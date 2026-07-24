Z tego artykułu dowiesz się: Jakie cele w zakresie dekarbonizacji i efektywności energetycznej stawia przed branżą nowy program wsparcia.

Na czym polegać będzie nowe, warte 3 mld zł wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Jakie są warunki finansowe programu oraz kluczowe terminy dla potencjalnych beneficjentów.

Konsultacje programu rozpoczęły się 20 lipca i potrwają do 30 lipca. Jego realizacja jest planowana na lata 2026-2030. Budżet ma wynieść co najmniej 3 mld zł (pochodzących ze środków krajowych NFOŚiGW). „Celem programu jest kompleksowa dekarbonizacja systemów ciepłowniczych w Polsce, poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, elektryfikację, ciepło odpadowe, magazyny ciepła oraz modernizację, digitalizację i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa infrastruktury ciepłowniczej” – wskazuje NFOŚiGW.

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Większa efektywność, mniejsza emisja

Celem programu jest zwiększenie udziału efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, poprzez modernizację i dekarbonizację źródeł, dostosowanie infrastruktury sieciowej do źródeł OZE oraz efektywną integrację rozproszonych źródeł energii.

Inwestycje realizowane w ramach programu mają prowadzić do poprawy efektywności energetycznej w systemach ciepłowniczych (zgodnie z wymaganiami dyrektywy o efektywności energetycznej 2023/1791), zwiększenia ich elastyczności i odporności poprzez umożliwienie efektywnego wykorzystania rozproszonych zasobów energii, w tym energii odnawialnej i odpadowej, przy zachowaniu opłacalności ekonomicznej przedsiębiorstw ciepłowniczych i akceptowalnych kosztów dla odbiorców końcowych.

Mimo że konsultacje programu dopiero ruszyły, już teraz wiemy o szczegółach programu nieco więcej. Liczba instalacji wytwarzania energii, którą może objąć wsparcie, wynosi co najmniej 120. Wsparcie będzie dotyczyło projektów takich jak instalacje odzysku ciepła odpadowego, instalacje akumulacji ciepła jawnego lub utajonego, źródła zdolne do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Planowana moc instalacji, które dzięki temu wsparciu powstaną to 650 MWt. Dodatkowo przewidziano zdolność wytwarzania energii cieplnej w kotłach elektrycznych o mocy 500 MW. Dzięki tym inwestycjom emisje CO2 mają zmniejszyć się o 1 200 000 Mg CO2/rok, a zużycie energii pierwotnej ma spaść o 3 500 000 MWh/rok.

Jakie będą możliwości wsparcia?

Budżet to 3 mld zł, z czego 1,2 mld zł przeznaczono na bezzwrotne formy dofinansowania, zwrotne wsparcie to pozostałe 1,8 mld zł. Dofinansowanie w formie dotacji będzie wynosić do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dofinansowanie w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

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Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” obowiązywać ma wymóg udziału środków własnych wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.