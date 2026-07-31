Nowe inwestycje mają pomóc w rozwiązaniu problemów z parkowaniem w miastach
Nowy parking wielopoziomowy przy ul. Wschodniej działa już w Łodzi. Powstał w pobliżu innego podobnego obiektu, który został oddany do użytku w maju. – Chcemy zmienić jakość funkcjonowania i parkowania w ścisłym centrum miasta, żeby ożywić tu ruch, a z drugiej strony poprawić bezpieczeństwo pieszych. Chodzi o to, by na chodnikach zagościło bezpieczeństwo – dla matek z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami czy tych, które z uwagi na różne ograniczenia potrzebują więcej przestrzeni – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.
Parkingi wybudowano w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto udostępniło teren, pozostając jego właścicielem, natomiast prywatny partner odpowiadał za projekt, budowę i przez 29 lat będzie pobierał opłaty za postój. Po tym czasie obiekty przejdą na własność miasta.
W formule partnerstwa publiczno-prywatnego powstaje jeszcze trzeci parking – przy ul. Tuwima. Zostanie oddany do użytku po wakacjach. Łącznie trzy nowe obiekty zapewnią 602 miejsca postojowe.
Dwa nowe parkingi wielopoziomowe powstają również w Warszawie – po prawej stronie Wisły. Pierwszy z nich budowany jest w Rembertowie. W lutym wydano pozwolenie na budowę części parkingowej i budynku technicznego, a teren został przekazany wykonawcy.
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Parking przy ul. Cyrulików, po północnej stronie torów, ma ułatwić podróżowanie przede wszystkim pasażerom korzystającym z kolei aglomeracyjnej. Obiekt pomieści 141 samochodów, w tym sześć miejsc dla osób z niepełnosprawnościami i cztery stanowiska do ładowania aut elektrycznych. Powstanie tam również około 40 miejsc rowerowych wraz ze stanowiskami do ładowania rowerów elektrycznych i miejscem do drobnych napraw jednośladów. Parking ma zostać oddany do użytku w lipcu 2027 roku.
Drugi obiekt powstanie na Targówku, przy stacji metra Bródno. Budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jego koncepcja zakłada budowę dwóch garaży z około 475 miejscami dla samochodów oraz 116 miejscami dla rowerów.
Na dachach budynków zaplanowano rozwiązania proekologiczne. Na jednym znajdą się panele fotowoltaiczne, a na drugim strefa wypoczynku dla mieszkańców. Projekt przewiduje również zachowanie miejsca na targowisko, o co zabiegali mieszkańcy i kupcy.
Parking na Bródnie ma zostać oddany do użytku jesienią 2027 roku. Inwestycja, podobnie jak obiekt w Rembertowie, jest współfinansowana ze środków unijnych.
Wielopoziomowy parking wybuduje także Uniwersytet Śląski. Obiekt powstanie przy al. Roździeńskiego w Katowicach. Lokalizacja została wybrana ze względu na dobre skomunikowanie z układem drogowym. Parking ma przejąć część ruchu samochodowego z wnętrza kampusu i ograniczyć liczbę pojazdów poruszających się po jego terenie.
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Powstanie 129 miejsc postojowych, winda, stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja o wartości około 22 mln zł ma zwiększyć liczbę miejsc postojowych, a jednocześnie ograniczyć ruch samochodowy w centrum kampusu. Uczelnia chce przeznaczyć odzyskaną przestrzeń dla pieszych, rowerzystów i zieleni.
Uniwersytet planuje sfinansować inwestycję ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotacji miasta Katowice oraz środków własnych. Roboty budowlane mają rozpocząć się w trzecim kwartale tego roku, a zakończenie inwestycji planowane jest na 2028 rok.
Parkingi wielopoziomowe mają zapewnić kierowcom większą wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność czasu. Dla miast są natomiast sposobem na uporządkowanie parkowania i odzyskanie przestrzeni dla pieszych oraz zieleni.
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