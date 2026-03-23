Biura i mieszkania za miliardy wokół dworców kolejowych

Do polskich miast wracają porzucone wcześniej projekty. To już nie tylko Warszawa Gdańska i Gdynia Międzytorze, ale także śmiałe plany inwestycji w mniejszych miejscowościach.

Publikacja: 23.03.2026 07:15

Wybudowanie nowego dworca połączonego z galerią handlową wyraźnie zmieniło funkcjonowanie części centrum Katowic

Adam Woźniak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie projekty deweloperskie wokół dworców kolejowych powracają do realizacji w polskich miastach?
  • Jakie cele przyświecają komercyjnemu zagospodarowaniu tych terenów oraz jakie korzyści przynoszą miastom?
  • Gdzie planowane są największe i najbardziej znaczące inwestycje urbanistyczne w centrach miast?
  • W jaki sposób nowe kompleksy handlowe i biurowe zmieniają charakter oraz funkcje dworcowych dzielnic?

Wraca pomysł komercyjnego zagospodarowania położonych w centrach miast terenów kolejowych. Samorządy liczą na zwiększenie atrakcyjności tych miejsc dzięki budowie galerii handlowych oraz biur, a także poprawienie obsługi podróżnych poprzez przebudowę dworców. Najbardziej spektakularne projekty realizowane będą w dużych miastach, ale w tych mniejszych także zajdą wyczekiwane przez mieszkańców zmiany.

Właśnie rusza gigantyczna inwestycja w Gdyni. To Międzytorze – wieloetapowy projekt urbanistyczny zakładający rewitalizację ponad 14 hektarów terenów pokolejowych w ścisłym centrum miasta, położonych bezpośrednio przy stacji Gdynia Główna i w sąsiedztwie portu. Planowana zabudowa obejmie funkcje mieszkaniowe, handlowe, usługowe, hotelowe i biurowe. Według władz miasta, to jedno z największych przedsięwzięć urbanistycznych realizowanych obecnie w centrum Gdyni.

– Koncepcja zakłada stworzenie otwartej struktury miejskiej projektowanej z myślą o mieszkańcach i użytkownikach miasta. Ważnym elementem będzie układ przestrzeni publicznych – placów, ciągów pieszych i terenów zieleni z centralnym bulwarem. Projekt będzie naturalnym rozszerzeniem śródmieścia Gdyni i nawiąże do modernistycznego dziedzictwa miasta – wyjaśnia Maciej Zielonka, wiceprezydent Gdyni. Dodaje, że wydano już pierwsze pozwolenia na budowę. Kolejne są w trakcie rozpatrywania.

Inwestycje deweloperskie wokół dworców kolejowych. Inspiracja przyszła ze Szwecji

W przyszłym roku zacznie się budowa na styku warszawskiego Śródmieścia i Żoliborza. Projekt deweloperski Warszawy Gdańskiej zakłada budowę nowego dworca kolejowego oraz zespołu wielofunkcyjnych budynków komercyjnych. Ich szacowana łączna powierzchnia wyniesie ok. 100 tys. metrów kwadratowych, natomiast samego dworca – ok. 1900 mkw. Przedsięwzięcie ma zostać podzielone na kilka faz, jedną z nich będzie budowa nowego dworca Warszawa Gdańska.

Wznowiony miałby zostać także projekt biurowo-hotelowy Kraków Bosacka. Pierwotnie planowano postawienie trzech biurowców klasy A i przebudowę trzech budynków znajdujących się pod opieką konserwatora – w sumie 21 tys. mkw. powierzchni biurowej, handlowej i gastronomicznej.

PKP będzie realizować te oraz kolejne inwestycje deweloperskie poprzez wchodzącą w skład Grupy PKP spółkę Xcity Investment. Jak twierdzi Michał Beim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ekspert Instytutu Sobieskiego, pewną inspiracją do jej powołania była szwedzka spółka Jernhusen AB, która jest właścicielem nieruchomości przylegających do szwedzkiej sieci kolejowej: stacji kolejowych, budynków biurowych, terminali intermodalnych i obiektów utrzymania pociągów. – Większość nieruchomości zlokalizowana jest w dużych miastach lub w ich pobliżu, przez co Jernhusen realizuje wiele ciekawych projektów deweloperskich położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dworców – wyjaśnia Beim.

Utworzona dekadę temu Xcity miała realizować przedsięwzięcia tworzące nowoczesne, funkcjonalne przestrzenie miejskie, łączące funkcje biznesowe i komercyjne z kolejowymi, wykorzystując posiadane przez PKP grunty. Wcześniej na tej zasadzie zrealizowano Poznań City Center oraz Galerię Katowicką – duże kompleksy handlowe przy dworcach kolejowych, a także kompleks biurowy przy dworcu Warszawa Zachodnia. – Pierwotnie zakładano, że okolice dworców, zgodnie z zasadami nowoczesnej urbanistyki, staną się wielofunkcyjnymi dzielnicami miast, umożliwiając mieszkańcom wygodne dojście do głównego węzła transportu publicznego. Zmiany zarządu PKP SA w marcu 2017 r. spowodowały jednak wycofanie się kolei z programu – dodaje Beim.

Jak dworzec staje się miejscem codziennej aktywności

Teraz jednak porzucone projekty wracają. O ich znaczeniu świadczy przykład Katowic. Według wiceprezydenta miasta Bogumiła Sobuli, wybudowanie nowego dworca połączonego z galerią handlową wyraźnie zmieniło funkcjonowanie tej części centrum. – Obszar wcześniej postrzegany głównie jako miejsce przesiadania się, zyskał charakter wielofunkcyjny i stał się miejscem codziennej aktywności. Inwestycja poprawiła standard obsługi pasażerów oraz uporządkowała układ komunikacyjny, jednocześnie przyciągając ruch pieszy i nowe usługi. Zmienił się wizerunek tego miejsca, co jest również związane z większą komercjalizacją tej przestrzeni – powiedział Sobula „Rzeczpospolitej”.

Na razie trudno przewidzieć, ile z pierwotnych zamierzeń wejdzie do realizacji. Pierwotnie w grę wchodziły m.in. Elbląg, Kłodzko, Koło, Koszalin, Kutno, Łowicz, Oleśnica, Chorzów, Bielsko-Biała i Skarżysko-Kamienna. Teraz PKP będą ostrożniejsze: to aktualne zapotrzebowanie rynku ma determinować, czy realizacja projektu w danej lokalizacji i w danym czasie będzie mieć uzasadnienie.

Przykładowo w Elblągu, gdzie teren pod budowę leży w południowej części miasta przy ul. Grunwaldzkiej, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, samorządowi przedstawiono dopiero wstępne koncepcje. – Jesteśmy bardzo otwarci na rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Zależy nam, aby przestrzeń wokół dworca, która leży w głównym ciągu komunikacyjnym miasta, została zrewitalizowana – deklaruje Joanna Urbaniak z Biura Prezydenta Miasta.

Budowa nowego dworca z galerią handlową powinna się w niedługim czasie rozpocząć w Mińsku Mazowieckim. Inwestycję poprowadzi spółka Dekada Realty, która ma również budować nowy dworzec PKS. Stary zostanie rozebrany: z końcem lutego wypowiedziane zostały umowy najmu wszystkim podmiotom zajmującym w nim pomieszczenia. W dalszej kolejności ma być wyburzony dworzec kolejowy wraz z przylegającymi pawilonami handlowymi oraz budynkiem po dawnym hostelu kolejowym i placówce pocztowej.

Centrum handlowe z węzłem komunikacyjnym

Budowa nowego obiektu ma być jednak uzależniona od wykorzystania powierzchni przewidzianych tam do komercjalizacji. Z punktu widzenia samorządowców, rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić jak najszybciej, co przyniosłoby z jednej strony poprawę jakości przestrzeni publicznej w reprezentacyjnym punkcie miasta, z drugiej – poprawę jakości obsługi podróżnych. Powinien być przy tym zachowany charakter węzła przesiadkowego obsługującego połączenia kolejowe i autobusowe. – Wcześniej miasto opracowało nowy plan zagospodarowania przestrzennego, w który wpisuje się ta nowa inwestycja. Teraz oczekujemy, że obiekt będzie realizowany według prezentowanych projektów, zwłaszcza w kwestii bryły i jego obsługi komunikacyjnej – zaznacza Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska Mazowieckiego.

Za to w Koninie Xcity wraz z Dekadą już zrealizowała planowany projekt. Dekada Konin – nowoczesne centrum handlowe wraz z węzłem komunikacyjnym, działa od jesieni 2023 r. – Inwestycja okazała się dla nas bardzo korzystna. Wraz z przebudową peronów mocno ożywiła centrum – stwierdza Paweł Adamów, zastępca prezydenta miasta. Wkrótce obok Dekady ruszy kolejne przedsięwzięcie – węzeł przesiadkowy tuż obok, który jeszcze bardziej zrewitalizuje okolice dworca. – Jego budowa finansowana ze środków unijnych ma się zacząć jeszcze w tym roku – zapowiada Adamów.

Wzrost zainteresowania terenami położonymi przy stacjach kolejowych można zaobserwować w całej Europie. – Wiąże się to ze wzrostem znaczenia transportu publicznego, zwłaszcza szynowego – tłumaczy Michał Beim. Przy czym projekty deweloperskie umożliwiają zmiany na samej kolei, gdzie zastosowanie zespołów trakcyjnych czy pojazdów push-pull ogranicza potrzebę rozbudowanych torów odstawczych czy centrów serwisowych kolei w centrach miast.

