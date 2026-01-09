Trwają także prace projektowe przy Drodze Czerwonej w Gdyni, która ma być przedłużeniem Obwodnicy Trójmiasta w kierunku północnym, a następnie na wschód do gdyńskiego portu. Nowa trasa umożliwi szybkie połączenie portu z krajową siecią dróg szybkiego ruchu.

Blisko 700 km będzie liczył polski fragment Via Carpatia, ważnego korytarza transportowego łączącego Europę Północną i Południową. Obecnie kierowcy korzystają z ponad 300 km tej trasy, w obecnym roku GDDKiA planuje oddanie blisko 60 km na Podlasiu. Natomiast na kolejnych dwóch odcinkach w województwach lubelskim i podkarpackim, o łącznej długości 22 km, dobudowana zostanie druga jezdnia. Przebiegająca przez Polskę wzdłuż wschodniej granicy UE paneuropejska trasa (jako S61, S16, S19) ma stanowić kluczowy korytarz transportowy na kierunku północ–południe. Ale będzie mieć też bardzo duże znaczenie dla rozwoju regionalnego, poprzez zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów z nią sąsiadujących. Tak jak autostrada biegnąca od Warszawy – w tym roku gotowe będą kolejne cztery odcinki A2 w kierunku Białej Podlaskiej – w sumie 58 km.

Podbeskidzie bliżej Katowic

W województwie śląskim wydłuży się droga ekspresowa S1, mająca połączyć Autostradę A1 w rejonie lotniska w Pyrzowicach z Podbeskidziem i południową granicą ze Słowacją w rejonie Zwardonia. Na 2026 r. zaplanowano włączenie do ruchu odcinka od Bierunia do Oświęcimia. To fragment trasy usprawniający przejazd w kierunku Bielska-Białej i Żywca, pozwalając ominąć korkującą się drogę przez Tychy i Pszczynę. W końcu ubiegłego roku kierowcom oddano fragment S1 z Dankowic do Bielska-Białej, a wcześniej, bo jesienią do ruchu włączono obwodnicę Węgierskiej Górki. Finalizacja budowy S1 na południu, obejmująca realizację trasy pomiędzy mysłowickimi Kosztowami i Bielskiem-Białą w podziale na cztery części jest zaplanowana na połowę 2027 r.

Z kolei w Małopolsce zakończy się budowa brakującego fragmentu ekspresówki S7 na odcinku Widoma–Kraków pomiędzy węzłami Mistrzejowice i Grębałów. Dzięki temu Kraków – jako drugie miasto w Polsce po Łodzi – zyska pełną, liczącą prawie 60 km obwodnicę. Problemem pozostaje wyprowadzenie S7 po południowej stronie Krakowa, czyli od okrążającej miasto autostrady A4 w kierunku Myślenic. Wariantów przebiegu jest sześć, żaden nie odpowiada mieszkańcom, którzy skutecznie blokują plany budowy.

Do ruchu włączonych zostanie 49 km obwodnic na drogach krajowych, mających za zadanie wyprowadzenie z mniejszych miast ruchu tranzytowego: z Żukowa, Wąchocka, Oświęcimia, Kołbieli, Pułtuska, Gąsek, Morawicy i Woli Morawickiej. W sumie w 2026 r. kierowcy otrzymają 290 km szybkich dróg. Jak informuje GDDKiA, w pierwszym kwartale ma być przekroczona granica 5,5 tys. dostępnych dróg ekspresowych i autostrad. W 2025 r. do ruchu włączono ponad 390 km.