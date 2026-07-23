Z tego artykułu dowiesz się: Które polskie metropolie inwestują w dziesiątki nowych e-autobusów, umacniając swoją pozycję.

Jaka jest rola Krajowego Planu Odbudowy w finansowaniu wielomilionowych kontraktów na tabor.

Jakimi parametrami technicznymi, w tym zasięgiem na jednym ładowaniu, wyróżniają się najnowsze pojazdy.

Jakie są dalsze plany miast i jaka jest docelowa skala zeroemisyjnych flot w transporcie publicznym.

– Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy mogliśmy nie tylko kupić nowe pojazdy, ale także rozbudować infrastrukturę ładowania. Już dziś dysponujemy 50 autobusami elektrycznymi, a w przyszłym roku ich liczba wzrośnie do 110 – zapowiada Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

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Nowy tabor za unijne pieniądze

We flocie Gdańskich Autobusów i Tramwajów do 11 września pojawi się w sumie 30 nowoczesnych, zeroemisyjnych autobusów elektrycznych. – Aktualnie do Gdańska przyjechało 10 pojazdów, które wkrótce zasilą naszą flotę i wyjadą na ulice miasta. Obecnie trwają szkolenia kierowców oraz montowany jest osprzęt systemu FALA – przekazała nam spółka GAiT. Reszta pojazdów ma dotrzeć do Gdańska w ciągu kilku tygodni.

Pojazdy są wyposażone w baterie o pojemności 600 kWh w wersjach 12-metrowych oraz 800 kWh w wersjach przegubowych. Takie parametry pozwolą im pokonywać do 320 kilometrów dziennie bez konieczności doładowania.

Nowe Solarisy to pojazdy niskopodłogowe, klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Autobusy 12-metrowe będą mogły przewieźć 70 osób, a przegubowe – aż 107 pasażerów.

– Zawsze staramy się, aby inwestycje w miejski transport były efektywne i odpowiedzialne finansowo. Sto procent wartości netto kosztów kwalifikowanych zamówienia (90 mln zł) pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a pozostała część z budżetu miasta – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Wartość całej inwestycji to 110 mln zł.

Nowe elektryczne autobusy w Białymstoku i Łodzi

Nie tylko Gdańsk kupuje elektryki. Także flota Białostockiej Komunikacji Miejskiej powiększyła się o 30 nowych autobusów elektrycznych. Dzięki temu po ulicach Białegostoku kursuje już 50 bezemisyjnych pojazdów.

Nowe, trzydrzwiowe autobusy elektryczne Yutong U12, dostarczone przez firmę Busnex Poland, mają 12 metrów długości i jednorazowo mogą przewieźć co najmniej 71 pasażerów, w tym 34 na miejscach siedzących. Firma dostarczyła do Białegostoku 30 pojazdów oraz 29 szybkich ładowarek.

Zasięg 400 kilometrów pozwala na całodzienną pracę. Władze miasta zapowiadają testy nowych pojazdów również na trasach wokół granic miasta. Urzędnicy przekazali po 10 autobusów do trzech miejskich spółek działających w ramach Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Koszt zakupu 30 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania to 82,75 mln zł. Ponad 67,28 mln zł stanowiło bezzwrotne dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.

Obecnie flota Białostockiej Komunikacji Miejskiej liczy 288 autobusów, z czego już 50 to pojazdy elektryczne. Ale to nie koniec takich inwestycji.

W marcu tego roku Białystok podpisał umowę na dostawę kolejnych 60 autobusów elektrycznych oraz budowę 15 nowych stacji ładowania. Pierwsza partia pojazdów ma dotrzeć do miasta do końca marca 2027 r., a druga – do końca września. Po zakończeniu tej inwestycji Białystok będzie dysponował 110 autobusami elektrycznymi.

Nowe autobusy elektryczne ma też MPK Łódź. W czerwcu do tego miasta trafiło 36 zamówionych pojazdów. MPK Łódź zamówiło 14 pojazdów 12-metrowych (tzw. krótkich) oraz 22 przegubowe. Ich zakup został w 100 proc. dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach KPO.

Kontrakt z firmą Solaris Bus & Coach opiewa na kwotę 116,7 mln zł. Same autobusy kosztują 112,6 mln zł, a ładowarki – 4,1 mln zł. MPK Łódź w swojej flocie posiada już 25 pojazdów elektrycznych – 17 autobusów tzw. krótkich Volvo 7900 Electric oraz osiem przegubowych Solaris Urbino 18 Electric.