia tuneli pod Dworcem Zachodnim (ok. 12 mln zł oraz 33,5 mln zł), a trzeci – zadań w zakresie cyberbezpieczeństwa (8 mln zł).
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Z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie złożyło dwa wnioski: jeden na 33,04 mln zł na wzmocnienie odporności infrastruktury krytycznej poprzez wdrożenie zaawansowanych systemów cyberbezpieczeństwa, a drugi na 90 mln zł na budowę autonomicznego systemu detekcji, neutralizacji i ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza dla infrastruktury wodnokanalizacyjnej. Łącznie wnioski z Warszawy opiewają na ok. 676,54 mln zł.
Natomiast Lublin złożył trzy wnioski, które są obecnie na etapie weryfikacji, uzupełniania i doprecyzowywania. Dotyczą one m.in. zakupu taboru podwójnego zastosowania – pojazdy będą wykorzystywane w codziennym transporcie publicznym, a jednocześnie będą mogły być użyte w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem.
Nie wszystkie miasta są zainteresowane wsparciem z Funduszu. – Nie staraliśmy się o takie pożyczki – mówi Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olsztyna. Agnieszka Górczewska, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w UM Poznania, przekazała, że ten samorząd także nie złożył wniosku o pożyczkę z FBiO.
BGK poinformował, że pierwsze nabory w części pożyczkowej Funduszu zakończyły się dużym zainteresowaniem – wpłynęło ponad 220 wniosków na łączną kwotę ponad 20,9 mld zł (stan na 7 września). Z tego 205 wniosków złożyły samorządy (na ponad 11,3 mld zł), 12 wniosków na prawie 7,9 mld zł zostało złożonych przez przedsiębiorców kolejowych, a dziewięć wniosków pożyczkowych na 1,7 mld zł złożyli inni przedsiębiorcy.
Jak przekazał Mirosław Czekaj, prezes BGK, wśród samorządów najwięcej wniosków (ponad 1/3) dotyczyło infrastruktury podwójnego zastosowania, czyli m.in. dróg i mostów umożliwiających też przemieszczanie się wojska. Nieco mniej niż jedna trzecia wniosków dotyczyła infrastruktury zabezpieczenia ludności, w tym schronów. Duża liczba wniosków dotyczyła też cyberbezpieczeństwa.
Dlaczego samorządy chcą korzystać z preferencyjnych pożyczek? – Finansowanie inwestycji za pomocą preferencyjnych pożyczek jest dla Warszawy kluczowe, ponieważ zdecydowanie obniża koszty modernizacji miasta przy jednoczesnym zachowaniu jego płynności finansowej – tłumaczy Monika Beuth.
– Preferencyjne finansowanie pozwala samorządowi realizować inwestycje, które z jednej strony odpowiadają na bieżące potrzeby mieszkańców, a z drugiej przygotowują miasto na sytuacje kryzysowe – zauważa Monika Głazik z lubelskiego magistratu.
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