Lokalne lotniska napędzają rozwój regionów. Rekordowy rok w kilku portach

Z usług portu Rzeszów-Jasionka skorzystało w 2025 r. ponad 1,28 mln pasażerów
Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło w 2025 r. ponad 24 mln osób, wobec 21,3 mln w 2024 r. Swoje rekordy biły też regionalne lotniska. Z usług portu Rzeszów-Jasionka skorzystało ponad 1,28 mln pasażerów. – Wzrost liczby pasażerów to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju siatki połączeń oraz współpracy z liniami lotniczymi, touroperatorami i partnerami regionalnymi – podkreśla biuro prasowe rzeszowskiego lotniska.
Także dla Portu Lotniczego Lublin 2025 r. był rekordowym. Lotnisko obsłużyło 470 101 pasażerów, najwięcej w dotychczasowej działalności, potwierdzając ważną rolę w rozwoju regionu lubelskiego. Rekordowych osiągnięć było więcej: odprawiono 272 operacje z ładunkami cargo, łącznie 7 304 ton. – Rozwijamy się dynamicznie, rok po roku. To efekt konsekwentnie budowanej siatki połączeń, także w okresie wakacyjnym – mówi Krzysztof Matuszczyk, prezes Portu Lotniczego Lublin.
A Port Lotniczy Olsztyn-Mazury obsłużył 89 155 pasażerów. – To wzrost o 23,4 proc. w porównaniu z 2024 r., co potwierdza utrzymujący się trend wzrostowy ruchu pasażerskiego w Polsce – uważa Dariusz Naworski, rzecznik prasowy lotniska.
Jednak nie wszystkie regionalne lotniska zanotowały wzrost liczby pasażerów. Tak było choćby w Modlinie, gdzie obsłużono ich 1,75 mln. – To oznacza spadek o 35,1 proc. w porównaniu z rokiem 2024. W tym samym okresie zrealizowano 12 652 operacje lotnicze, czyli o 29,2 proc. mniej niż rok wcześniej – wylicza Wojciech Borys, szef Biura Handlowego i Marketingowego Warsaw-Modlin Airport.
Dodaje, że pomimo spadku wolumenów, liczba obsługiwanych destynacji wzrosła. Było to możliwe dzięki nowej ofercie i wejściu nowych przewoźników – Wizz Air oraz Air Arabia, którzy uruchomili połączenia z Modlina, dywersyfikując strukturę ruchu i kierunki.
Tylko w grudniu 2025 r. Lotnisko Zielona Góra-Babimost obsłużyło 4 184 pasażerów, co stanowi spadek o 8 proc. w porównaniu do grudnia 2024 r. Łącznie w 2025 r. odprawiono 80 729 osób, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej.
A dla najmłodszego lotniska w Polsce – Warszawa-Radom – ubiegły rok zakończył się wynikiem 95 646 pasażerów oraz 2 216 wykonanych cywilnych operacji lotniczych. W minionym roku port oferował połączenia na sześciu kierunkach: Rzym, Larnaka, Antalya, Tirana, Barcelona oraz Preweza. Dla porównania w 2024 r. lotnisko Warszawa-Radom odprawiło 112 629 pasażerów – o 7,5 proc. więcej niż w 2023 r., kiedy było to 104 770 osób.
Jednak władze radomskiego portu podkreślają, że rok 2025 był okresem prowadzenia intensywnych analiz związanych z nowym modelem funkcjonowania portu. Polskie Porty Lotnicze zatwierdziły długoterminową strategię, która ma wzmocnić pozycję radomskiego lotniska i zoptymalizować jego działalność operacyjną i komercyjną.
– Nasz cel pozostaje niezmienny: chcemy, aby Lotnisko Warszawa-Radom rozwijało się w sposób zrównoważony i docelowo generowało zyski. Analizujemy różne scenariusze rynkowe i wybieramy optymalne ścieżki dalszego rozwoju. Szczegółowy plan działania zostanie zaprezentowany w lutym – mówi Grzegorz Tuszyński, dyrektor Lotniska Warszawa-Radom.
Dla kilku lotnisk regionalnych połączenia czarterowe były kluczowym czynnikiem ruchu pasażerskiego w 2025 roku. To one odpowiadały za sezonowe skoki frekwencji w Lublinie, Rzeszowie, Zielonej Górze czy w Olsztynie.
W Lublinie pasażerowie latali przede wszystkim do Turcji, Egiptu, Chorwacji, Bułgarii, Tunezji i Grecji. Zimowe czartery do Egiptu wydłużyły sezon i częściowo uniezależniły lotnisko od letniej kulminacji ruchu. Rzeszów utrzymał bardzo wysoką frekwencję na klasycznych kierunkach wakacyjnych: Antalya, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Rodos czy Heraklion. Zielona Góra notowała niemal stuprocentowe wypełnienie rejsów do Marsa Alam, a czartery do Albanii, Tunezji i Turcji stabilizowały letni rozkład. Modlin w 2025 r. obsługiwał jedynie loty ad hoc, a Radom czartery w ograniczonym zakresie.
A rok 2026 zapowiada się jako czas intensywnych inwestycji i porządkowania modeli biznesowych przez lotniska regionalne. Lublin planuje uruchomienie nowych połączeń do Trapani, Maastricht i Rijeki oraz dalszą rozbudowę infrastruktury i oferty cargo.
Rzeszów zapowiada dalsze poszerzanie siatki kierunków i wzmacnianie oferty dla pasażerów biznesowych i turystycznych. – Chcemy, aby podróżni mieli jeszcze większy wybór połączeń dostępnych bezpośrednio z regionu – podkreśla Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów.
Z kolei Modlin uruchomi tymczasowy terminal z czterema dodatkowymi gate’ami i przeorganizuje płyty postojowe, aby obsłużyć do 3,5 mln pasażerów rocznie. – Inwestycje te zwiększą zdolność operacyjną portu i pozwolą na rozwój ruchu regularnego i czarterowego – zapewnia Wojciech Borys.
A Zielona Góra chce w pełni wykorzystać nową infrastrukturę i utrzymać wysokie zainteresowanie czarterami. – Zwiększenie przepustowości do 250 tysięcy osób rocznie to jasny sygnał, że Babimost ma ambicje i realne możliwości, by stać się jeszcze silniejszym motorem napędowym dla turystyki i gospodarki całego regionu lubuskiego – mówi Piotr Rudzki, kierownik Działu Komunikacji w Portach Lotniczych.
