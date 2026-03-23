Biura i mieszkania za miliardy wokół dworców kolejowych

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie projekty deweloperskie wokół dworców kolejowych powracają do realizacji w polskich miastach?

Jakie cele przyświecają komercyjnemu zagospodarowaniu tych terenów oraz jakie korzyści przynoszą miastom?

Gdzie planowane są największe i najbardziej znaczące inwestycje urbanistyczne w centrach miast?

W jaki sposób nowe kompleksy handlowe i biurowe zmieniają charakter oraz funkcje dworcowych dzielnic?

Wraca pomysł komercyjnego zagospodarowania położonych w centrach miast terenów kolejowych. Samorządy liczą na zwiększenie atrakcyjności tych miejsc dzięki budowie galerii handlowych oraz biur, a także poprawienie obsługi podróżnych poprzez przebudowę dworców. Najbardziej spektakularne projekty realizowane będą w dużych miastach, ale w tych mniejszych także zajdą wyczekiwane przez mieszkańców zmiany.

Właśnie rusza gigantyczna inwestycja w Gdyni. To Międzytorze – wieloetapowy projekt urbanistyczny zakładający rewitalizację ponad 14 hektarów terenów pokolejowych w ścisłym centrum miasta, położonych bezpośrednio przy stacji Gdynia Główna i w sąsiedztwie portu. Planowana zabudowa obejmie funkcje mieszkaniowe, handlowe, usługowe, hotelowe i biurowe. Według władz miasta, to jedno z największych przedsięwzięć urbanistycznych realizowanych obecnie w centrum Gdyni.

– Koncepcja zakłada stworzenie otwartej struktury miejskiej projektowanej z myślą o mieszkańcach i użytkownikach miasta. Ważnym elementem będzie układ przestrzeni publicznych – placów, ciągów pieszych i terenów zieleni z centralnym bulwarem. Projekt będzie naturalnym rozszerzeniem śródmieścia Gdyni i nawiąże do modernistycznego dziedzictwa miasta – wyjaśnia Maciej Zielonka, wiceprezydent Gdyni. Dodaje, że wydano już pierwsze pozwolenia na budowę. Kolejne są w trakcie rozpatrywania.

Inwestycje deweloperskie wokół dworców kolejowych. Inspiracja przyszła ze Szwecji

W przyszłym roku zacznie się budowa na styku warszawskiego Śródmieścia i Żoliborza. Projekt deweloperski Warszawy Gdańskiej zakłada budowę nowego dworca kolejowego oraz zespołu wielofunkcyjnych budynków komercyjnych. Ich szacowana łączna powierzchnia wyniesie ok. 100 tys. metrów kwadratowych, natomiast samego dworca – ok. 1900 mkw. Przedsięwzięcie ma zostać podzielone na kilka faz, jedną z nich będzie budowa nowego dworca Warszawa Gdańska.