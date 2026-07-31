Z tego artykułu dowiesz się: Jak Łódź, dzięki współpracy z prywatnym partnerem, finansuje budowę nowych parkingów w centrum.

Czym charakteryzują się warszawskie parkingi P+R i jakie proekologiczne rozwiązania w nich zastosowano.

Jakie strategiczne cele, oprócz zwiększenia liczby miejsc, realizują miasta dzięki tym inwestycjom.

Dlaczego Uniwersytet Śląski buduje wielopoziomowy garaż, by ograniczyć ruch na terenie kampusu.

Nowy parking wielopoziomowy przy ul. Wschodniej działa już w Łodzi. Powstał w pobliżu innego podobnego obiektu, który został oddany do użytku w maju. – Chcemy zmienić jakość funkcjonowania i parkowania w ścisłym centrum miasta, żeby ożywić tu ruch, a z drugiej strony poprawić bezpieczeństwo pieszych. Chodzi o to, by na chodnikach zagościło bezpieczeństwo – dla matek z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami czy tych, które z uwagi na różne ograniczenia potrzebują więcej przestrzeni – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

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Parkingi wybudowano w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto udostępniło teren, pozostając jego właścicielem, natomiast prywatny partner odpowiadał za projekt, budowę i przez 29 lat będzie pobierał opłaty za postój. Po tym czasie obiekty przejdą na własność miasta.

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego powstaje jeszcze trzeci parking – przy ul. Tuwima. Zostanie oddany do użytku po wakacjach. Łącznie trzy nowe obiekty zapewnią 602 miejsca postojowe.

Warszawa stawia na parkingi P+R

Dwa nowe parkingi wielopoziomowe powstają również w Warszawie – po prawej stronie Wisły. Pierwszy z nich budowany jest w Rembertowie. W lutym wydano pozwolenie na budowę części parkingowej i budynku technicznego, a teren został przekazany wykonawcy.

Parking przy ul. Cyrulików, po północnej stronie torów, ma ułatwić podróżowanie przede wszystkim pasażerom korzystającym z kolei aglomeracyjnej. Obiekt pomieści 141 samochodów, w tym sześć miejsc dla osób z niepełnosprawnościami i cztery stanowiska do ładowania aut elektrycznych. Powstanie tam również około 40 miejsc rowerowych wraz ze stanowiskami do ładowania rowerów elektrycznych i miejscem do drobnych napraw jednośladów. Parking ma zostać oddany do użytku w lipcu 2027 roku.

Drugi obiekt powstanie na Targówku, przy stacji metra Bródno. Budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jego koncepcja zakłada budowę dwóch garaży z około 475 miejscami dla samochodów oraz 116 miejscami dla rowerów.

Na dachach budynków zaplanowano rozwiązania proekologiczne. Na jednym znajdą się panele fotowoltaiczne, a na drugim strefa wypoczynku dla mieszkańców. Projekt przewiduje również zachowanie miejsca na targowisko, o co zabiegali mieszkańcy i kupcy.

Parking na Bródnie ma zostać oddany do użytku jesienią 2027 roku. Inwestycja, podobnie jak obiekt w Rembertowie, jest współfinansowana ze środków unijnych.

Uczelniany parking nie tylko dla studentów

Wielopoziomowy parking wybuduje także Uniwersytet Śląski. Obiekt powstanie przy al. Roździeńskiego w Katowicach. Lokalizacja została wybrana ze względu na dobre skomunikowanie z układem drogowym. Parking ma przejąć część ruchu samochodowego z wnętrza kampusu i ograniczyć liczbę pojazdów poruszających się po jego terenie.

Powstanie 129 miejsc postojowych, winda, stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja o wartości około 22 mln zł ma zwiększyć liczbę miejsc postojowych, a jednocześnie ograniczyć ruch samochodowy w centrum kampusu. Uczelnia chce przeznaczyć odzyskaną przestrzeń dla pieszych, rowerzystów i zieleni.

Uniwersytet planuje sfinansować inwestycję ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotacji miasta Katowice oraz środków własnych. Roboty budowlane mają rozpocząć się w trzecim kwartale tego roku, a zakończenie inwestycji planowane jest na 2028 rok.

Parkingi wielopoziomowe mają zapewnić kierowcom większą wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność czasu. Dla miast są natomiast sposobem na uporządkowanie parkowania i odzyskanie przestrzeni dla pieszych oraz zieleni.