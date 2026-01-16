Lokalne lotniska napędzają rozwój regionów. Rekordowy rok w kilku portach

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki przyczyniły się do rekordowego wzrostu liczby pasażerów na Lotnisku Chopina i innych regionalnych lotniskach w Polsce w 2025 roku?

Jak zróżnicowanie oferty przewoźników wpłynęło na działalność lotnisk w Modlinie i Radomiu?

Dlaczego połączenia czarterowe były istotne dla regionalnych portów lotniczych i jakie kierunki cieszyły się największą popularnością?

Jak rozwój lokalnych lotnisk wpływa na gospodarkę regionów i jakie są ich długoterminowe cele strategiczne?

Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło w 2025 r. ponad 24 mln osób, wobec 21,3 mln w 2024 r. Swoje rekordy biły też regionalne lotniska. Z usług portu Rzeszów-Jasionka skorzystało ponad 1,28 mln pasażerów. – Wzrost liczby pasażerów to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju siatki połączeń oraz współpracy z liniami lotniczymi, touroperatorami i partnerami regionalnymi – podkreśla biuro prasowe rzeszowskiego lotniska.

Reklama Reklama

Także dla Portu Lotniczego Lublin 2025 r. był rekordowym. Lotnisko obsłużyło 470 101 pasażerów, najwięcej w dotychczasowej działalności, potwierdzając ważną rolę w rozwoju regionu lubelskiego. Rekordowych osiągnięć było więcej: odprawiono 272 operacje z ładunkami cargo, łącznie 7 304 ton. – Rozwijamy się dynamicznie, rok po roku. To efekt konsekwentnie budowanej siatki połączeń, także w okresie wakacyjnym – mówi Krzysztof Matuszczyk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

A Port Lotniczy Olsztyn-Mazury obsłużył 89 155 pasażerów. – To wzrost o 23,4 proc. w porównaniu z 2024 r., co potwierdza utrzymujący się trend wzrostowy ruchu pasażerskiego w Polsce – uważa Dariusz Naworski, rzecznik prasowy lotniska.

Mniej pasażerów w Modlinie czy w Radomiu

Jednak nie wszystkie regionalne lotniska zanotowały wzrost liczby pasażerów. Tak było choćby w Modlinie, gdzie obsłużono ich 1,75 mln. – To oznacza spadek o 35,1 proc. w porównaniu z rokiem 2024. W tym samym okresie zrealizowano 12 652 operacje lotnicze, czyli o 29,2 proc. mniej niż rok wcześniej – wylicza Wojciech Borys, szef Biura Handlowego i Marketingowego Warsaw-Modlin Airport.